【第8回エコプロアワード環境大臣賞表彰式】「デカボスコア」が直感的な環境価値表示と導入実績の広がりで高評価

Earth hacks株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：関根澄人、以下「Earth hacks」）は、2025年12月12日に第8回エコプロアワード表彰式において、環境大臣賞を受賞しました。表彰式では、環境副大臣より表彰状が授与され、Earth hacksが取り組んできた、生活者の行動を起点とした脱炭素の実践と、その環境価値をわかりやすく伝える仕組みについて評価コメントが述べられました。 本アワードは、日本市場における優れた環境配慮型の製品・サービス・技術・ビジネスモデルの取り組みの中でも、社会的意義や波及性の高い事例を表彰するものです。

提供：SuMPO（エコプロアワード事務局）

■環境副大臣 青山繁晴氏コメント

今回のEarth hacksの取り組みは、発想の転換と新しい視点から生まれた、非常に意義のある取り組みだと評価しています。製品の製造から利用、廃棄に至るまで、どの程度脱炭素に貢献しているのかを直感的に示す「デカボスコア」は、日常生活の中での環境貢献を分かりやすく可視化する仕組みです。

環境問題が私たちの生存や社会の在り方そのものに関わる課題となる中で、こうした分かりやすい指標が広がることは、今後の社会や経済の変革に向けて大きな意味を持つと考えています。

■代表コメント（代表取締役社長CEO 関根澄人）

私たちは、カーボンニュートラルを達成すること自体をゴールとするのではなく、2050年を生きる生活者が、今よりも前向きで豊かな暮らしを送れる社会を実現するための手段だと捉えています。脱炭素は我慢や制約ではなく日々の選択の中で自然に参加できるものであり、特に若い世代を中心とした生活者の前向きな行動を力に変えることで、社会を明るく、楽しくしていくことが重要だと考えています。

今後も、生活者、企業、自治体など多くの皆さまとともに、一人ひとりの行動が社会を動かす実感につながる仕組みづくりを通じて、持続可能で前向きな脱炭素社会の実現に取り組んでまいります。

■表彰式概要

名称：第８回エコプロアワード表彰式

日時：2025年12月12日（金）10:20～12:00

会場：東京ビッグサイト エコプロ2025会場内 東6ホール エコプロステージ

主催：一般社団法人サステナブル経営推進機構

■デカボスコアとは

Earth hacksが提供する、商品やサービスにおけるCO2排出量の削減率をスコア化した指標です。従来の素材や手法を用いた商品等と比較し、環境に配慮した工夫によって変化するCO2排出量の削減率を表示し、製品やサービスの環境貢献度をひとめで、わかりやすく伝えます。2022年7月に提供を開始し、2025年11月時点で導入企業は300社以上、対象商品・サービスは1,000点以上にのぼります。

■共創型プラットフォーム「Earth hacks」について

「Earth hacks」は、Z世代をはじめとする生活者と企業・自治体をつなぎ、脱炭素社会の実現に向けた共創型プラットフォームを運営しています。CO2排出量を従来品と比較し削減率（%）を表示する独自の「デカボスコア」を企業・団体に提供し、環境価値の高い商品の可視化と普及を推進。生活者が楽しみながら脱炭素に貢献できる仕組みを提供しています。また、企業と学生が実際のビジネス課題を通じて共創する「デカボチャレンジ」や、行政・自治体向けソリューション「Earth hacks for Local」など、多角的に脱炭素を加速する取り組みを展開しています。

