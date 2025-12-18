思わず二度見！伊藤桃々が手掛ける『Rosem』で大胆あざとボディ披露

ランジェリー通販サイトを運営するfast step株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：有友純一郎）は、モデル・タレントとしてZ世代から圧倒的な支持を集める伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』からあざと可愛い新作ランジェリーが、2025年12月18日(木)19時より販売開始いたします。




伊藤桃々プロデュース「Rosem」新作ランジェリー

Rosem公式サイトはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem12181


身にまとうたび、心が少しトキメキ、自信がそっと生まれる-


color：ホワイト

ローズ刺繍が放つ上品なかわいらしさと、クラシカルな千鳥柄が織りなす、冬にふさわしい特別感あふれるランジェリー。


谷間にかかるダブルクロスデザインが視線を誘う計算された“あざと可愛さ”をプラスします。


さりげなく添えられたプチリボンが、可憐なアクセントとして全体を引き締めます。


肌馴染みの良いカラートーンは幅広い年代の方にお楽しみいただけるデザインに。


日常にも、特別な日にも寄り添う一着です。





千鳥柄は織り生地なので高級感たっぷり


サイドとバックは透けるレースデザインに

ショーツはフルバックとTバックの2type

color：ホワイト


size：ブラ　A～Gカップ / アンダーバスト65～75


ショーツ　A65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)


　　　　　EFG75のみ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）


price：\3,960(税込)


商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem12182



ブラックが引き出す大人の”あざと可愛い”...♪


color：ブラック

ダークグレー×ブラックで主張しすぎない千鳥が、甘さの中に凛とした美しさを宿し、“あざと可愛い”を大人っぽく楽しめる一着です。


バックスタイルは、ほんのり透ける素材感が印象的。動くたびに表情を変え、後ろ姿まで美しく演出します。


ブラックならではの引き締め効果で、フェミニンさとスタイリッシュさをバランスよく両立します。





チャームとクロスコードで谷間へ視線を誘う


Tバックはウエストコード付きでよりセクシーに

ショーツはフルバックとTバックの2type

color：ブラック


size：ブラ　A～Gカップ / アンダーバスト65～75


ショーツ　A65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)


　　　　　EFG75のみ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）


price：\3,960(税込)


商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem12183



しっかりと谷間をメイクできる設計で、美しいシルエットを演出




Rosem公式サイトはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem12181

Rosem公式LINEアカウント・Rosem公式Instagramにて情報発信中


【Rosem公式Instagram】https://www.instagram.com/rosem.official/


【Rosem公式LINE】https://lin.ee/c6Vxcp6


【Rosem公式サイト】https://d-rw.com/pr-rosem12181



■プロデューサー情報


伊藤桃々

伊藤桃々（2000年12月16日生まれ、静岡県出身）は、Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、


その後、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍。


2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。


さらに、自身のアパレルブランド「Cheri mi」を立ち上げたほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。


現在、SNSの総フォロワーは160万人を超え、多くの女性たちから支持を集めている。



そのほか最新情報は、公式Instagram（@__peachstagram__(https://www.instagram.com/__peachstagram__/)）にて





【Instagram】　 ：https://www.instagram.com/__peachstagram__/


【TikTok】　 ：https://www.tiktok.com/@peachmomo106


【X】　 ：https://x.com/pp_m1216


【YouTube】　 ：https://youtube.com/@momopeachpe



本社：〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10番1号 GINZA SIX 10階
問い合わせ先　info@d-rw.com 　担当：カスタマーサポート