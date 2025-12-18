思わず二度見！伊藤桃々が手掛ける『Rosem』で大胆あざとボディ披露
ランジェリー通販サイトを運営するfast step株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：有友純一郎）は、モデル・タレントとしてZ世代から圧倒的な支持を集める伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』からあざと可愛い新作ランジェリーが、2025年12月18日(木)19時より販売開始いたします。
伊藤桃々プロデュース「Rosem」新作ランジェリー
Rosem公式サイトはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem12181
身にまとうたび、心が少しトキメキ、自信がそっと生まれる-
color：ホワイト
ローズ刺繍が放つ上品なかわいらしさと、クラシカルな千鳥柄が織りなす、冬にふさわしい特別感あふれるランジェリー。
谷間にかかるダブルクロスデザインが視線を誘う計算された“あざと可愛さ”をプラスします。
さりげなく添えられたプチリボンが、可憐なアクセントとして全体を引き締めます。
肌馴染みの良いカラートーンは幅広い年代の方にお楽しみいただけるデザインに。
日常にも、特別な日にも寄り添う一着です。
千鳥柄は織り生地なので高級感たっぷり
サイドとバックは透けるレースデザインに
ショーツはフルバックとTバックの2type
color：ホワイト
size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツ A65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)
EFG75のみ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）
price：\3,960(税込)
商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem12182
ブラックが引き出す大人の”あざと可愛い”...♪
color：ブラック
ダークグレー×ブラックで主張しすぎない千鳥が、甘さの中に凛とした美しさを宿し、“あざと可愛い”を大人っぽく楽しめる一着です。
バックスタイルは、ほんのり透ける素材感が印象的。動くたびに表情を変え、後ろ姿まで美しく演出します。
ブラックならではの引き締め効果で、フェミニンさとスタイリッシュさをバランスよく両立します。
チャームとクロスコードで谷間へ視線を誘う
Tバックはウエストコード付きでよりセクシーに
ショーツはフルバックとTバックの2type
color：ブラック
size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツ A65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)
EFG75のみ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）
price：\3,960(税込)
商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem12183
しっかりと谷間をメイクできる設計で、美しいシルエットを演出
Rosem公式LINEアカウント・Rosem公式Instagramにて情報発信中
■プロデューサー情報
伊藤桃々
伊藤桃々（2000年12月16日生まれ、静岡県出身）は、Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、
その後、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍。
2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。
さらに、自身のアパレルブランド「Cheri mi」を立ち上げたほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。
現在、SNSの総フォロワーは160万人を超え、多くの女性たちから支持を集めている。
そのほか最新情報は、公式Instagram（@__peachstagram__(https://www.instagram.com/__peachstagram__/)）にて
fast step株式会社
本社：〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10番1号 GINZA SIX 10階
問い合わせ先 info@d-rw.com 担当：カスタマーサポート