思わず二度見！伊藤桃々が手掛ける『Rosem』で大胆あざとボディ披露

ランジェリー通販サイトを運営するfast step株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：有友純一郎）は、モデル・タレントとしてZ世代から圧倒的な支持を集める伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』からあざと可愛い新作ランジェリーが、2025年12月18日(木)19時より販売開始いたします。

伊藤桃々プロデュース「Rosem」新作ランジェリーRosem公式サイトはこちら :https://d-rw.com/pr-rosem12181

身にまとうたび、心が少しトキメキ、自信がそっと生まれる-

color：ホワイト

ローズ刺繍が放つ上品なかわいらしさと、クラシカルな千鳥柄が織りなす、冬にふさわしい特別感あふれるランジェリー。

谷間にかかるダブルクロスデザインが視線を誘う計算された“あざと可愛さ”をプラスします。

さりげなく添えられたプチリボンが、可憐なアクセントとして全体を引き締めます。

肌馴染みの良いカラートーンは幅広い年代の方にお楽しみいただけるデザインに。

日常にも、特別な日にも寄り添う一着です。

千鳥柄は織り生地なので高級感たっぷりサイドとバックは透けるレースデザインにショーツはフルバックとTバックの2type

color：ホワイト

size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツ A65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

EFG75のみ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）

price：\3,960(税込)

商品ページはこちら :https://d-rw.com/pr-rosem12182

ブラックが引き出す大人の”あざと可愛い”...♪

color：ブラック

ダークグレー×ブラックで主張しすぎない千鳥が、甘さの中に凛とした美しさを宿し、“あざと可愛い”を大人っぽく楽しめる一着です。

バックスタイルは、ほんのり透ける素材感が印象的。動くたびに表情を変え、後ろ姿まで美しく演出します。

ブラックならではの引き締め効果で、フェミニンさとスタイリッシュさをバランスよく両立します。

チャームとクロスコードで谷間へ視線を誘うTバックはウエストコード付きでよりセクシーにショーツはフルバックとTバックの2type

color：ブラック

size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツ A65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

EFG75のみ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）

price：\3,960(税込)

商品ページはこちら :https://d-rw.com/pr-rosem12183

しっかりと谷間をメイクできる設計で、美しいシルエットを演出

Rosem公式サイトはこちら :https://d-rw.com/pr-rosem12181

Rosem公式LINEアカウント・Rosem公式Instagramにて情報発信中

【Rosem公式Instagram】https://www.instagram.com/rosem.official/

【Rosem公式LINE】https://lin.ee/c6Vxcp6

【Rosem公式サイト】https://d-rw.com/pr-rosem12181

■プロデューサー情報

伊藤桃々

伊藤桃々（2000年12月16日生まれ、静岡県出身）は、Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、

その後、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍。

2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。

さらに、自身のアパレルブランド「Cheri mi」を立ち上げたほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。

現在、SNSの総フォロワーは160万人を超え、多くの女性たちから支持を集めている。

そのほか最新情報は、公式Instagram（@__peachstagram__(https://www.instagram.com/__peachstagram__/)）にて

【Instagram】 ：https://www.instagram.com/__peachstagram__/

【TikTok】 ：https://www.tiktok.com/@peachmomo106

【X】 ：https://x.com/pp_m1216

【YouTube】 ：https://youtube.com/@momopeachpe

fast step株式会社

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10番1号 GINZA SIX 10階

