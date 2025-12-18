スペースマーケット、インパクトスタートアップ協会に正会員として加盟

株式会社スペースマーケット

「チャレンジを生み出し、世の中を面白くする」をビジョンに掲げる株式会社スペースマーケット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：重松大輔、以下、スペースマーケット）は、インパクトスタートアップ協会（以下、ISA）に2026年度の正会員として加盟いたしました。ISAとともに社会課題の解決と経済成長を両立させながら、場所を通じてより多くのチャレンジがカタチになる社会を目指し、ポジティブなインパクトの創出を推進してまいります。

▼加盟の背景

スペースマーケットは「チャレンジを生み出し、世の中を面白くする」をビジョンに掲げ、スペースシェアのマーケットプレイスなどを運営しています。これまでスペースシェアを提案することで不動産活用と収益化の新たな選択肢として浸透し、地域には人と人とのつながりが育まれるなど多様なチャレンジが生まれる社会づくりに貢献してきました。

社会全体でインパクトスタートアップへの関心が高まる中、「社会課題の解決を成長のエンジンと捉え、持続可能な社会の実現を目指す」というISAの理念や活動に深く共感し、このたび加盟する運びとなりました。ISAとともに、今後も社会に対するポジティブなインパクトの創出を推進し、持続可能で面白い社会の実現に貢献してまいります。

インパクトスタートアップ協会について

インパクトスタートアップ協会は、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の両立を目指す企業体である「インパクトスタートアップ」のエコシステムを構築し、持続可能な社会の実現を目的として2022年10月に設立されました。正会員企業は325社に拡大し、共有・形成・提言・発信の4つの柱で活動を展開しています。

・名称：一般社団法人インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association）

・所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階

・公式サイト：https://impact-startup.or.jp/

・公式note：https://note.com/impact_startup

・公式X：https://x.com/impact_startup

・公式Facebook：https://www.facebook.com/impactstartups

・問い合わせ先（採用含む）：info@impactstartups.jp

株式会社スペースマーケットについて

「スペースシェアをあたりまえに」というミッションのもと、スペースシェアの文化創造、拡大に取り組む企業です。2019年に東証マザーズ（現グロース市場）に上場。スペースを貸し借りするマーケットプレイス「スペースマーケット」には、住宅、会議室、撮影スタジオ、映画館、廃校など多岐にわたるスペースが掲載され、パーティー、撮影、会議、イベントなど多様な利用が生まれています。また、あらゆる施設の予約管理をデジタル化し煩雑な施設管理業務を簡易化する、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」も提供しています。URL：https://www.spacemarket.com/

会社名：株式会社スペースマーケット

所在地：東京都渋谷区神宮前6-25-14 JRE神宮前メディアスクエアビル2F

代表者：代表取締役社長 重松 大輔

証券コード：4487

設立日：2014年1月

事業内容：スペースシェアのマーケットプレイス「スペースマーケット」の運営、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」の提供

URL：https://spacemarket.co.jp