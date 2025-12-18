「キャリアチケット就職」新CMが12月21日(日)より放映開始、原 菜乃華さんが軽やかな歌声を披露

レバレジーズ株式会社

レバレジーズ株式会社が運営する新卒学生向け就職支援サービス「キャリアチケット就職(https://careerticket.jp)」は、新CM『頼れるチケット・キャリチケの歌』篇を、2025年12月21日(日)より放映開始いたします。

■CMの見どころ

新CMでは、白を基調とした抽象的な空間に、“誰もが納得できるキャリアへのチケット”を象徴する巨大なチケットを手にした原さんが登場します。「自分に合う会社に出会う」ことの大切さを巨大なチケットに語りかけることで、現代の就職活動における多様な選択肢を表現しています。

「客観的に誰かにオススメされた方が、意外といい会社と出会えるかもしれない」や、「就活もいろんなやり方があった方がいいと思うんです」など、就活に悩む若者のリアルな心情を、原さんがチケットに語りかけることでユーモラスに演じています。腹話術のように声色を変えるお茶目な様子や、真に迫る表情で訴えかける様子など、幅広い原さんの演技は必見です。

また、新CM内では「フニクリ・フニクラ」のリズムに乗せたオリジナルの替え歌を披露しています。親しみやすくも印象的なメロディで、軽やかに歌う原さんの歌声にも注目です。

■新CMカットシート

■ 2025 ＣＭ『頼れるチケット・キャリチケの歌』篇 15秒

■ 『頼れるチケット＿客観的に』篇 30秒

■ 『頼れるチケット＿いろんなやり方』篇 30秒

■新CM概要

・タイトル ：２０２５ ＣＭ「頼れるチケット・キャリチケの歌」篇 15秒

「頼れるチケット＿客観的に」篇 30秒 / 15秒

「頼れるチケット＿いろんなやり方」篇 30秒 / 15秒

・放送地域 ：全国

・出演 ：原 菜乃華さん

・放映開始日：2025年12月21日(日)

■撮影エピソード

撮影は、原さんがシーンごとに異なるトーンを自在に演じ分ける姿が印象的で、終始明るく穏やかな雰囲気で進行しました。 元気いっぱいに「はい！」と返事をするシーンでは、セリフを力強く発声し、その迫力にスタッフから思わず拍手が起きる場面も。そのほか、様々な声色を使い分けたり、腹話術に挑戦したりと、監督からの細かなトーンの調整にも柔軟に対応して演じ分けていました。

また、替え歌のシーンではリズムを取りながら自然に体を揺らすなど、現場の空気を軽やかに和ませつつも、真剣な表情で何度も歌声を確認し、監督と丁寧に表現の方向性をすり合わせる姿も見られました。カットがかかると思わず笑みを浮かべる場面もあり、原さんの自然体で明るい人柄が際立つ現場となりました。

■出演者プロフィール

原 菜乃華（はら なのか）

2003年8月26日生まれ。

2009年に芸能界デビュー後、多くのドラマや映画に出演。

2022年の映画『すずめの戸締まり』でヒロインを務め、第18回声優アワード新人賞を受賞した。

映画『ミステリと言う勿れ』では第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。

以降、配信＆映画『【推しの子】』の有馬かな役をはじめ、NHK大河ドラマ『どうする家康』、ドラマ『ちはやふるーめぐりー』などに出演。またNHK連続テレビ小説『あんぱん』では主人公の妹朝田メイコ役を好演、幅広い分野で活躍を続けている。

■制作スタッフ

Creative Director / Planner / Copy Writer 福島 康之

Planner / Copy Writer 江藤 健太郎 / 小山 夏子

Art Director 儘田 岳賢

Creative Producer 清水 敦之 / 長谷川 真也 / 兵頭 侑

Account executive 西牟田 尚徳 / 太田 芳 / 齋藤 春奈 / 妹尾 哲

Casting Producer 忍足 晃則 / 仲尾次 未彩（ハンディ）

Producer 日⼜ 洋一郎（AOI Pro.）

Producer 遠藤 佳祐（AOI Pro.）

Production Manager 𦚰山 響（AOI Pro.）

Director 吉田 広大（AOI Pro.）

Cinematographer ⽚村 文人（フリー）

Lighting Director 西ケ谷 弘樹（フリー）

Art 根岸 美由紀（JET'S）

Stylist 山田 安莉沙（フリー）

Hair Make 馬場 麻子（in the house）

Music 川越 浩（フロッグ）

Offline 戸谷 拓嗣（フリー）

Online 原田 賢介（IMAGICA）

ミキサー 坂田 かおる（IMAGICA）

「キャリアチケット就職」(https://careerticket.jp/ (https://careerticket.jp/))

キャリアチケット就職は、新卒就活生向けの就職支援サービスを展開しています。「さよなら、やみくも就活」という理念の元、一人ひとりに合わせたキャリア支援に重点を置き、個人と企業の最適なマッチングを図っています。マンツーマンでアドバイザーが就活をサポートするエージェント、ひとりひとりに合った企業からスカウトが届くスカウトなど、就職活動が年々早期化し複雑化していく中でも、あらゆる学生に対してサポートが行えるよう事業を展開しています。

レバレジーズ株式会社（ https://leverages.jp/(https://leverages.jp/) ）

本店所在地 ： 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア24階 /25階

代表取締役： 岩槻 知秀

資本金 ： 5,000万円

設立 ： 2005年4月

事業内容 ： 自社メディア事業、人材関連事業、システムエンジニアリング事業、システムコンサルティング事業、M&Aアドバイザリー事業、DX事業、メディカル関連事業、教育関連事業

社会の課題を解決し関係者全員の幸福を追求し続けることをミッションに、インターネットメディア・人材・システムエンジニアリング・M&Aの領域で国や業界をまたいだ問題解決を行なっています。2005年に創業以来、黒字経営を継続し、2024年度は年商1428億を突破しました。各分野のスペシャリストが集うオールインハウスの組織構成と、業界を絞らないポートフォリオ経営で、時代を代表するグローバル企業を目指します。