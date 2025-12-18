『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ウィッチクラフト』にてアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかＶ』とのコラボが開催決定！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123で好評配信中のブラウザゲーム『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ウィッチクラフト』にてアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかＶ(以下、ダンまちV)』とのコラボ開催を決定しました。

『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ウィッチクラフト』初のコラボイベントとして、アニメ『ダンまち』から「ベル」「アイズ」が仲間キャラクターで登場します。

仲間キャラクター以外にも、「ヘスティア」モチーフの女神アイテムなどコラボ限定アイテムが多数実装予定です。

詳細なコラボ内容は順次公式SNSで公開します。続報をお楽しみに！

イベント開催期間：2025年12月26日(金)～2026年1月15日(木)

ゲームスタート：https://s.g123.jp/blqvsase

公式X：https://x.com/slacra_ja

■コラボに登場するキャラクターイラストを一部ご紹介！▲ベル▲アイズ■『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』とは

シリーズ累計2,000万部を突破した大森藤ノ氏による同名ライトノベルを原作に、大きな地下迷宮（=ダンジョン）を抱える都市を舞台に少年ベル・クラネルの冒険と成長を描く物語。

2015年4月にアニメ第1期が放送されて以来、2019年7月に第2期、2020年10月に第3期、2022年7月に第4期が放送。そして2024年10月からは最新シリーズ「ダンまちＶ 豊穣の女神篇」が放送された。

2025年4月にはアニメ放送開始から10周年を迎え、現在“アニメ10周年記念”としてさまざまな展開が行われている。

また、外伝ストーリー『ソード・オラトリア』（2017年）のアニメ化や、大森藤ノ氏による完全書き下ろしストーリーの劇場版（2019年）など、多彩なメディア展開も実施されている。

『ダンまち』シリーズ公式ポータルサイト：https://danmachi.com/danmachi/ (https://danmachi.com/danmachi/)

『ダンまち』シリーズアニメ公式Xアカウント：https://x.com/danmachi_anime

基本情報

ゲームタイトル：スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ウィッチクラフト

ジャンル：ぐだふわバトルRPG

価格：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）

■『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました』とは？

森田季節氏によるライトノベルを原作とする作品で、シリーズ累計300万部を突破。

2021年4月にテレビアニメ化され、2025年4月よりテレビアニメ第2期の放送が開始されている、可愛いキャラクターとゆるふわな世界観が特徴の異世界転生作品。

転生した先で描かれる女の子たちの日常系ストーリーが評判を呼び、複数のコミカライズやスピンオフなどシリーズ展開を続ける人気のスローライフコメディです。

