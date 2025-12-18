『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ウィッチクラフト』にてアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかＶ』とのコラボが開催決定！
CTW株式会社は、G123で好評配信中のブラウザゲーム『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ウィッチクラフト』にてアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかＶ(以下、ダンまちV)』とのコラボ開催を決定しました。
『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ウィッチクラフト』初のコラボイベントとして、アニメ『ダンまち』から「ベル」「アイズ」が仲間キャラクターで登場します。
仲間キャラクター以外にも、「ヘスティア」モチーフの女神アイテムなどコラボ限定アイテムが多数実装予定です。
詳細なコラボ内容は順次公式SNSで公開します。続報をお楽しみに！
イベント開催期間：2025年12月26日(金)～2026年1月15日(木)
ゲームスタート：https://s.g123.jp/blqvsase
公式X：https://x.com/slacra_ja
■コラボに登場するキャラクターイラストを一部ご紹介！
▲ベル
▲アイズ
■『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』とは
シリーズ累計2,000万部を突破した大森藤ノ氏による同名ライトノベルを原作に、大きな地下迷宮（=ダンジョン）を抱える都市を舞台に少年ベル・クラネルの冒険と成長を描く物語。
2015年4月にアニメ第1期が放送されて以来、2019年7月に第2期、2020年10月に第3期、2022年7月に第4期が放送。そして2024年10月からは最新シリーズ「ダンまちＶ 豊穣の女神篇」が放送された。
2025年4月にはアニメ放送開始から10周年を迎え、現在“アニメ10周年記念”としてさまざまな展開が行われている。
また、外伝ストーリー『ソード・オラトリア』（2017年）のアニメ化や、大森藤ノ氏による完全書き下ろしストーリーの劇場版（2019年）など、多彩なメディア展開も実施されている。
『ダンまち』シリーズ公式ポータルサイト：https://danmachi.com/danmachi/ (https://danmachi.com/danmachi/)
『ダンまち』シリーズアニメ公式Xアカウント：https://x.com/danmachi_anime
基本情報
ゲームタイトル：スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ウィッチクラフト
ジャンル：ぐだふわバトルRPG
価格：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）
■『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました』とは？
森田季節氏によるライトノベルを原作とする作品で、シリーズ累計300万部を突破。
2021年4月にテレビアニメ化され、2025年4月よりテレビアニメ第2期の放送が開始されている、可愛いキャラクターとゆるふわな世界観が特徴の異世界転生作品。
転生した先で描かれる女の子たちの日常系ストーリーが評判を呼び、複数のコミカライズやスピンオフなどシリーズ展開を続ける人気のスローライフコメディです。
■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？
スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。
公式サイト： https://g123.jp/?lang=ja
■CTW株式会社について
NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。
社名 ： CTW株式会社
所在地 ： 〒106-0032
東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー
代表者 ： 佐々木 龍一
設立 ： 2013年8月
資本金 ： 1億円
事業内容： プラットフォーム事業
URL ： https://ctw.inc/
