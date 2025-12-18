【生成AI×リスキリング】アローサル・テクノロジー代表 佐藤拓哉、一般社団法人生成AI協会（GAIS）の理事に就任

アローサル・テクノロジー株式会社

AI研修・コンサルティング・開発支援を行うアローサル・テクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：佐藤拓哉、以下「当社」）は、当社代表取締役CEO 佐藤拓哉が、一般社団法人生成AI協会（所在地：東京都港区、代表理事：上村 章文、以下「GAIS」）の理事に就任したことをお知らせします。

生成AIの急速な普及に対し、企業・行政組織においては「人材リテラシーギャップ」「AI活用体制の未整備」などの課題が顕在化しています。当社はこれまで、研修事業やAIワークフロー構築支援を通じて、実務現場に根ざしたAI活用の定着を支援してきました。

今回の理事就任により、GAISが進める人材育成・普及啓発・自治体連携などの公益活動に、当社代表佐藤の現場実装の視点が加わることで、日本のAI活用基盤づくりに貢献してまいります。

就任の背景と目的

GAIS（一般社団法人生成AI協会）は、AI革命期に対応できる人材の育成と、社会全体のAI活用力向上を目的に設立された団体です。次のような活動を展開しています。

- 生成AI時代の人材育成と学習機会の提供- 自治体・企業・教育機関との協働- AI活用に関するコミュニティ形成- 普及啓発を通じた社会実装の加速

今回の理事就任により、以下のシナジー創出が見込まれます。

- 実務直結型のAI人材育成プログラムの強化企業現場で成果を出すための“実践知”を、GAISの教育領域にフィードバック。- 自治体・中小企業へのAI普及の加速リソースが限られる組織でも導入しやすいAI活用モデルの策定と普及を支援。- 社会全体のAI活用スタンダード形成に貢献安全性・コンプライアンスと、攻めのDXを両立するための指針づくりにも寄与。

【一般社団法人生成AI協会代表理事 上村 章文 コメント】

生成AIは、社会のあらゆる領域に変革をもたらす一方で、「組織としてどう活用するか」「人材をどう育成するか」という課題に多くの企業・自治体が直面しています。GAISは、こうした日本全体のAI活用基盤を整備するため、教育・普及啓発・コミュニティ形成に取り組んできました。

今回、佐藤氏を理事に迎えることで、現場でのAI導入・推進を支えてきた知見がGAISの活動に加わり、より実践的で効果の高い取り組みを実現できると確信しています。特に、中小企業や自治体のようにリソースが限られる組織にとって、実務に直結したノウハウは極めて重要です。

GAISは、引き続き公益性と中立性を重んじながら、生成AIの健全な普及と日本社会の生産性向上に向けた取り組みを加速してまいります。

【アローサル・テクノロジー代表取締役 佐藤拓哉 コメント】

「生成AIは、適切に使えば企業と個人の生産性を大きく高める力を持っています。しかし、ツールを導入するだけでは変革は起こりません。重要なのは“使いこなす人材”です。

GAISは日本社会全体のAI活用力を底上げする重要な役割を担っており、その理念に深く共感し理事を拝命しました。現場で蓄積してきた実務ノウハウを社会に還元し、企業・行政・教育機関におけるAIの健全な普及と生産性向上に貢献してまいります。」

【一般社団法人生成AI協会（GAIS）について】

名称：一般社団法人生成AI協会（Generative AI Society）

代表理事：上村 章文

所在地：東京都港区芝５丁目３６－４

活動内容：

- 生成AI人材育成の推進- 自治体・企業・教育機関との連携- 生成AIに関するコミュニティ形成- 普及啓発活動

URL：https://gais.jp/

【アローサル・テクノロジー株式会社について】

アローサル・テクノロジー株式会社（AROUSAL Tech.）は、「AIの力で、世界を"わかりやすく"する」をパーパスに、AI導入／推進におけるリスキリング、コンサルティング、インテグレーション、メディア事業を展開しています。生成AIやLLM技術など最新のテクノロジーを活用して、個人・組織のDX／AXを支援しています。

2013年の創業以来、人工知能（AI）技術を主軸としたスマホアプリ、WEBサービス開発を行うシステムインテグレータとして成長してきました。特に、非エンジニアでもAIを使いこなせる研修サービスに注力し、20,000名を超える方々に研修を提供しています。

【会社概要】

社名： アローサル・テクノロジー株式会社

代表： 代表取締役社長 佐藤 拓哉

本社所在地： 東京都港区北青山2-7-20 第2猪瀬ビル2F

URL： https://www.arousal-tech.com/

自社メディア： https://wa2.ai?utm_source=pr

設立年： 2013年9月

資本金： 1億円（準備金含む）

従業員数： 30名（業務委託・アルバイト含む）（2025年3月現在）

事業内容： AIを用いたDX推進、自社オウンドメディアのAI発信等

