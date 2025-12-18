【2026/1/14(水)~1/15(金)】第16回 COSME Week 東京に、アイスタイルが出展します
2026年1月14日（水）～16日（金）、東京ビッグサイトで開催される日本最大の化粧品・美容の総合展示会「第16回 COSME Week 東京」に株式会社アイスタイル・アイスタイルデータコンサルティング株式会社が出展いたします。
会場では、@cosmeに蓄積された膨大なデータを活用した美容ユーザー理解AI「@cosme copilot」のデモをその場でご体験いただけるほか、メディア・店舗と連動したプロモーション事例など、ブランド課題に寄り添った@cosmeならではのソリューションサービスをご紹介します。
また展示会期間中には、AI活用や最新ビューティートレンドをテーマにしたセミナーにも登壇いたします。
イベント概要
第16回 COSME Week 東京
会期：2026年1月14日（水）～16日（金） 10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト 西ホール
主催：RX Japan株式会社
同時開催展：
第14回 [国際] 化粧品展 -COSME TOKYO-
第16回 [国際] 化粧品開発展 -COSME Tech-
第5回 化粧品マーケティングEXPO
第4回 ヘアケアEXPO
公式HP：
https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/visit.html?utm_campaign=istyle_hp&utm_medium=referral&utm_source=intex(https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/visit.html?utm_campaign=istyle_hp&utm_medium=referral&utm_source=intex)
本展は、完成品から原料・OEM・パッケージ・美容機器・インナービューティ・ヘアケアまで、化粧品開発に関わるあらゆる製品・技術を網羅した4つの専門展で構成されています。国内外から出展社が集まり、来場するバイヤーや開発担当者との商談を目的としています。
また、今年は、特設フェア/ゾーンを９つ新設！最新の市場動向を知り、新たなサプライヤー・OEM先を探すなど、ビジネスを加速させる絶好の機会です。ぜひご来場ください。
来場登録はこちら：
https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/visit/registration.html?utm_campaign=istyle_reg&utm_medium=referral&utm_source=intex(https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/visit/registration.html?utm_campaign=istyle_reg&utm_medium=referral&utm_source=intex)
セミナー登壇情報Day1：化粧品業界におけるAI活用を通じたブランド価値共創
日時：2026年1月14日（水）14:00～15:00
登壇者：
株式会社アイスタイル
ブランド体験ユニット プラットフォームビジネス推進本部 副本部長
ブランドソリューション部 部長
篠塚 遼輔
概要：化粧品業界におけるAI活用によるブランド価値共創をテーマに、アルビオン・アイスタイルが事例を紹介。後半はブランド×プラットフォームの視点で価値の在り方を議論するパネルも実施
Day2：今求められている化粧品とは？最新ビューティートレンド
日時：2026年1月15日（木）14:00～15:00
登壇者：
アイスタイルデータコンサルティング株式会社
リサーチプランナー
原田 彩子／西原 羽衣子
概要：2025年11月に発表した「@cosmeベストコスメアワード2025」受賞商品の分析や、@cosmeに寄せられた最新のクチコミやユーザー調査を加えて生活者の消費傾向を踏まえ最新のトレンド予測を解説。
皆様のご来場をお待ちしております。