XTech Venturesによる1Day資金調達相談会「2億円イベント」を2026年3月に第4回の開催決定

XTech Ventures株式会社

XTech Ventures株式会社（東京都中央区、代表パートナー手嶋浩己、西條晋一、以下、XTech Ventures）は、2億円以上の出資のみを検討させていただく1Day資金調達相談会「2億円イベント」第4回を開催いたします。



本イベントでは、通常の出資検討とは異なる、特別なプロセスを用意しチケットサイズ2億円以上の出資を早期に意思決定させていただきます。

次代を創る骨太な起業家皆様からのご応募をお待ちしております。

過去実績：

これまで3回開催し、実際に複数社に出資オファーおよび投資実行をさせていただいております。

イベント対象者：

・調達ラウンド、リード/フォローは問いません

・シードから大型調達を狙う方

・シリーズA前後でのリードインベスターを探されている方

・プレIPOフェーズでの出資を求める方等

イベント概要：

・代表パートナー2名同席で面談をし、2億円以上の出資を検討させていただきます

・応募いただいた後、弊社内での事前の検討プロセスを挟み最大6社を当日の面談にお呼びいたします

※申し込みいただいたすべての企業様を当日お呼びすることはできませんが、何卒ご了承ください

・イベント当日までに事前DDを行い、イベント実施後できる限り早期に意思決定させていただきます

開催日時

・2026年3月1日（日）9:30-17:00（うち1社あたり45分間）

応募締切

・2026年1月7日（水）23:59まで

開催場所

・xBridge-Yaesu（XTech Venturesオフィス）

募集要項

・XTech Venturesの運用ファンドから2億円以上の出資を希望する方

（2026年3月～5月が出資時期の目安です）

・事業内容が公序良俗に反していなこと

・参加者および関係者等が反社会的勢力でないこと

募集～選考～当日スケジュール

・募集期間：2025年12月19日(金)～2026年1月7日(水)

・選考期間：2026年1月8日(木)～2026年1月22日(木)

・選考結果通知：2026年1月23日(金)

※選考期間は多少変更になる可能性があります。ご了承ください。

・事前DD期間：2026年1月26日(月)～2026年3月1日(日)

・実施当日 : 2026年3月1日(日)

応募フォーム

https://share.hsforms.com/15kOLAZQZSiqiiKGzS25p6A57qqv

皆様からのご応募心よりお待ちしております。

VC皆様からの推薦もお待ちしています！

【本件に関するお問い合わせ】

XTech Ventures株式会社：info@xtech-ventures.co.jp

各種お問い合わせはこちらから：https://www.xtech-ventures.co.jp/contact

【会社概要】

会社名：XTech Ventures株式会社

設立：2018年1月11日

代表パートナー：手嶋浩己、西條晋一

所在地：〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20 東京建物八重洲さくら通りビル3F

URL：https://xtech-ventures.co.jp