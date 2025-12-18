【ＦＣＥ】『まんがでわかる７つの習慣(R)』の出版権を宝島社から譲受。海外展開・電子書籍化も検討

株式会社FCE

株式会社ＦＣＥ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード9564、以下ＦＣＥ）は、株式会社宝島社（以下「宝島社」）が保有する『まんがでわかる７つの習慣』シリーズ全5巻の出版権（以下「当該出版権」）の譲受について、同社および著作権者との間で譲渡契約を締結いたしました。

出版権譲受の背景

ＦＣＥは、「チャレンジあふれる未来をつくる」をパーパスに、「『主体性』×『生産性』で人的資本の最大化に貢献する」ことをミッションとして、DX推進事業および教育研修事業を展開しています。また出版事業として、世界5,000万部・国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』日本語版の出版元として、書籍・研修・コンテンツを通じて個人と組織の成長支援に取り組んでまいりました。

『まんがでわかる７つの習慣』シリーズは、『７つの習慣』のエッセンスをストーリー形式でわかりやすく伝えるコンテンツとして累計210万部を超える実績があり、直近3年間の平均発行部数も年間3万部超と、重要な収益源の一つとなるIP（知的財産）です。本シリーズは2013年、宝島社と『７つの習慣』の出版元であるキングベアー出版（現・FCE）の共同企画により誕生したコンテンツです。こうした経緯を踏まえ、当社が当該IPを保有し主体的に出版・展開していくことは自然な形であるとの判断から、今回の出版権譲受に至りました。

2026年は『７つの習慣』日本語翻訳出版30周年にあたります。当社は「社会と『７つの習慣』を再接続する」ことをテーマにキャンペーンを準備しており、本まんがシリーズの当社による出版をその中核施策として位置づけています。これにより、本編とまんが版を組み合わせた統合プロモーションを行うことで、事業の拡大とブランド価値向上の双方を目指してまいります。

今後の展開

今回の当該出版権の譲受により、当社は『まんがでわかる7つの習慣』シリーズのIPを一元的に管理し、その価値最大化に向けた取り組みを加速していきます。これまで紙書籍を中心に展開されてきた本シリーズについて、今後は電子書籍化や海外ライセンス展開など、デジタルおよび海外市場での展開も検討してまいります。特に、『７つの習慣』本編が支持されている中国や韓国などのアジア市場において、まんが版のライセンス供与は、新たな収益機会の創出につながるものと考えています。

また、本シリーズを当社グループが主体的に活用できることで、出版事業にとどまらず、企業研修、学校教育向けサービスなど、ＦＣＥ内の各事業とのシナジーの創出も期待します。具体的には、研修教材や学校授業用教材への活用に加え、将来的な映像化など他メディア展開を含めた多面的なIP展開の可能性についても、検討してまいります。

当社は本件を、『７つの習慣』関連コンテンツのポートフォリオ強化による中長期的な安定収益および高い収益性の確保、ひいては「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスの実現に資する重要な取り組みとして位置づけております。

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川 淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ 新宿NSビル10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。【最強のITツール】として約7,300製品中第1位※1（2024年度は約10,000製品中、第2位※2）を獲得した「RPAロボパットDX(https://fce-pat.co.jp/)」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding(https://www.smartboarding.net/)」、世界5,000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣(https://fce-publishing.co.jp/)』の出版、そして面倒な日常業務をAI社員に丸投げできる自律型AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT(https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/materials/)」など、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を展開しています。

（※1）ITreview Best Software in Japan 2023／2023年5月24日）

（※2）ITreview Best Software in Japan 2024／2024年6月14日）