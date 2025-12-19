【来場登録 開始！】 人事・経理・総務・法務向けの総合展｜バックオフィス World @幕張メッセ
バックオフィス World @幕張メッセ
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/back-office-tokyo
この度、バックオフィス World 実行委員会は、
人事・経理・総務・法務向けの総合展「バックオフィス World(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo)」を
2026年2月4日(水)～6日(金) の3日間、幕張メッセにて開催いたします。
本展では、バックオフィス業務の効率化・生産性向上をしたい企業の人事・経理・
総務・法務などバックオフィス部門が、最新の製品やサービスを比較検討したり、
豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。
まずは、特典多数の来場登録から！
ご予約ではないため、まだご予定が分からない方もお気軽にご登録ください。
豪華特別講演も無料で聴講可能！
特別講演詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/back-office-tokyo
＼ 大好評！ご友人紹介キャンペーン実施中 ／
Amazon ギフトカード500円分を 「あなた」と「紹介した方」のお二人に進呈！
詳細はこちら(https://www.bizcrew.jp/referral/2026-spr-tokyo-bkmsw)
---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
バックオフィス World 2026 春 東京
【構成展】
人事支援 EXPO 法務支援 EXPO
経理支援 EXPO 総務支援 EXPO
バックオフィス業務改革 EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo
会 期：2026年2月4日(水)～2月6日(金) 10時～17時
会 場：幕張メッセ4～7ホール
主 催：バックオフィス World 実行委員会
---------------------------------------------------------------------------