ＪＡ三井リース、TalentXの「MyRefer」を活用し、導入1年でリファラル採用参加率51%の社内浸透を実現

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、リファラル採用サービス「MyRefer」をご利用いただいているＪＡ三井リース株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：新分 敬人、以下「ＪＡ三井リース」）の、人的資本を活かすためのリファラル採用に関する取り組みについて発表いたしました。

■取り組み背景

「Go for it!」をスローガンに掲げて社員の挑戦を重視するカルチャーであるＪＡ三井リースは、リファラル採用を単なる採用手法の一つではなく、人的資本を最大限に生かすための戦略的施策として位置づけています。挑戦を後押しする企業文化を社員が自らの言葉で伝え、共感した人材との本質的なマッチングを図るため、リファラル採用サービス「MyRefer」の活用を強化しました。

■取り組み成果と展望

「MyRefer」の導入から1年で、社員のシステムログイン率が51%を記録するなど、社員参加率の高いリファラル採用を実現しています。ＪＡ三井リースでは強制的なノルマを設けずに、推進者である採用担当者の体温が伝わるような情報発信を徹底することで、社員の当事者意識を育んでいます。さらには、リファラル経由の入社者は組織へのフィットが早く、早期離職リスクの低減にも繋がるエンゲージメント効果も実感されています。同社は今後、リファラル採用を通じて「会社の未来を社員みんなで創っていく」という文化のさらなる醸成を目指しています。

取材対象者：人事総務部 人材開発室 室長 岡田 藍 氏

人事総務部 人材開発室 サブリーダー 大庭 康介 氏

取材記事：https://mytalent.jp/lab/case_jamitsuilease/

■MyReferについて

「MyRefer」は、社員紹介（リファラル）を通じて社員と採用の距離を縮める、国内初のリファラル採用サービスです。2015年のサービス開始以来、エンタープライズ企業を中心に業界・企業規模問わず、1,000社以上で導入されています。制度設計、運用定着、社員ナーチャリング、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備え、人事担当者や社員に負担をかけずにリファラル採用を導入、促進することが可能です。

公式サイト：https://mytalent.jp/refer/

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、日本初のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer」から事業を開始し、採用マーケティングを支援する「MyTalent」、採用ブランディングを支援する「MyBrand」など、採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」を展開しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。

【 会社概要 】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

サービスHP：https://mytalent.jp/