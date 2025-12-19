TOKIUM、AIとバックオフィスをテーマにした国内最大級のオンラインカンファレンス「TOKIUM AI VISION」特設サイトを公開
経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2026年1月20日に開催するAIとバックオフィスをテーマにしたオンラインカンファレンス「TOKIUM AI VISION」の特設サイトを公開しました。
本カンファレンスは、元OpenAI市場戦略責任者のZack Kass氏、チームみらい党首・AIエンジニア・SF作家の安野 貴博氏、早稲田大学ビジネススクール教授の入山 章栄氏ら豪華登壇者の講演や先進企業の事例を通じ、AIをパートナーに企業の未来を創るヒントと次の一歩を提示する国内最大級のオンラインカンファレンスです。
特設サイトはこちら：https://keihi.com/tokium_ai_vision/(https://keihi.com/tokium_ai_vision/?utm_campaign=32673337-Tokium_ai_visiom&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aivision_1219)
※各セッションの内容などは、変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■開催概要
イベント名：「TOKIUM AI VISION」～AIとともに企業の未来を創る～
開催日時：2026年1月20日（火）12:30～
開催場所：オンライン（事前申し込み制）
主催：株式会社TOKIUM
参加費：無料
特設サイト：https://keihi.com/tokium_ai_vision/(https://keihi.com/tokium_ai_vision/?utm_campaign=32673337-Tokium_ai_visiom&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aivision_1219)
■プログラム
イベント特設サイトでは、各セッションの詳細をご覧いただけます。
詳細はこちら：https://keihi.com/tokium_ai_vision/(https://keihi.com/tokium_ai_vision/?utm_campaign=32673337-Tokium_ai_visiom&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aivision_1219)
※各セッションの内容などは、変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
12:30～13:30
「元OpenAI市場戦略責任者が語る“新たなルネサンス”の始まり」
～AIは社会とビジネスをどう変えるか～
Zack Kass / 元OpenAI 市場戦略責任者
13:30～14:15
「AI時代における企業の生存戦略」
安野 貴博 / チームみらい党首・AIエンジニア・SF作家
黒崎 賢一 / 株式会社TOKIUM 代表取締役 兼 CPO
田岡 凌 / suswork株式会社 代表取締役
14:15～14:45
「AI時代におけるバックオフィスのあるべき姿」
豊田 健一 / 株式会社月刊総務 代表取締役社長
西山 希 / 株式会社TOKIUM 執行役員 CFO・コーポレート本部長
14:45～15:15
「AI改革の出発点」
～企業文化を変えるためのマインドセットと実践論～
磯和 啓雄 / 三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO
松原 亮 / 株式会社TOKIUM 取締役
15:15～15:45
株式会社博展CFO補佐が語る、経理AI導入の「リアル」
鈴木 裕太/ 株式会社博展 コーポレート本部CFO補佐
篠原 啓輔/ 株式会社TOKIUM 執行役員 社長室長 兼 株式会社BearTail X 代表取締役
15:45～16:15
【導入秘話】創業380年を超える老舗企業がAIエージェント導入を決定するまで
一岡 聖二/ 月桂冠株式会社 経営情報部経理課 課長
戸田 博夢/ 株式会社TOKIUM ビジネス本部・マーケティング部 部長
16:15～16:50
「AI時代の勝ち筋のつくりかた」
入山 章栄 / 早稲田大学ビジネススクール 教授
金 剛洙 / 株式会社松尾研究所 取締役 副社長
松原 亮 / 株式会社TOKIUM 取締役
■お申し込み
以下のサイトよりフォームに必要事項を入力し、お申し込みください。
お申し込みURL：https://keihi.com/tokium_ai_vision/(https://keihi.com/tokium_ai_vision/?utm_campaign=32673337-Tokium_ai_visiom&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aivision_1219)
■経理AIエージェント「TOKIUM」について
経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。
本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、突合などの定型的な経理作業から解放します。
URL：https://keihi.com/tokium_ai_vision/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=32673337-Tokium_ai_visiom&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_1219)
■株式会社TOKIUMについて
設立：2012年6月26日
代表取締役：黒崎賢一
所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階
資本金：100百万円
事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供
URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=32673337-Tokium_ai_visiom&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_1219)