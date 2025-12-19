【東京都千代田区】希少な大規模レジデンス（全132戸・125億円）に10万円から投資

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社（以下「当社」）は、当社が提供するオルタナティブ投資サービス「ALTERNA（オルタナ）」において、「三井物産グループのデジタル証券～千代田区・レジデンス～（譲渡制限付）（*1)」を公開、募集を開始したことをお知らせします。



投資対象は、日本経済の中心地・千代田区に位置する「東神田テラスレジデンス」。

鑑定評価額は約125億円（*2)、全132戸の大規模レジデンスです。



J-REITの保有状況などを見ても千代田区における大型物件の取引は少なく、地価上昇トレンドと賃料ギャップを源泉とした成長が期待できます。



希少性の高い千代田区エリアの大規模レジデンス物件に10万円から投資できる機会を、ぜひご活用ください。

案件詳細ページ(https://app.alterna-z.com/offerings/d44oe128kj61mi4kfb1g?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_app_cid02685)

*1）本商品は、三井物産株式会社の子会社である三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社によって、組成・販売されるものです*2）鑑定評価額は2025年11月30日時点

日本経済の中心地、千代田区への投資機会

投資対象は、日本経済の中心地・千代田区に位置する「東神田テラスレジデンス」。



千代田区では土地供給が限られていることなどから、J-REITの保有状況で見てもレジデンス物件数は少なく、また鑑定評価額100億円を超える物件は存在しません（*3）。本物件は稼働率約96％（2025年10月時点）と高稼働率を維持する、132戸の大規模レジデンスです。

1km圏内に10駅10路線という高い利便性と、職住近接のニーズを捉えた立地と多様なライフスタイルに応える住戸プランから、安定した運営を実現しています。



徒歩圏内には丸の内や日本橋、秋葉原といった特色ある街が広がり、神田駅から東京駅へはJRで約2分と好アクセスを有する立地環境です。



*3）出所：各J-REITの公表データを基にアセット・マネージャーが作成

地価上昇トレンドと賃料ギャップが成長の源泉

千代田区は再開発による住宅供給の拡大や、都心回帰による職住近接ニーズの高まりなどを受け、人口増加を続けています。



加えて、同区が持つ高いブランド力や優れた利便性、再開発の進展などを背景に地価は上昇。本物件の近隣の路線価も、この2年間で約1.3倍（*4）となっており、エリアの価値向上がうかがえます。

また、本物件の賃料は周辺相場と比較して抑えられた水準にあり、段階的な賃料水準の改定を通じて、将来的な分配金の増加が期待されます。

本商品は、販売額が増えるほど、商品化にあたって発生する費用のうち固定的なコストについて、一口当たりの負担が軽くなるため、想定利回りが上昇する仕組みです。下限が合計14万口で3.0％、上限は合計20万口で3.2％となります。



日本経済の中心地・千代田区の大規模レジデンスへの投資機会に、ぜひオルタナをご活用ください。



*4）路線価とは国税庁が毎年公表する土地評価額で、相続税・贈与税の算定等に使われます

出所：国税庁の公表データを基にアセット・マネージャーが作成



商品概要

商品名： 三井物産グループのデジタル証券～千代田区・レジデンス～（譲渡制限付）

発行口数： 140,000口～200,000口（*5）

投資金額/申込単位： 10万円～／10万円単位 （*6）

運用期間： 約5年0ヶ月（2031年1月31日 償還予定）

募集有価証券の種類： 受益証券発行信託の受益権を表象するセキュリティ・トークン（トークン化有価証券）

予想分配金利回り： 年3.0%～3.2%（税引前・年率換算）（*7）

信託受託者： オルタナ信託株式会社

ブロックチェーン基盤： Progmat

アセット・マネージャー： 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

取扱会社： 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

案件詳細ページ :https://app.alterna-z.com/offerings/d44oe128kj61mi4kfb1g?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_app_cid02685

*5）本商品は、申込金額の合計に応じて発行口数が変動します

*6）法人のお客様は申込単位が異なります

*7）税引前予想分配金利回りの第一期・第二期平均値。予想分配金には、利益超過分配が含まれます。また、運用終了時の物件売却の損益は考慮されておりません。

「三井物産グループのデジタル証券～千代田区・レジデンス～（譲渡制限付）」

徹底解説セミナーを開催（12/22）

本案件の公開に合わせて、案件の詳細や、レジデンス市場の動向などについて解説するセミナーを開催します。ぜひご参加ください。

日時： 2025年12月22日（月）19:00～20:00

参加費： 無料

視聴方法： Zoomウェビナー

視聴リンク：https://us06web.zoom.us/j/86510972395

（コンピュータ、Mac、iPad、または Android デバイスから参加できます）

講師： 丸野宏之（三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 取締役）

セミナー詳細 :https://alterna-z.com/seminar/offering-15-seminar?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_cid02684

*当社は本セミナーにおいて、当社サービス、商品について金融商品の勧誘、取引の推奨、売買の提案等をすることがあります。

ミシュラン一つ星レストランお食事券などが当たるオルタナ購入特典のご案内

本案件を購入の上、所定の応募フォームからエントリーいただいたお客様の中から抽選で下記の特典を進呈いたします。

【5組10名様】フォーシーズンズホテル東京大手町 est／エスト ディナーペアお食事券

【100名様】全国百貨店共通商品券5,000円分

キャンペーン詳細 :https://alterna-z.com/news/offering-15-campaign?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_cid02686

ALTERNA（オルタナ）について

オルタナは都心の大型不動産や物流施設、発電所といったインフラなど安定的な賃料等収入が期待できるオルタナティブ資産に、スマートフォンで簡単に、利回りを目的に投資できる個人向けの資産運用サービスです。デジタル証券（ST：Security Token）を活用することで、今まで機関投資家に投資機会が限られていたさまざまな安定資産へ、10万円からの小口単位で、個別投資を実現。個人投資家のみなさまに新たな投資の選択肢を提供し、「貯蓄から投資へ」を後押しします。

公式サイトはこちら :https://alterna-z.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=url&utm_campaign=organic_prtimes_url_web_cid02618

サービスサイト：https://alterna-z.com/

会社概要

当社は不動産・インフラなどオルタナティブ資産の取得・運用、さらにそれらを裏付けとしたデジタル証券の受託、販売を一気通貫で展開しています。

AIをはじめとしたデジタル技術を活用し資産運用の様々な「負」を解決するとともに、個人向けの資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」の提供を通じて、将来のために安定した資産形成をしたい方に、新たな選択肢を提供していきます。



商号 ：三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

本社 ：東京都中央区日本橋堀留町１丁目９－８ 人形町PREX 4階

代表者 ：代表取締役社長 上野 貴司

設立 ：2020年4月1日

資本金 ：30億円（資本準備金を含む）

業登録 ：金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第3277号

宅地建物取引業：東京都知事（2）第105400号

加入協会：日本証券業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

コーポレートサイト：https://corp.mitsui-x.com/

本件のお問い合わせ：pr@mitsui-x.com

ディスクレーマー

※こちらに記載の内容は、受益証券発行信託スキームを用いた資産裏付型セキュリティトークンの取扱いについて、一般向けの公表のみを目的としたプレスリリースであり、日本国内外を問わず個別の金融商品等への募集・勧誘を目的とするものではありません。個別商品の募集・勧誘は、オルタナを通じて目論見書を使用して行います。

※ 「安定資産」とは、不動産やインフラなど、オルタナが提供を予定する金融商品の投資対象資産を指し、当資産の持続的な稼働により、中長期での安定的な投資成果の獲得を期待するものです。なおオルタナが提供する金融商品は元本保証や将来の投資成果を保証するものではありません。

※口座開設には所定の審査がございます。

※リスク等に関する記載は一般的なリスク評価等を踏まえ当社の独自の判断・評価に基づき記載されたものであり、実際の金融商品ごとにリスク等は異なりますので、ご注意ください。

※金融商品には、関連する特殊リスクがあり、国内外の政治・経済・金融情勢、為替相場、株式相場、商品相場、金利水準等の市場情勢、発行体等の信用力、その他指標とされた原資産の変動により、多額の損失が生じる恐れ（元本欠損リスク）があります。

※当社が取り扱う金融商品は、元本や利回りが保証されているものではなく、原資産たる不動産等の価額や賃料、金利水準、為替相場の変動その他の状況の変化等によって、価値や収益が変動することがあり、期待されていた配当を得られないリスクや当初元本を超過する損失が発生し、当初元本を毀損するリスクがございます。

※当社が取り扱う金融商品は、その特性および対象とする原資産（不動産等）の特性から、その金融商品ごとに、リスクの内容や程度が異なりますので、金融商品取引契約のお申し込みにあたっては契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みいただいたうえ、金融商品取引契約締結の判断はご自身でされるようお願いします。

※なお、当社が取り扱う金融商品は、クーリング・オフの対象にはなりません（金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません）。

※当社が取り扱う金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等や諸経費等をご負担いただく場合があります。具体的な手数料等の金額は、商品・取引金額・取引方法等の契約条件により異なり多岐にわたるため、具体的な金額又は計算方法を記載することができません。手数料等の詳細につきましては、各金融商品の契約締結前交付書面、目論見書等の内容をよくお読みください。