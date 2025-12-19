車のディスプレイが“テレビ代わり”に！Fire TV Stickも接続できるHDMI対応カーアダプター「Car TV Mate Pro Max」で、移動中の動画視聴がもっと身近に

■ 製品概要

惠州凌鹰智能科技有限公司

GetPairr TV「Car TV Mate Pro Max」は、有線CarPlay／Android Auto対応車で使えるHDMI対応カーアダプターです。

車のUSBポートに接続するだけで、車載ディスプレイにHDMI機器を映し出すことができ、Fire TV Stickなどのストリーミングデバイスを使用した動画視聴が可能になります。

さらに、有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス接続に変換する機能も搭載。毎回スマートフォンをケーブルで接続する必要がなく、乗り込むだけでナビや音楽、通話機能が自動的に起動します。

通勤・ドライブ・待ち時間など、これまで“移動するだけ”だった車内時間を、より自由で快適なエンタメ空間へと広げます。

■ 製品割引情報

【GetPairr TV】

割引率：20％オフ(クーポンと併用可能)

クーポンコード：IHE2TOV8

有効期間：12月19～1月31日

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK2J7VM7(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK2J7VM7)

■ 主な機能

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=R5lfUWzBqAQ ]

１.HDMI入力対応で、車のディスプレイが“テレビ代わり”に

HDMI入力端子を搭載しているため、Fire TV Stickや各種ストリーミングデバイス、ゲーム機などを接続可能。車のディスプレイでYouTubeや動画配信サービスを楽しむことができ、同乗者向けのエンタメ用途や待ち時間中の活用にも適しています。

２.有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化

GetPairr TV（Car TV Mate Pro Max）を車両のUSBポートに接続することで、有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス接続に変換できます。初回設定後は、エンジンをかけるだけで自動接続され、ナビ・音楽・通話・メッセージ操作がケーブル不要で使用可能に。日常の運転から長距離ドライブまで、快適な操作環境を実現します。

３.スマートフォンの有線ミラーリングにも対応（条件あり）

HDMI-USB-Cケーブルを使用することで、スマートフォン画面を車載ディスプレイへ有線ミラーリングすることが可能です。安定した映像出力により、動画再生やアプリ画面の表示などに対応します。

【対応条件】

・iPhone：iPhone 15以降（USB-Cモデル）

・Android：DisplayPort（DP Alt Mode）対応機種

※すべての端末での動作を保証するものではありません。

■ 注意事項

・本製品は、車両側が有線CarPlayに対応している必要があります。

・HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。

・走行中の映像視聴については、各地域の法令および安全基準を遵守してください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pom1A_aqxCc ]

■ 最後に

GetPairr TV（Car TV Mate Pro Max）は、CarPlayのワイヤレス化とHDMI入力による映像拡張を1台で実現するカーアダプターです。

車のディスプレイを“テレビ代わり”として活用することで、移動中の時間をより快適で有意義なひとときへと変えてくれます。

日常のドライブから特別な移動時間まで、車内エンタメの新しい楽しみ方を提案します。

🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！

万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください📩

📧 メールサポート：service@getpairr.com

💬 LINE公式アカウント：@getpairr

お電話でのお問い合わせ：050-5213-0336

🕒 受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）