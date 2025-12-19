年末のご挨拶と2025年度の年末年始休暇のお知らせ
CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、年末のご挨拶を差し上げるとともに2025年度の年末年始休暇をお知らせいたします。
本年も一年間、格別のご愛顧を賜りまして厚く御礼申し上げます。
ZETAでは、誠に勝手ながら下記の期間を年末年始休暇といたします。
=======================
年末年始休暇のお知らせ
2025年12月29日(月)～2026年1月2日(金)
2026年1月5日(月)より通常業務を開始いたします。
期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
=======================
今年一年ご愛顧を賜りまして大変感謝申し上げますとともに、皆さまのご多幸をお祈りいたします。
本年は、生成AI検索の普及やECサイトのコマースメディア化の加速を背景とした、消費者の情報収集の在り方や購買行動の変化を踏まえ、4つの製品の提供を開始いたしました。
上半期には、顧客のファン化とコミュニティの活性化を通じて顧客ロイヤルティ向上を支援する「ZETA ENGAGEMENT」、生成AI検索の最適化を支援する「ZETA GEO」の提供を順次開始いたしました。
また、下半期には、生成AI検索で引用・参照されやすいLP作成を可能にする「ZETA LP」、ECサイト向けのAIチャットを実装する「ZETA TALK」を新たに展開し、CX改善ソリューションの提供領域を拡充してまいりました。
=============================================================
●新製品「ZETA ENGAGEMENT」の提供開始～顧客のファン化・コミュニティの成長を拡大させる最新ソリューション～(2025年2月12日配信)
https://zeta.inc/press-release/products/zeta-engagement-start-of-provision-202502/2025/0212
●ECサイトの生成AI検索最適化(GEO)サービス「ZETA GEO」の提供を開始(2025年5月26日配信)
https://zeta.inc/press-release/products/zeta-geo-start-of-provision/2025/0526
●生成AI時代への対応を強化する新サービス「ZETA LP」の提供を開始～ダイナミックなLP生成によりGEO効果を最大化～ (2025年9月9日配信)
https://zeta.inc/press-release/products/zeta-lp-start-of-provision/2025/0909
●ECサイト向けAIチャット「ZETA TALK」の提供を開始～「ZETA SEARCH」との組み合わせにより高度な検索連携を実現～ (2025年11月17日配信)
https://zeta.inc/press-release/products/zeta-talk-start-of-provision/2025/1117
=============================================================
さらに、新たなお客さま事例として、株式会社QVCジャパン、株式会社ウィゴー、株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ、生活協同組合連合会コープ九州事業連合、株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル株式会社、株式会社スマート・アイなど業界を問わず多くの大手企業に「ZETA CXシリーズ」を導入いただき、各社ECサイトのCX向上を微力ながら支援いたしました。
引き続き新たなソリューション開発に取り組み、迅速なサービス化・効果のご紹介など随時情報発信してまいります。
来る年も技術の向上に努め皆さまにご満足いただけるサービスの提供を心がける所存でございますので、変わらぬご愛顧、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
ZETA株式会社 https://zeta.inc
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売