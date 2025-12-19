『文豪とアルケミスト』より、海賊風衣装のゲーム内イラストを使用した新作グッズが「コミックマーケット107」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、2025年12月30日(火)～12月31日(水)開催の「コミックマーケット107」にて『文豪とアルケミスト』の新商品を販売します。
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c107/
『文豪とアルケミスト』より、新作グッズが「コミックマーケット107」で登場！
海賊風衣装のゲーム内イラストを使用した「アクリルスタンド」や「トレーディングイラストカード」のほか、通販商品では、花の贈り物異装で登場した総勢86人の「アクリルフィギュアスタンド」など、多彩な新作アイテムが登場！
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「コミックマーケット107」
・開催日時 2025年12月30日(火)～12月31日(水) 10:30～17:00 ※2日目のみ16:00
・開催場所 東京ビッグサイト
・ブース名 中外鉱業ブース[南3・4ホール No.2443]
・公式HP https://www.comiket.co.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c107/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
中外鉱業ブースにて『文豪とアルケミスト』C107関連商品を１会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ポストカード(全10種)をランダムで1枚プレゼントします。
※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c107/
予約期間：2025年12月12日(金)17:00～2026年1月5日(月)23:59
発送日：2026年3月発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■アクリルスタンド（全3種）
販売価格：1,650円(税込)
ラインナップ：室長、アカ、アオ（全3種）
■アクリルスタンド 海賊風衣装ver.（全10種）
販売価格：1,650円(税込)
ラインナップ：芥川龍之介、太宰治、広津和郎、坂口安吾、織田作之助、岩野泡鳴、山田美妙、内田百輭、島田清次郎、檀一雄（全10種）
■トレーディング缶バッジ 海賊風衣装ver.（全10種）
イベント販売価格：1個 500円(税込)／1SET[10個入]5,000円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディングイラストカード 海賊風衣装ver.（全10種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[10個入]4,400円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
※一部商品はイベント会場販売価格となります。
通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■アクリルフィギュアスタンド 花の贈り物異装ver.（全86種）
販売価格：1,870円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
■権利表記
(C)2016 EXNOA LLC
【関連サイト】
文豪とアルケミスト - 公式 - DMM GAMES
https://bungo.dmmgames.com/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/chugaionline