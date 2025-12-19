『文豪とアルケミスト』より、海賊風衣装のゲーム内イラストを使用した新作グッズが「コミックマーケット107」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、2025年12月30日(火)～12月31日(水)開催の「コミックマーケット107」にて『文豪とアルケミスト』の新商品を販売します。

出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c107/

『文豪とアルケミスト』より、新作グッズが「コミックマーケット107」で登場！


海賊風衣装のゲーム内イラストを使用した「アクリルスタンド」や「トレーディングイラストカード」のほか、通販商品では、花の贈り物異装で登場した総勢86人の「アクリルフィギュアスタンド」など、多彩な新作アイテムが登場！


会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。


ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！


イベント情報

「コミックマーケット107」


・開催日時　2025年12月30日(火)～12月31日(水)　10:30～17:00 ※2日目のみ16:00


・開催場所　東京ビッグサイト


・ブース名　中外鉱業ブース[南3・4ホール No.2443]


・公式HP　https://www.comiket.co.jp/


・中外鉱業 出展情報ページ　https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c107/



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。


※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。


特典情報



中外鉱業ブースにて『文豪とアルケミスト』C107関連商品を１会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ポストカード(全10種)をランダムで1枚プレゼントします。



※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。


Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）


https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c107/


予約期間：2025年12月12日(金)17:00～2026年1月5日(月)23:59


発送日：2026年3月発送予定



※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


製品情報



■アクリルスタンド（全3種）


販売価格：1,650円(税込)


ラインナップ：室長、アカ、アオ（全3種）



■アクリルスタンド　海賊風衣装ver.（全10種）


販売価格：1,650円(税込)


ラインナップ：芥川龍之介、太宰治、広津和郎、坂口安吾、織田作之助、岩野泡鳴、山田美妙、内田百輭、島田清次郎、檀一雄（全10種）



■トレーディング缶バッジ　海賊風衣装ver.（全10種）


イベント販売価格：1個 500円(税込)／1SET[10個入]5,000円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。



■トレーディングイラストカード　海賊風衣装ver.（全10種）


販売価格：1個 440円(税込)／1SET[10個入]4,400円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。


※一部商品はイベント会場販売価格となります。


通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）

■アクリルフィギュアスタンド　花の贈り物異装ver.（全86種）


販売価格：1,870円(税込)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


権利表記・関連情報

■権利表記


(C)2016 EXNOA LLC



【関連サイト】


文豪とアルケミスト - 公式 - DMM GAMES


https://bungo.dmmgames.com/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）


https://www.chugai-contents.jp/


中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)


https://twitter.com/chugaionline