株式会社AlbaLink、山口県萩市と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」を締結
株式会社AlbaLink
株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、令和7年12月19日（金）、山口県萩市と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」（以下「本協定」）を正式に締結いたしました。
AlbaLink HP：https://albalink.co.jp/jititai20251219/
協定の背景と目的
萩市では、歴史的な景観と豊かな自然環境を背景に持つ一方で、人口減少と高齢化の進行に伴い、居住実態のない空き家が増加傾向にあります。
景観保全上の課題、及び老朽化による倒壊・防災上のリスクが懸念されており、これらの空き家が市の活性化を妨げる要因ともなっています。
こうした状況を踏まえ、アルバリンクが持つ難易度の高い不動産の流通・活用に関する専門的ノウハウ、そして全国規模のネットワークを活かし、萩市と協力して空き家問題の解消と生活環境の保全を推進することを目的として本協定を締結する運びとなりました。
協定の主な内容
空き家の流通に関すること
空き家の活用に関すること
その他、前条の目的を達成するために必要と認められること
行政概要
本協定に関する担当：萩市役所 建築課
萩市公式HP：https://www.city.hagi.lg.jp/
会社概要
会社名： 株式会社AlbaLink
所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階
代表者： 河田憲二
代表番号： 03-6458-8617
公式サイト： https://albalink.co.jp/
サービスサイト： https://wakearipro.com/
https://akiya-kaitoritai.com/