新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」ダテのキャラクターイラストを使用したQUOカード5000円分が当たるキャンペーンを開始！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明)は、新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」公式Xアカウントにて、作中登場キャラクターであるダテのキャラクターイラストを使用したQUOカード5000円分が当たるキャンペーンを開始しました。

「ZERO RISE」ダテのイラストを使用した

QUOカード5000円分が当たるキャンペーンを開始！

ブシロードが送る新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」がキャスト情報第１弾の解禁を記念し、プロジェクト公式Xアカウントにて、作中登場キャラクターのダテのイラストを使用したオリジナルデザインQUOカード5000円分が抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開始いたしました。

＜キャンペーン概要＞

「ZERO RISE」キャスト情報第１弾解禁記念キャンペーン(QUOカード ダテVer.)

応募期間

12月19日(金)17:00～12月26日(金)23:59まで

応募方法

キャンペーン期間中にZERO RISE公式Xアカウント(https://x.com/ZERORISE_PJ)をフォローして、応募対象ポストをリポストでご応募可能です。

リポスト対象となる投稿は12月19日(金)17:00にZERO RISE公式Xアカウントに投稿いたします。

さらに応募対象ポストを引用RPでキャラクターやキャストへの応援メッセージを投稿していただくと当選確率がUPします。

プレゼント内容

オリジナルデザインQUOカード5000円分(ダテver.)×3名

さらに第4弾以降も以下のスケジュールで実施予定です。各キャンペーンの開始をぜひお楽しみに！

＜キャンペーン実施スケジュール＞

「ZERO RISE」の詳細は『ブシロード新春大発表会2026』にて解禁！

公式Xではキャラクターイラストの一部を先行公開中！

「ZERO RISE」プロジェクトに関する詳細は2026年1月12日(月・祝) Kanadevia Hallにて開催の「カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026」にて解禁予定です。

また、発表会に先駆けて公式Xでは一足先に1月12日(月・祝)に解禁予定のキャラクターイラストの一部を先行公開中！Xでのキャラクターイラスト一部先行公開は今後も順次投稿予定ですので、ぜひアカウントをフォローしてお待ち下さい。

＜『ZERO RISE』キャラクターイラスト一部先行公開画像＞

『カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026』

開催日：2026年1月12日(月・祝)

開場11:00／開演12:30（予定）終演／19:30（予定）

※各時間は発表会プログラムによって変更の可能性がございます。

会場：Kanadevia Hall（東京都文京区後楽1丁目3－61 東京ドームミーツポート1F）

チケット価格：2,000円（一般指定席）

イベント公式HP：https://bushiroad.com/2026newyear_launch_event

【ZERO RISE出演者】

- マドカ役 ：笹森 裕貴- ダテ役 ：福井 巴也- マーリン役：大友 海- バリスタ役：川上 将大

