新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」ダテのキャラクターイラストを使用したQUOカード5000円分が当たるキャンペーンを開始！
株式会社ブシロード(本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明)は、新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」公式Xアカウントにて、作中登場キャラクターであるダテのキャラクターイラストを使用したQUOカード5000円分が当たるキャンペーンを開始しました。
「ZERO RISE」ダテのイラストを使用した
QUOカード5000円分が当たるキャンペーンを開始！
ブシロードが送る新クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」がキャスト情報第１弾の解禁を記念し、プロジェクト公式Xアカウントにて、作中登場キャラクターのダテのイラストを使用したオリジナルデザインQUOカード5000円分が抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開始いたしました。
＜キャンペーン概要＞
「ZERO RISE」キャスト情報第１弾解禁記念キャンペーン(QUOカード ダテVer.)
応募期間
12月19日(金)17:00～12月26日(金)23:59まで
応募方法
キャンペーン期間中にZERO RISE公式Xアカウント(https://x.com/ZERORISE_PJ)をフォローして、応募対象ポストをリポストでご応募可能です。
リポスト対象となる投稿は12月19日(金)17:00にZERO RISE公式Xアカウントに投稿いたします。
さらに応募対象ポストを引用RPでキャラクターやキャストへの応援メッセージを投稿していただくと当選確率がUPします。
プレゼント内容
オリジナルデザインQUOカード5000円分(ダテver.)×3名
さらに第4弾以降も以下のスケジュールで実施予定です。各キャンペーンの開始をぜひお楽しみに！
＜キャンペーン実施スケジュール＞
「ZERO RISE」の詳細は『ブシロード新春大発表会2026』にて解禁！
公式Xではキャラクターイラストの一部を先行公開中！
「ZERO RISE」プロジェクトに関する詳細は2026年1月12日(月・祝) Kanadevia Hallにて開催の「カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026」にて解禁予定です。
また、発表会に先駆けて公式Xでは一足先に1月12日(月・祝)に解禁予定のキャラクターイラストの一部を先行公開中！Xでのキャラクターイラスト一部先行公開は今後も順次投稿予定ですので、ぜひアカウントをフォローしてお待ち下さい。
＜『ZERO RISE』キャラクターイラスト一部先行公開画像＞
『カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026』
開催日：2026年1月12日(月・祝)
開場11:00／開演12:30（予定）終演／19:30（予定）
※各時間は発表会プログラムによって変更の可能性がございます。
会場：Kanadevia Hall（東京都文京区後楽1丁目3－61 東京ドームミーツポート1F）
チケット価格：2,000円（一般指定席）
イベント公式HP：https://bushiroad.com/2026newyear_launch_event
【ZERO RISE出演者】
- マドカ役 ：笹森 裕貴
- ダテ役 ：福井 巴也
- マーリン役：大友 海
- バリスタ役：川上 将大
