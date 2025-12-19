【小学生・中学生・高校生対象】完全１対１の進学個別指導塾ＴＯＭＡＳ、「新学年スタートダッシュ講座」を開講！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、2026年1月5日(月)より、「新学年スタートダッシュ講座」を開講します。

詳細URL：https://www.tomas.co.jp/event/new_school_start/(https://www.tomas.co.jp/event/new_school_start/)

「中学・高校でスタートダッシュを決めたい」「苦手を克服して新年度を迎えたい」「受験に向けて先取りを進めたい」。ＴＯＭＡＳではそうした一人ひとりの悩みや希望に寄り添うため、キミだけの新学年スタートダッシュ講座を開講します。

ＴＯＭＡＳの授業は、発問・解説中心の完全１対１個別指導。一人ひとりに合わせた個別カリキュラムを作成し、現状や目標に合わせて臨機応変に指導します。ライバルたちに差をつけるなら、新学年が始まる前の今がチャンスです！

■実施概要

・対象：小学生・中学生・高校生

・期間：2026年１月５日(月)～４月24日(金) ※１回80分×回数自由

・会場：ＴＯＭＡＳ全校

・指導形態：個人別カリキュラムによる完全１対１指導

・お申し込み：お電話（0120-65-1359／10:00～20:00 土日祝も受付）、

またはこちら(https://www.tomas.co.jp/contact/curriculum/)のメールフォームよりお問い合わせください。

■集団指導だけでは不安がある人へ

進学個別指導塾ＴＯＭＡＳの新学年スタートダッシュ講座はここが違う！

自分だけのカリキュラム

志望校合格から逆算し、あなたが必ず克服すべき課題に的を絞ったオーダーメイドの個人別カリキュラムを作成します。

自分だけの授業

全室ホワイトボード付きの完全個室で、完全１対１個別指導を行います。わからないところは納得できるまで質問できます。

自分だけの時間割

ご家庭のスケジュールに合わせて、ご希望の曜日・時間帯に、１科目１単元から受講いただけます。

■たとえば、こんな対策が可能です！

〈新小３・４・５〉

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/602_1_fb77f9bc01db47b5e5fa3030286edd39.jpg?v=202512190921 ]

〈新高３〉

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/602_2_c8fd0fb96216c435ce91a014f7c21494.jpg?v=202512190921 ]

現状の課題に応じたあなただけの対策を実施します。

まずはお電話またはメールフォームからお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

株式会社ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.tomas.co.jp/

事業内容：

・完全１対１の進学個別指導塾「ＴＯＭＡＳ」の運営

・医学部専門個別指導塾「メディックＴＯＭＡＳ」の運営

・進学塾融合型英語スクール「インターＴＯＭＡＳ」の運営

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp