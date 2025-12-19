新橋・日比谷地区の4つのアンテナショップが強力タッグ！地域の個性が光る“ご当地お雑煮”を食べ比べ「お雑煮スタンプラリー」開催
鳥取県と岡山県が共同で運営する首都圏アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」（東京都港区新橋1-11-7 新橋センタープレイス）では、新橋・日比谷地区に隣接するアンテナショップ「奈良まほろば館」、「香川・愛媛せとうち旬彩館」及び「日比谷しまね館」と連携し、2026（令和８）年正月企画として、４館６県の地域色豊かなお雑煮をめぐるスタンプラリーを実施します。
地域の風土を反映したお正月の郷土料理であるお雑煮。出汁の取り方や具材などにそれぞれの個性が光る“ご当地お雑煮”を食べ比べ、豪華景品が当たる新年の特別企画です。
この機会に是非「とっとり・おかやま新橋館」にお越しください。
「お雑煮スタンプラリー」概要
■開催期間
2026(令和８)年１月２日（金）～2026(令和８)年１月15日(木)
※提供期間及び時間は店舗によって異なります
■参加方法
各アンテナショップでお雑煮１点のご注文につき、該当する県のスタンプを１個差し上げます。４館全てで召し上がりスタンプを集めて応募した方を対象に、抽選で合計64名様に４館６県の特産品が当たります。
＜賞品＞
6県賞 6県の特産品の詰め合わせ 20,000円相当 4名様
4館賞 なら賞 / とっとり・おかやま賞 / かがわ・えひめ賞 / しまね賞
それぞれの地域の特産品詰め合わせ 3,000円相当 各賞15名様
＜抽選方法＞
１. 6県のスタンプを集めた方の中から抽選で6県賞の当選者を決定
２. 6県賞の落選者と4館のスタンプを集めた方の中から抽選で4館賞の当選者を決定
※応募した店舗にかかわらず抽選は合同で行います。
※賞品は選ぶことができません
■各地のお雑煮
１.とっとり・おかやま新橋館 ビストロカフェももてなし家
【住所】東京都港区新橋１-11-７新橋センタープレイス２F
【提供日時】１月４日(日)～15日(木) 11時～21時30分(LO:21時)
＜鳥取県のお雑煮｜750円（税込）＞
邪気を払うとされる小豆の煮汁に軟らかく煮た丸餅のシンプル雑煮。
＜岡山県のお雑煮｜1,000円（税込）＞
県南部の昆布とブリの出汁の雑煮。県北部で使われるスルメが隠し味。
２.奈良まほろば館 Cafe & Bar まほら
【住所】東京都港区新橋１-８-４-１F
【提供日時】１月３日(土)～15日(木) 11時～17時30分(LO:17時)
＜奈良県のお雑煮｜800円（税込）＞
白味噌仕立ての丸餅雑煮。取り出してきな粉につけていただく。
３.香川・愛媛せとうち旬彩館 かおりひめ
【住所】東京都港区新橋２-19-10-２F
【提供日時】１月４日(日)～15日(木) 11時～15時30分(LO:15時) / 17時～23時(LO:22時)
＜香川県のお雑煮｜1,100円（税込）＞
白味噌に餡餅が特徴の雑煮。輪切りの根菜に家族円満の願いを込めて。
＜愛媛県のお雑煮｜1,100円（税込）＞
すまし汁に丸餅、大根、人参、鶏肉等が入った雑煮。
４.日比谷しまね館
【住所】東京都千代田区有楽町１-２-２日比谷シャンテ B1F
【提供日時】１月２日(金)～15日(木) 11時～20時(LO:19時)
＜島根県のお雑煮｜800円（税込）＞
奥出雲町仁多のもち米でついた丸餅に香り豊かなもちのりを添えて。
「とっとり・おかやま新橋館」概要
住所 ：東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス
電話番号：１階ショップ 03-6280-6474
２階ビストロカフェ「ももてなし家」 03-6280-6475
営業時間：１階 10:00～21:00
２階 11:00～21:30（L.O.21:00）
※年末年始休館日：12/31（水）～1/3（土）
※営業時間は変更となる場合があります。最新情報は公式HPをご確認ください。
公式HP ：https://www.torioka.com/