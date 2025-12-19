【定員7名様 治験モニター募集】ジュビダームビスタ ボライト XC 治験モニターを募集いたします

医療法人社団麻布ビューティクリニック

ボトックスやヒアルロン酸、最新レーザーを駆使した切らないアンチエイジング治療を提供する麻布ビューティクリニック（所在地：東京都港区六本木7丁目8-6）は、肌育製剤で使用されるジュビダームビスタ ボライト XCの治験モニター募集を12月より開始いたしました。

治験モニター募集の背景

日本では美容医療の非外科的施術が近年急増しており、ヒアルロン酸注入は簡便で一般的な治療として広く行われている。

ジュビダームビスタ ボライト XCは、皮膚の小じわ改善や保水性向上を目的に承認されたヒアルロン酸製剤で、海外では有効性と高い満足度が報告されている。

一方で、日本人を対象とした有効性・安全性、特に長期成績に関するデータは十分ではない。

そこで本研究では、日本人を対象にジュビダームビスタ ボライト XCの有効性および安全性を多施設共同研究として検討する。

◆ジュビダームビスタ ボライト XC◆

アラガン・エステティックス社製の架橋ヒアルロン酸で、顔にボリュームを出したり形成するために使用するヒアルロン酸と比較して柔らかく、保水力の向上や小ジワの改善、お肌のバリア機能改善、肌の創傷治癒を高める効果が期待できる。また、本製剤は架橋タイプであるため、ヒアルロン酸同士を結びつける構造となっており、体内で吸収されにくいのが特徴。約9ヶ月間にわたり高い保水力が持続する。

（製剤概要：https://www.allerganaestheticsadvantage.jp/product/volite）

◆肌育治療◆

肌育治療とは、一時的に肌の外見を美しくするのではなく、肌の土台をケアすることにより、本来の健康的な肌状態に戻し、あらゆる外的要因に対抗できる肌質を育てる目的の治療。

この治療は、化粧品では届かない皮膚の深層部に栄養をダイレクトに届けることで、肌質の根本的な改善を目指す。

実証実験の期待効果

詳細を見る :https://www.abcsalon.co.jp/menu-treatment/hadaiku/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=vl_chiken

・使用する研究対象薬は厚生労働省の承認がとれた薬剤で、治療対象部位に対して効果がある可能性がある。

・医療の進歩に貢献できる可能性、および治療に関する研究成果が社会に還元されることで、研究対象者も間接的に利益を受けることができる可能性がある。

治験モニターの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166569/table/35_1_ae4fc58f1b301fc9486a00725a08520e.jpg?v=202512190751 ]

※モニターの適応がない場合は、カウンセリングのみとなる可能性がございます。

※本モニターの内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

〈経歴〉

2007年 大分大学医学部卒業

大分大学医学部附属病院など、多くの病院にて形成外科を習得後、美容業界へ転身。美容外科・美容皮膚科の幅広い治療を行った。

その後、都内美容クリニックの院長に抜擢され、多くの患者様の治療を行った。

2020年 麻布ビューティクリニック入職。

アラガン社クリニカルトレーナーとして当院のみならず、他院での注入指導も行なっている。

〈資格〉

ボトックスビスタ認定医 / ジュビダーム認定医 / 日本専門医機構認定形成外科専門医 / 日本創傷外科学会専門医 / 日本美容外科科学会(JSAS,JSAPS)正会員 / 化粧品検定1級

