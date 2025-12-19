42階の絶景とともに生まれ変わる「Ristorante ARCO」リニューアル　～アーチ“ARCO”をテーマに新しい装いへ。2025年12月20日オープン～

フェニックスリゾート株式会社

フェニックス・シーガイア・リゾート（宮崎県宮崎市：代表取締役社長 山本 俊祐）のフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」では、42階から美しい水平線を望むイタリアンレストラン「Ristorante ARCO」が、2025年12月20日（土）リニューアルオープンいたします。

イタリア語で“アーチ”を意味する「ARCO」。その名の通り、店内には、デザインの異なるアーチが連なり、くぐるたびに空間の表情が変化。一冊の物語を章ごとに読み進めるような体験をお楽しみいただけます。テーブルやソファ、カーペットなどの家具も一新。中世ヨーロッパの趣と現代的なエッセンスを融合させた空間美が、落合務シェフ監修によるイタリア料理とともに、ここでの体験をより格別なひとときへと昇華させます。

原点である「ARCO -アーチ‐」を備え、新しいスタートを切る「Ristorante ARCO」にどうぞご期待ください。

Ristorante ARCO

予約の取りにくいイタリアンレストランとして有名な「LA BETTOLA da Ochiai」の落合務シェフ監修によるイタリアンレストラン。気軽にランチ、ちょっとリッチなディナーと、 42階から眺める絶景とともに特別なひと時をご提供いたします。

■場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー42階

■時間／ランチ 11:30～15:00（LO 13:30）

ディナー 18:00～22:00（LO 20:30）

https://seagaia.co.jp/restaurant/arco/

落合務シェフスペシャリテ「ウニのクリームソース スパゲッティ」Ristorante ARCO 朝食提供スタート

42階の絶景 × 優雅な朝食

眼下に広がる雄大な太平洋を眺めながら味わう朝食は、まさに贅沢そのもの。宮崎県産卵を使用したメインの卵料理は、プレーンオムレツ、佐土原ナスのドレスオムレツ、宮崎県産生ハム入りのガレットからお選びいただけます。サラダやチーズ、スープなどはハーフビュッフェスタイルでご用意。早朝には、朝日が海原を照らす幻想的な“朝日の道”に出会えるかもしれません。ぜひ、この特別な朝を体験してください。

■期間／2026年1月5日（月）～

■時間／6:30～9:30

※クラブフロア専用プランでご宿泊のお客様限定

※添い寝のお子様は有料

▶クラブフロア専用プランはこちら https://icn-qr.jp/q7yuh(https://icn-qr.jp/q7yuh)

※宿泊期間／2026年1月4日（日）～

