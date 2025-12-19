µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë Ç®³¤ ÊÌ´Û ¡ÖÊÌÅ¡¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¡¡µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë Ç®³¤ ÊÌ´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÃæÂ¼³Ù»Ö¡¢°Ê²¼Åö¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÌÅ¡¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ÛÆâ²þÁõ¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë°ìÉôµÒ¼¼¤òÀè¹Ô¥ªー¥×¥ó¡£Ç®³¤¤Î¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¡¢¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤È³«Êü´¶¤Î¤¢¤ëÂÚºß¶õ´Ö¤ØÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Àè¹Ô¥ªー¥×¥óÂÐ¾ÝµÒ¼¼¤ò´Þ¤à½ÉÇñÍ½Ìó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È
²þÁõ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÊÌÅ¡¡×¡£¹âÂæ¤«¤éÇ®³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÅö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢³¤¤«¤é¾º¤ëÄ«Æü¡¢·î¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿³¤·Ê¤Ê¤É¡¢¹ï°ì¹ï¤È°Ü¤í¤¦·Ê´Ñ¤äµ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÇ®³¤¤ÎÀä·Ê¤òÌû¤·¤àÈóÆü¾ï¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¤è¤¦¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÊÌÅ¡¡É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æー¥Þ
¡È°¤Â¿Èþ¤ÎÁë¡É¤ÈÂê¤·¡¢µ¨Àá¤ä»þ¹ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÇ®³¤¤ÎÀä·Ê¤ò¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥Õ¥ìー¥à¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ç®³¤¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ´ÂÎ¤Î¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ê¿§¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢Æü¾ï¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼ç¤Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë³µÍ×
¡¦¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¢¥í¥Óー
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î³°¤Ë¹¤¬¤ëÍºÂç¤Ê·Ê´Ñ¤È¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È°ì¿·¡£¥í¥Óー¤ÏÀµÌÌ¤Ë¹¤¬¤ëÄ¯Ë¾¤ò³Û±ï¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯ÀÚ¤ê¼è¤ëÁëÏÈÄ´¤ÎÆâÁõ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢´ÛÆâ¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Á³¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢³«ÊüÅª¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤ò£²ÂæÆ³Æþ¤·¡¢ÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤´ÅþÃå¸å¤¹¤°¤Ë¤´ÂÚºß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢ÁíÀÊ¿ô110ÀÊ¤ò¸Ø¤ë¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÄ¹Áë¤òÈ÷¤¨¤¿³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤«¤é¤Ï¡¢Ä«¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÍÛ¸÷¤È¤È¤â¤ËÇ®³¤»Ô³¹¤äÁêÌÏÏÑ¤òË¾¤ß¡¢Ìë¤Ë¤Ï³¹¤ÎÅô¤ê¤¬ÀÅ¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Î°Ü¤í¤¤¤È¤È¤â¤Ë¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë·Ê´Ñ¤¬¡¢¿©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ËºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Í¼¿©¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ËÜ³ÊÏÂ¿©²ñÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£½Ü¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ì»®°ì»®ÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©¤Ï¡¢ÏÂÍÎ¹ç¤ï¤»¤ÆÌó60¼ïÎà°Ê¾å¤òÂ·¤¨¤¿¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤´Äó¶¡¡£Ãæ¤Ç¤â½ÐÍèÎ©¤Æ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤â¤¢¤ëºù¤¨¤Ó¤Î¤«¤ÍÈ¤²¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹áÁð°³¥Õ¥é¥¤¡¢¾Æ¤µû¡¢¶ú¾Æ¤¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö´¶¤¬¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ«¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µÒ¼¼¡¦ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕµÒ¼¼
µÒ¼¼¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë½ÉÇñ¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à¤ò¥È¥ê¥×¥ë»ÅÍÍ¤Ø²þÁõ¤·¤¿µÒ¼¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÂç5Ì¾¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊµÒ¼¼¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÏÂ¼¼¡¦ÏÂÍÎ¼¼¤ÎÈþÁõ¹©»ö¤â¼Â»Ü¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¤´É×ÉØ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ä¥°¥ëー¥×¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤¬²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢77㎡¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕµÒ¼¼¤ò¿·Àß¤·¤¿¤Û¤«¡¢°ìÉôµÒ¼¼¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤òÀßÃÖ¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ëµÒ¼¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Û
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î20Æü～
ÎÁ¶â¡§Éô²°¥¿¥¤¥×¡¦¿Í¿ô¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÉÇñ¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë Ç®³¤ ÊÌ´Û ½ÉÇñÍ½Ìó TEL¡§0557-83-6111
½ÉÇñ¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¡Úµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë Ç®³¤ ÊÌ´Û¡Û¡¡
Ì¾¾Î¡§µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë Ç®³¤ ÊÌ´Û
½»½ê¡§¢©413-0016 ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¿å¸ýÄ® 2-13-77
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0557-83-6111
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó/¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§15:00/10:00
ÁíµÒ¼¼¿ô¡§45¼¼
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç JR Ç®³¤±Ø¤«¤éÅö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ÇÌó 15 Ê¬¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹(3ÈÖ¾è¤ê¾ì¤«¤é)¤Ç 20 Ê¬¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ÇÌó 15 Ê¬
¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¾ì¹ç ÅìµþÊýÌÌ¤«¤é¡Ú¾®ÅÄ¸¶À¾ IC¡Û¤«¤éÌó 50 Ê¬/Ì¾¸Å²°ÊýÌÌ¤«¤é¡ÚÄ¹Àô¾ÂÄÅ IC¡Û¤«¤éÌó 40Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§50Âæ
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡§ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó Ä«¿© 7:00~9:00(L.O. 8:30)/Í¼17:30~21:00(L.O. 20:30)
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kamenoi-hotels.com/atamiannex/
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://kamenoi-hotels.com/atamiannex/renewal/
¡Úµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¡Û
µµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬2022Ç¯4·î¤è¤ê±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¤«¤ó¤Ý¤Î½É¡×30»ÜÀß¤È¡¢Æ±·î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ±üÆü¸÷Åò¸µ¡×¡¢2015Ç¯¤è¤ê±¿±Ä¤Î¡ÖÊÌÉÜµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¡×²þ¤á¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÊÌÉÜ¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¹ç·×32»ÜÀß¤ÇÆ±Ç¯7·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2023Ç¯10·î¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤·¤¿4¥Û¥Æ¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢2024Ç¯4·î¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÆáÃÒ¾¡±º¡×¡¢¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë ÃÞÇÈ»³¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï39»ÜÀß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2024Ç¯12·î25Æü¡¢40ÅïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë °¤ÁÉ ¥Ñー¥¯¥ê¥¾ー¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kamenoi-hotels.com/
¡Ú¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡Û
¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢½ÉÇñÆÃ²½·¿¤ä¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î»ÜÀß¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚGoTo Pass¡Û
¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¡¢ÁÛÁü³°¤Ø¡¢Ï¢¤ì¤À¤½¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦±ã²ñ¡¦°¦¸¤¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë½É¡¦Æüµ¢¤ê²¹Àô¡¦¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ180Åï°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ»È¤¨¤ë¿·¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGoTo Pass¡×¡Ê¥´ー¥È¥¥ー¥Ñ¥¹¡Ë¤¬2025Ç¯5·î29Æü»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://gotopass.jp