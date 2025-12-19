草津温泉ホテルリゾート 12/25（木）「亀の井ホテル 草津リゾート」へリブランドオープン





「草津温泉ホテルリゾート（所在地：群馬県吾妻郡草津町、支配人：多田広、以下当ホテル)」は2025年12月25日（木）「亀の井ホテル 草津リゾート」にリブランドオープンをいたします。当ホテルグループのアイコニア・ホスピタリティでは、日本屈指の名湯を誇る草津温泉に3棟、亀の井ホテルとしては「亀の井ホテル 草津湯畑」に続く2棟目になり、当ホテルがリブランドすることで亀の井ホテルは12月25日（木）より41棟へ拡大いたします。リブランドオープンに合わせ、大浴場をはじめ、客室、レストラン、エントランス、ロビーまで大幅な改装リニューアルいたします。

当ホテル自慢の温泉は日本三名泉の草津にある4つの源泉のなかでも最大の湧出量と高温を誇る「万代鉱源泉」。100％かけ流しでpH1.6の強酸性、強力なピーリング効果と殺菌力が特徴の源泉は多くの温泉フリークに支持されています。「万代鉱源泉」を楽しめる男女別の大浴場（内湯）もリニューアル。エントランスやロビーは統一感のあるシックな色合いを基調とした、ゆとりのある上質で落ち着いた空間に変わり、新たな気持ちで皆さまをお迎えします。大きな窓から入る自然光で明るい最上階の展望レストランも一新します。ご当地食材を存分に楽しめる上州文化の「美」と上州グルメの「味」の共演をご堪能ください。

当ホテルでは現在2025年12月24日（水）まで大規模改修工事のため休館をしております。改装後には「亀の井ホテル 草津リゾート」として新たにスタートを切る当ホテルにぜひご期待ください。

■リニューアル内容

温泉

男女別大浴場がそれぞれリニューアル。草津ならではの温泉時間を満喫いただける広々ゆったりした大浴場へと一新いたします。大浴場「幸の湯」「福の湯」は万代鉱源泉100％かけ流し。





男子大浴場イメージ ／女子大浴場イメージ





草津温泉でも希少な庭園露天風呂（既存）は男女別にございます。pH1.6の強酸性、強力なピーリングと殺菌力が特徴の源泉です。

客室

和洋室

情緒あふれる落ち着いた和室を、モダンで機能的な洋間が包み込むように配置された広々とした特別室。最大6名様までご宿泊いただくことができます。和室は障子を閉めることで独立した部屋としてもご利用可能で、ご家族や友人同士でもプライベートを確保しながら、ゆったりおくつろぎいただけます。





部屋面積：71㎡

最大宿泊人数：最大6名

和室（10畳）

スタンダードタイプのお部屋。木のぬくもりと畳の匂いが心地良い和室で、5名様までご宿泊できます。





部屋面積：34.9㎡

最大宿泊人数：最大 5 名

和室（10畳）バス無し

スタンダードタイプのお部屋。木のぬくもりと畳の匂いが心地良い和室で、5名様までご宿泊できます。





部屋面積：32.4㎡

最大宿泊人数：最大 5 名様

洋室（ツインルーム）

5階フロアにあるツインタイプの洋室。南に浅間山、西に草津白根山を望む眺めは抜群。四季折々の風景をお楽しみいただけます。





部屋面積： 22.9 ㎡

最大宿泊人数：最大2名様

和室（7.5畳）バス無し

スタンダードタイプのお部屋。木のぬくもりと畳の匂いが心地良い和室で、3名様までご宿泊できます。





部屋面積：29.2㎡

最大宿泊人数：最大 3 名

和室（10畳+8畳）バス無し

10畳と8畳。独立した2つの和室を備えたお部屋。全体の造りも広々としており、9名様まで余裕をもってご宿泊いただくことができます。2家族やご友人同士などのご利用に最適です。





部屋面積： 52.9 ㎡

最大宿泊人数：最大9名

※画像はイメージ

エントランス／ロビー・フロント

ホテルの顔であるエントランスは落ち着いたシックなファサードに。ロビーもスタイリッシュに生まれ変わります。





※画像はイメージ

レストラン

夕食・朝食ともに上州グルメを存分に楽しめる展望レストランに一新。温泉街を見下ろす高台に建ち、ホテル最上階にあるビュッフェレストランからは、南に浅間山、西に草津白根山の眺望がお楽しみいただけます。「上毛かるた」や「群馬の伝統工芸品」を随所に散りばめたレストランでは「上州文化の美」を感じながら、郷土料理やご当地グルメなど「上州グルメの味」をお楽しみいただけます。

朝食 7:00 ～ 9:00 （ L.O. 8:30 ）

夕食 18:00～21:00（L.O.20:30）

※ 混雑状況等により営業時間が変更となる場合がございます。





※画像はイメージ





夕食イメージ





夕食イメージ





朝食イメージ

朝食のライブキッチンでは、 6 種の具材から選べる握りたておにぎりコーナーや山の具材を使った上州おやきと上州野菜の網焼きなど熱々の料理を提供します。料理長が厳選した 5 種たまごの食べ比べ＆約 20 種のお好みに合わせて選べる醤油バー、郷土料理のおっきりこみ、赤城鶏の煮込みなど、上州グルメを存分にご堪能ください。

■コミックスペース

人気のコミックが読み放題のコミックスペース 「maloro」

営業時間：24時間





■バスパックプラン

東京・大宮駅と草津温泉を結ぶ専用バスパックプランを販売中です。乗り換えなしの直行運行で快適にご利用いただけます。

詳細はこちらから

※本プランは株式会社ナクアホテル＆リゾーツマネジメント ナクアトラベル（東京都知事登録旅行業第2-6847号）が企画・運行をしております。





■ホテル基本情報





名称：亀の井ホテル 草津リゾート（2025年12月25日（木）より）

※現：草津温泉ホテルリゾート

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/kusatsuresort/

住所：〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津15-8

TEL／FAX：0279-88-2109／0279-88-5022

チェックイン／アウト：15：00／10：00

総客室数／収容人数：103室/474人

アクセス：JR吾妻線「長野原草津口」駅からJRバス約25分 草津温泉バスターミナルより徒歩10分 またはシャトルバス 3分 関越自動車道 渋川伊香保ICから国道17・353・145・292号線経由約90分

駐車場：77台

館内施設 ：レストラン、大浴場、露天風呂、コミックスペース、卓球場、ゲームコーナー、宴会場、会議室、売店等

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル 別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2023年10月にリブランドした4ホテルに加え、2024年4月「亀の井ホテル 那智勝浦」、「亀の井ホテル 筑波山」が加わり、「亀の井ホテル」は39施設に拡大。2024年12月25日、40棟目となる「亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート」が誕生。2025年12月25日には「亀の井ホテル 草津リゾート」の誕生で亀の井ホテルは41棟に拡大。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp