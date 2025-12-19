株式会社G.Oホールディングス（大阪府大阪市）が運営する楽天ショップ『AZ.MARKET（エージーマーケット）』は、12月19日～12月26日の期間中【楽天 大感謝祭】にて一部アイテムを《最大10%OFF》&《ポイント最大40倍》で販売いたします。「NALC ミルクローションギフトセット」など友人や自分へのクリスマスプレゼントにおすすめのアイテムもポイントアップ対象！今年最後のセールを是非、チェックしてみてください♪

セール概要

https://www.rakuten.co.jp/import-garden/contents/import-garden/event/

▶️楽天 大感謝祭【実施日時】12月19日(金)17:00 ～12月26日(金)09:59【割引率】最大10%OFF【ポイント】最大40倍

■ブランド紹介

『NULL』（ヌル）／メンズコスメブランド

かっこ良く、そして美しい。男でも美しさをかねそなえる時代へ。ずっとカッコよくいたいからスキンケアする。もっと自信を持ちたいからメークする。堂々と振る舞いたいからボディケアする。おしゃれで、キマっていて、美しい。今までを超える、男になろう。

https://store.mens-null.net/

『NALC』（ナルク）／ジェンダーレスコスメブランド

美はジェンダーを超えるジェンダーを超えて、年齢を超えて、肌質を超えて。外面からも内面からも、美しさを引き出そう。どんな価値観をもっていてもいい。いつからスタートしてもいい。一人で悩まなくてもいい。実力のある化粧品と、NALCと、自分らしく生きていく。

https://nalc.co.jp/

『Aimmx』（アイムミクス）／ジェンダーニュートラルで使える、ボーダーのないコスメ

Aimは「私= I’m =愛」の３つの意味が込められている。「Mx.」は相手の性別に関わりなく使える敬称。年齢・性別・スタイルなどを問わず、自分らしさに寄り添うアイテムをお届けします。

https://store.aimmx.jp/

『fafra』（ファフラ）／オーガニックライフスタイルブランド

"日常"に安心と楽しみを毎日使うものにワクワクしていますか？ただ消費するだけではつまらない感性をくすぐる何かがあればより日常は彩られる機能・素材・価格・デザインなんでもいい毎日使うものに安心と楽しみを

https://fafra.jp/