Jolie's Trading Company（所在地：愛知県知多市、代表：小山美由紀）は、焚き火準備をより安全かつ快適に楽しめる「Titanium Sharpener（KeyUnity）」の先行販売を2025年12月19日（金）18:00よりMakuakeにて開始いたします。

チタン削り出しボディとドイツKUM製ブレードを組み合わせた本製品は、アウトドア愛好家から文具ファン、火育の実践者まで幅広く注目を集めています。

焚き火に欠かせないフェザースティック作りを、ナイフより安全にかつ快適に行えます。初心者や子どもとの火育にも活躍する、実用的なアウトドアギアです。

軽量で強度に優れたチタン合金をCNC削り出しにより製造。アウトドアギアとして持ち歩きたくなる高級感と耐久性を実現しており、過酷な環境下での長期使用に対応します。

1919年創業のKUM社製ブレードは、世界120カ国で採用されている信頼のドイツ製工具です。削る際の音・抵抗・リズムが最適に設計されており、薪準備の時間が瞑想的な落ち着きに満ちた時間へと変わります。

■ 小型マルチツールとしての利便性木材だけでなく鉛筆も削れるため、キャンプ、デスク、自宅など幅広いシーンで活躍します。■ ギフトにも最適キャンプ好き・ギア好きな方はもちろん、「火を育てる時間をもっと楽しみたい人」への贈り物としても最適。コンパクトで上質な佇まいは、年齢や性別を問わず喜ばれます。

■ 製品詳細商品名：Titanium Sharpener（KeyUnity）素材：チタン合金（CNC削り出し）刃：ドイツ製 KUMブレードカラー：シルバー／ブラック（PVDコーティング）先行販売開始：2025年12月19日（金）18:00プラットフォーム：MakuakeURL：https://www.makuake.com/project/keyunity/■ Jolie’s Trading Companyについて世界中の優れたプロダクトを日本へ届ける輸入販売会社。MakuakeやCAMPFIREを通じ、機能性・デザイン性に優れた商品を多数展開。アウトドア用品・文具・クラフト系プロダクトを中心に取り扱う。