WePlay、児童福祉施設の目黒若葉寮を支援！

WEJOY PTE. LTD（本社シンガポール）は、本日2025年12月19日、日本の若者に人気を博しているソーシャルゲームアプリ「WePlay」を通じて、社会福祉法人愛隣会（東京都目黒区、小田切弘光理事長）が運営し、78年の歴史を持つ日本の著名な児童福祉施設「目黒若葉寮」の活動を支援すべく、寄付を行いました。

この支援活動は2025年10月20日から26日まで実施されたWePlayのオンラインイベント「魔法と夢の雑貨屋さん」内で行われたもの。「アプリ内のギフトを現実の支援物資に交換する」という形で、バーチャルとリアルの垣根を越え、ユーザーの善意を実際の支援へとつなげるという試みです。

今後も社会貢献活動においてWEJOYは継続的に強化される未成年者保護体制を基盤として、「成長を守り、温もりを届ける」という社会的責任の理念を体現していきます。

WePlay日本市場責任者・大鹿陽平からのメッセージ

「私たちのチャリティーイベントへの思いは、JOY（楽しさ）の本当の意味を追求することから始まりました。それは、ゲーム内での楽しさだけでなく、現実の世界に温もりを届けることでもあります。目黒若葉寮が78年にわたり子どもたちを思いやり、見守り続けてこられた姿勢は、私たちの「すべての夢を守る」という理念と深く共鳴しています。今回の取り組みは、単なる物資支援にとどまらず、子どもたちが“自分の童話を信じていいんだ”と感じられるような、心の支えになればと願っています」

「魔法と夢の雑貨屋さん」は善意を現実へ、寄り添いで子どもたちの笑顔を灯す

「WePlay」が今回実施したオンラインイベント「魔法と夢の雑貨屋さん」は、ユーザーがアプリ内でスキンアイテムやプレゼントなど、指定のゲームアイテムを購入するたび、寄付のパワーが蓄積され、一定額になったところでWePlayが同等額の支援物資（生活必需品、学用品、知育玩具など）を目黒若葉寮へ寄付するという企画です。

WEJOYがWePlayを通じて寄付した支援物資

今回、WEJOYが目黒若葉寮に寄付させていただいた支援物資は以下の通りです（一部抜粋）。

- 折りたたみ26インチ自転車- ベッドフレーム- シングル 3つ折りマットレス- 電気衣類乾燥機- 眠り姫 洗える 掛け布団- 眠り姫 掛け布団カバー- 眠り姫 パッド型シーツ- 日立 全自動洗濯機- スチームオーブンレンジ- 知育玩具- 伸長式 センターテーブル- 冷蔵庫- 折り畳みチェア テーブル付き- ダイニングチェア- ダイニングテーブルセット- 布団乾燥機 など

「魔法と夢の雑貨屋さん」は「心のつながり」や「寄り添い」の価値を重視したオンラインイベントとして開催いたしました。クリスマスを前にWEJOYからの支援物資を受け取った目黒若葉寮からは「仲良く笑い合う食卓にしたい」「親子の関係性がより楽しいもの

この寄付活動が従来の寄付とは異なるのはアプリ内で写真や短編動画などを通じて、寄付物資の活用状況や子どもたちの成長の様子を発信するという点にあります。すべての善意が「夢の芽」として確かに育っていく過程をユーザーに届けていきます。

テクノロジーは善意をつなぐ架け橋に

「WePlay」の日本市場責任者・大鹿陽平は次のように強調しています。「未成年者の保護は、単なる技術的な防御ではなく、“オンラインでの保護”と“現実での支援”の両立こそが重要だと考えています。今後は、より高い基準で社会からの監督を受け止めつつ、一方では青少年保護技術の継続的なアップデートを進め、もう一方では『魔法と夢の雑貨屋さん』のようなイベントをさらに拡大してまいります。テクノロジーを単なるエンターテインメントの道具ではなく、子どもたちの成長を守り、善意をつなぐ架け橋として機能させていきたいと考えています」

目黒若葉寮について：子どもたちに「ぬくもりのある家」を

社会福祉法人愛隣会によって、1947年に設立された目黒若葉寮は、東京都内でも高い信頼を得ている、児童福祉法第41条に基づいた小規模な寄宿型児童養護施設です。同施設はさまざまな事情により、家庭での生活が難しくなった子どもたちに対しての「家庭的なケア」を理念の中心に据え、園内に子どもたちが生活する8つのホームを設置しています。目黒若葉寮は支援を必要とする子どもたちに、家庭に近い生活と成長の場を提供することを使命としています。子どもたちが笑顔で安心した生活の中で、未来に希望の持てる支援を行っています。

目黒若葉寮概要

名称：社会福祉法人愛隣会 児童養護施設 目黒若葉寮

設置主体：社会福祉法人 愛隣会

法人認可日：昭和27年（1952）6月17日

法人所在地：〒153-8516 東京都目黒区大橋2-19-1

施設の種別：児童養護施設（設置根拠：児童福祉法第41条）

開設年月日：昭和22年（1947）7月21日

設置認可日：昭和23年（1948）5月1日

入所定員：46名（40名＋地域小規模児童養護施設6名）

WEJOYについて

WEJOY PTE. LTD.は、2020年10月23日に設立されたシンガポール拠点のインターネット企業です。グローバルな視野と革新的な精神を持つ企業として、世界中でソーシャル分野とゲーム分野の事業拡大に取り組んでいます。

当社はソーシャル系ボードゲームやカジュアルゲームの開発・運営に注力しており、「世界中の人々へ友情と喜びをもたらす」を使命に掲げ、世界の人々をつなぐ革新的で魅力的なゲーム体験の創造を特に重視。現在、積極的に海外市場へ進出しており、将来的にはゲームで人と人の絆を繋ぎ、オンラインソーシャル・エンターテインメント分野の先駆者となり、グローバル市場で大きな影響力を持つ企業となることを目指しています。

ソーシャルゲームアプリ「WePlay」は未成年者の保護を最重要課題に

WEJOYは社会貢献を最重要課題としています。WEJOYが運営し、グローバル市場で人気のあるソーシャルゲームアプリ「WePlay」では未成年者の保護については特に注力しており、リアルの世界では今回行った児童福祉施設への支援、また、オンラインの世界では不正利用の防止などに取り組んでいます。

オンラインにおける不正利用の防止では「成長の安全ロープ」を設置。「予防―管理―対応」にわたる、一貫した未成年者保護メカニズムを構築しています。

1.本人確認を強化し、リスクを未然に防止

登録プロセスを最適化し、ユーザーに正確な生年月日の入力を求めるとともに、任意の修正を制限することで、年齢情報の信頼性を確保。年齢に応じた段階的な保護を徹底しています。

2.リスク接触を遮断し、安全な環境を構築

アプリ内のソーシャル機能を精緻に管理し、未成年ユーザーのソーシャル関係の制限や、ボイスチャットルームにおける「未成年―成人」ゾーンの分離運用を実施。不適切な情報接触を防ぐ環境づくりを進めています。

3.専用窓口の設置とガバナンス体制の強化

未成年者保護の実効性を高めるため、「WePlay」は専用メールアドレス（youth@weplayapp.com）を設けた「未成年者保護専用チャネル」を開設しました。24時間365日体制の専門審査・モニタリングチームが、未成年に関する通報を優先的に受理・対応し、違反アカウントの処分結果を定期的に公表することで、ガバナンスのサイクルを確立しています。

4.青少年保護モード2.0：より安全で健全なオンライン環境へ

「WePlay」は新たに「リスク警告システム」「迷惑行為防止機能」「未成年者自動識別機能」「複数アカウント連携ガバナンス機能」などを追加。これにより、青少年ユーザーがより安全でクリーンなコミュニティ環境の中で安心して交流できるよう、保護体制を一層強化しています。

WEJOY企業概要

会社名：WEJOY PTE. LTD.

所在地：77 SCIENCE PARK DRIVE #04-09 CINTECH III BUILDING SINGAPORE (118256)

メールアドレス： support@wejoysg.com

WEJOY公式HP：https://wejoyhub.com/

WePlay公式HP：https://weplayapp.com/

事業内容：ゲーム、エンターテイメント、ソーシャルの機能を統合したグローバルソーシャルエンタメアプリの提供