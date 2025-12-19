エックスラボの構想をMiichisoftが形にしたWebinarBase。8,000件以上の成功実績を誇る、日本トップクラスの自動化ウェビナープラットフォーム。

株式会社Miichisoft

WebinarBase(https://webinarbase.online/)プロジェクトに対して、Miichisoftはコンサルティングから設計、開発、テスト、運用・保守まで、プロダクトのライフサイクル全体にわたる技術面を広く支援。 中でもシステム構築・実装フェーズにおいては中心的な役割を担い、エックスラボの構想をプロダクトとして具現化しました。

また、日本人アドバイザーが常時参画する専用のリモートチーム体制を構築し、日本企業の業務慣習や文化にも配慮した円滑な開発を実現しています。

【プロジェクトハイライト】

【お客様の声】

- 24時間365日、自動ウェビナー運用の完全自動化を実現。- 運用時間を61%削減。- 累計8,000件以上のウェビナー開催実績。- 顧客数が四半期ごとに200%成長。- 継続的に高額契約を獲得。

エックスラボ代表の藤勝行様は、Miichisoftオフィスを訪問した際に次のように語っています。

「最初は、日本とベトナムで文化や言語の違いが問題になるかと思っていましたが、そういった懸念を全て乗り越え、クライアントと真摯に向き合ってくれる姿勢に非常に満足しています。」

【主要機能】

【プロジェクトストーリー】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6gLh3eITLiw ]■ 顧客体験の自動化- ウェビナー配信：ライブ配信、録画配信、疑似ライブなど多様な形式に対応。- 視聴URLの自動発行：登録者ごとに固有のURLを自動発行し、スムーズな視聴体験を実現。- SMS／メールリマインダー：高い到達率の通知で参加率向上を支援。■ リード獲得と育成の最適化- CMS機能：商品紹介・申込ページなどを自由に作成できるテンプレートを提供。視覚的な編集で高い訴求力を持つランディングページを簡単に構築可能。- 顧客管理：登録情報や視聴履歴を一元管理し、的確なフォローアップを実現。- フォーム作成：柔軟にカスタマイズ可能な登録フォームで精度の高い情報収集が可能。- メールマーケティング：高配信率で見込み顧客との継続的な接点を構築。- LINEマーケティング：LINE公式アカウントと連携し、チャット感覚のナーチャリングを実現。- メンバー管理：アクセス権限の設定により、チームでの効率的な運用が可能。■ 効果測定と最適化- ウェビナー分析：申込率、視聴率、離脱率などの各種指標を可視化。- ダッシュボード：リアルタイムで指標を把握し、迅速な意思決定を支援。- アンケート：参加者の満足度や改善点を即時に収集・分析。■ 有料機能（※一部開発中）- 決済機能：Stripeとの連携により、ウェビナー内での有料サービス提供が可能- 販売ページ作成：商品やサービスを紹介・販売できるページを構築（2026年3月頃リリース予定）画像出典：WebinarBase公式サイト（webinarbase.online）

藤様は、起業当初、営業や採用といった業務に加え、セミナーの企画・集客・運営・フォローアップまで、すべてを一人でこなしていました。

特にセミナー運営では、毎回複数のツールを使い分ける非効率さに悩まされ、「これらの機能が一つにまとまっていれば、どれほど効率的だろう」と強く感じていたと言います。

当時の日本市場ではウェビナーが急速に普及していた一方で、次のような課題がありました。

- 自動化不足によりツールが分散していた。- 運営者に依存してスケーラビリティに限界があった。- 統合的な分析が困難で、ROIの把握が困難。

こうした背景の中で、藤様の課題意識にMiichisoftが共感。

分散していたセミナー関連業務を一元管理・自動化できる新たなウェビナープラットフォームの構築に着手しました。

【「テクノロジーパートナー」としてのMiichisoftのアプローチ】

【成果】

Miichisoftのオフショア開発チーム体制- エンジニアリング面での実装全般を担当。エックスラボが運用方針を定めた上で開発が進行。- 日本語・文化対応に強いオフショアモデルを構築。- 定期的な技術提案により、最適なソリューションを提供。- 高品質で期限を守った開発体制。- 顧客数が四半期ごとに200%成長。- 外注開発でありながら、スムーズなコミュニケーション。- コア業務に集中できる環境を実現。- 長期的パートナーとして、保守・アップグレードも継続。

【株式会社エックスラボについて】

エックスラボ(https://xlab.co.jp/)は大阪に本社を置き、デジタルマーケティングおよびセミナーマーケティングに特化した企業です。

日本企業のデジタルチャネル活用を支援し、マーケティングと営業の最適化を実現しています。

【Miichisoft株式会社について】

詳細を見る :https://miichisoft.com/- 会社名：株式会社Miichisoft Japan（Miichisoft Japan Co., Ltd.）- 設立：2019年7月8日- 資本金：約500万円- 代表取締役：ホアン・ゴック・シン（HOANG NGOC SINH）- 所在地：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-14- 電話番号：+81-3-6555-3368- 事業内容：AIソリューション／デジタルトランスフォーメーション（DX）／開発チーム・AI開発チーム提供／ITコンサルティング／クラウドコンピューティング／AR・VR／ソフトウェア・アプリケーション開発／BOTモデル- 所属団体Omotenashi ICT Association (https://www.omotenashi-ict.jp/)AirTrip CXO Salon (https://www.airtrip.co.jp/cxo-salon/airtrip-fes/)- 取引銀行：三菱UFJ銀行