LIGHTCORE GAMES LIMITED

『名もなき者の詩』×『天空戦記シュラト』コラボ決定！関俊彦、子安武人、井上和彦ーー伝説の声優陣が約35年ぶりに奇跡の共演

圧倒的な熱量と壮大な世界観でファンを魅了した伝説のTVアニメ『天空戦記シュラト』が、この冬、ついにドット絵RPG『名もなき者の詩』と夢のコラボを実現！修羅王シュラト、夜叉王ガイ、迦楼羅王レイガの三名が 完全新録ボイスと描き下ろしドット演出を携えて、12月23日（火）よりゲーム内イベントに登場します。本コラボレーションは、株式会社創通、株式会社タツノコプロの正式監修のもと実施されます。

1、関俊彦・子安武人・井上和彦ーー新録ボイスで奇跡の再集結

本コラボには、当時から絶大な人気を誇る豪華声優陣ーー関俊彦（修羅王シュラト）、子安武人（夜叉王ガイ）、井上和彦（迦楼羅王レイガ）が参加。新規収録ボイス＆ドット演出により、『天空戦記シュラト』放送当時、無数の少年少女を魅了したキャラクターが現代に鮮やかに甦ります。

本コラボレーションの開催を記念し、修羅王シュラト役・関俊彦さんと、迦楼羅王レイガ役・井上和彦さんの録り下ろしお祝いコメントボイスをここにて初公開いたします！後日、子安武人さんによるコラボ記念スペシャルメッセージ動画も後日公開予定となります。

関俊彦さんと井上和彦さんは、約35年の時を超えて再び魂を吹き込んだキャラクターへの想いを熱く語ってくださいました。関さんは「約35年前の作品が最新の異世界ゲームとコラボするのは非常に新鮮で感慨深い」と驚きを語り、井上さんは当時のオーディションにまつわる貴重な秘話をユーモアたっぷりに披露。さらに、子安武人さんからも、自身のプレイする作品とのコラボ実現に「驚きと二重の喜び」を表明するメッセージも届きました。そちらの内容は後日解禁予定です。レジェンド声優陣が贈る、この冬一番熱いスペシャルメッセージをぜひお聴きください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pb643jbI7rk ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=XOceVPMoQes ]

2、修羅王シュラト、夜叉王ガイ、迦楼羅王レイガの3名が特別英霊として『名もなき者の詩』に降臨

今回のコラボレーションイベントでは、伝説の八部衆より、修羅王シュラト、夜叉王ガイ、迦楼羅王レイガの3名の戦士が、次元を超えて特別な英霊として『名もなき者の詩』の世界に降り立ちます。新規描き下ろしのドット絵、迫力満点の必殺技演出、そして豪華声優陣による新収録ボイスを実装。これにより、原作アニメが誇る熱い個性と魅力を最大限に引き出し、プレイヤーの皆様に鮮烈な体験をお届けします。

◆ 修羅王シュラト（CV. 関俊彦）

“仲間を絶対に見捨てない”信念を貫く、正義と熱さの象徴。

「九つの世界」に降り立ったシュラトは、どんな絶望的な局面でも諦めない不屈の精神で戦い抜く。本コラボでは、必殺技の修羅魔破拳を新規ドット演出で完全再現。

◆ 夜叉王ガイ（CV. 子安武人）

静かに燃える闘志を抱えた“悲劇の戦士”。

狼の神甲冑を纏う「夜叉王ガイ」としてシュラトと共に覚醒するはずだった彼は、黒のソーマによって心を歪められてしまう。今回「九つの世界」に召喚されたガイは寡黙ながらも一撃一撃に重みを宿す闘いぶりが、ドット絵演出でも丁寧に再現されている。

◆ 迦楼羅王レイガ（CV. 井上和彦）

華麗さと知恵を兼ね備えた、風雅なる戦士。

「九つの世界」へ降り立ったレイガは、未知の環境にも動じず、状況を読み切る洞察力と、危機を切り開く聡明さで仲間を導く。本コラボでは、代名詞である華麗な『必殺技』を、新規ドットアニメーションで表現。

3、コラボ記念SNSキャンペーン開催

12月19日より、公式X（旧Twitter）にて『名もなき者の詩』×『天空戦記シュラト』コラボ記念リポストキャンペーンを、豪華三弾構成で開催いたします！期間中に対象ポストをリポストいただいた方の中から、抽選で下記の賞品をプレゼントいたします。キャンペーンはキャラクター別に順次開催予定です。

・迦楼羅王レイガ（CV. 井上和彦）

・修羅王シュラト（CV. 関俊彦）

・夜叉王ガイ（CV. 子安武人）

上記3名の豪華キャストによる直筆サイン色紙（各キャラごとに当選枠あり）

また、子安武人さんによるコラボ記念スペシャルメッセージ動画も続き公開予定。コラボをさらに楽しめるこのチャンスを、ぜひお見逃しなく！

詳細な参加方法や、サイン色紙抽選キャンペーンのスケジュールについては、下記公式Xアカウントにて順次ご案内いたします。

公式Xアカウント： https://x.com/LIGHTCOREGAMES

4、『天空戦記シュラト』とは

1989年4月から1990年1月にかけて放送された、バトルアクションアニメです。

本作の核となる壮大な物語は、高校生の日高秋亜人と親友の黒木凱が突然、調和神ヴィシュヌの導きにより神の種族が住む異世界「天空界」へと転生するところから始まります。実は天空界を守るデーヴァ神族八部衆の一人「修羅王」であったシュラトと、同じく「夜叉王」であったガイ。しかし、ガイはなぜかシュラトに敵意を向けるようになり、二人は敵対することになってしまう。彼らは「神甲冑（シャクティ）」と呼ばれる鎧を身に纏い、天空界、そして人間界の運命をも左右する戦いを繰り広げることとなる。『天空戦記シュラト』は、独特な世界観で展開するバトルアクション作品。

美しい世界設定、練り込まれたキャラクターの宿命、そして「神甲冑（シャクティ）」を纏った熱いバトルは、放送から35年以上経った今でも多くのファンに愛されています。

5、『名もなき者の詩』とは

『名もなき者の詩』は、壮大かつ神秘的な北欧神話の世界を題材として丹念に描かれた、本格的なレトロピクセル風RPGです。単なる懐古趣味に留まらない、緻密なドット絵と奥深いゲームシステムが最大の魅力となっています。

本作は、2025年7月末の日本でのリリース以降、その日本的な美術スタイルと、古き良き時代の王道RPGを彷彿とさせる懐かしい雰囲気が高い評価を獲得。特に、Apple Storeのダウンロードランキングで第1位を達成するなど、大きな反響を呼びました。

現在ゲームをダウンロードすると、新規プレイヤー向けに 総計1,500回分の無料ガチャチケット、ゲーム内通貨 10万ダイヤそして光属性SSR英霊ディセイヤを無料入手できる超豪華なウェルカム特典を実施中です。この機会に、ぜひ壮大な北欧神話の世界での冒険をスタートしてください。

6、さらなる続報について

イベント内容、登場キャラクターの性能、必殺技映像など、コラボに関する続報は今後も順次発表いたします。

『名もなき者の詩』×『天空戦記シュラト』の特別コラボに、ぜひご期待ください。

【基本情報】

タイトル：名もなき者の詩 昔懐かしきドット絵RPG

ジャンル：ターン制バトル×育成×放置ドット絵ファンタジーRPG

日本サービス開始日：2025年7月29日（火）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

対応OS：iOS / Android

公式X（旧Twitter）：https://x.com/LIGHTCOREGAMES

ダウンロード

iOS：https://unsunghero.go.link/aVk5D

Android：https://unsunghero.go.link/6E00e