地域のクリエイティブ現場を届ける「thinc Journal」で新連載｜地元・香川県を盛り上げるべく、お笑い芸人として活躍中。「香川県住みます芸人」梶剛氏が活動を続けられるモチベーションの源泉とは

株式会社クリエイターズマッチ

「クリエイターが輝ける社会を創造する」をミッションに掲げ、広告業界で「教育・制作・開発」の3つの領域にわたりクリエイティブに関わるサービスを展開している株式会社クリエイターズマッチ（代表取締役：呉京樹、本社：東京港区）は、運営するメディア「thinc Journal（シンクジャーナル）」にて、「香川県住みます芸人」として地元・香川県で活躍中のお笑い芸人、梶剛（かじつよし）氏のインタビュー記事（連載企画）を公開いたしました。

thinc Journalは、地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター／クリエイティブの情報を発信することで、全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになるヒントをお届けするメディアです。

吉本興業株式会社の芸人、梶剛（かじつよし）氏。大阪から東京に進出したのち、現在は地元である香川県にUターン。その地に住まい活動する「住みます芸人」として活動されています。梶氏がお笑いの世界を志した理由、「香川県住みます芸人」として取り組む活動への想いについてお話を伺いました。

【連載記事はこちら】

１）芸人が香川県をひとつに＜ふわっと芸能の道へ＞

そもそも、元から「お笑い芸人になりたい」と思っていたわけではない梶氏。お笑い芸人を目指すことになったきっかけは、高校生になり進路を考えるタイミングで、なければならなくなった高校生時代のことでした。小学生の頃の時代の自分が文集に書いた「テレビに出たい」という夢をふと思い出したことだったといいます。そこから大阪の大学へ進学し、吉本興業の養成所NSCへ。コンビの結成、解散を経験繰り返しながら、大阪から東京へと進出していった軌跡、そこから地元・香川県へUターンし、「香川県住みます芸人」に就任された経緯について伺いました。

詳細を見る :https://thinc-journal.c-m.co.jp/thinc/3667/

２）芸人が香川県をひとつに＜この地だからできるへ＞

「香川県住みます芸人」として地元での活動をスタートした梶氏。吉本社員やマネージャーが用意してくれる仕事をするだけではなく、自分の手で新たな仕事を生み出す活動もはじめました。そのうちのひとつが、2017年からプロデュースしている「かじ祭り」です。「かじ祭り」立ち上げの理由、祭りに込めた想い、そして今後の展望について伺いました。

2025年12月25日公開予定

ぜひ、ご覧ください。

■ 梶剛（かじつよし）氏について

吉本興業所属のお笑い芸人。香川県出身。NSC大阪校22期生で、現在はピン芸人として活動中。2012年からは「香川県住みます芸人」として活動拠点を地元・香川に移し、地域に深く根ざした活動を展開。地域活性化イベント「かじ祭り」や「かじ笑店」のプロデュースするなど、地域活性化に尽力している。

■ thinc Journal について

thinc Journal は地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター、クリエイティブを発信するメディアです。「ひと・こと」にこだわって、各地域で活躍されているクリエイターの方々にスポットを当て全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになる情報を発信いたします。全国には優秀なクリエイターがたくさん活躍しています。しかし、大手企業の広告などに比べユーザーが Mass ではないこともあり話題になりにくい時代が続いてきました。近年ではユーザーコミュニケーションの形式が One to One を理想形としたものも多くなり各地域や地元などローカルクリエイティブもようやく注目されるようになってきました。クリエイターズマッチでは創業時より「クリエイティブの地産地消」を目指してクリエイターネットワークを全国展開。地域のクリエイティブを見つめてきた、私たちだからこその視点でスポットを当てていきます。

URL：https://thinc-journal.c-m.co.jp/

■ 運営元：株式会社クリエイターズマッチ

代表者： 代表取締役 呉 京樹（ご けいじゅ）

所在地： 東京都港区東新橋2丁目6-10 大東京ビル8F

設立 ： 2007 年 8 月 1 日

資本金： 100,000,000 円

業務内容：プラットフォーム事業「thinc」／広告制作・サイト運用事業／AdFlow 事業

URL： http://c-m.co.jp/