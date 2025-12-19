人材採用の次は、AI採用の時代。AIは新しい人件費。株式会社Reafが法人向けAI顧問サービス「AIコンパス」を提供開始。

株式会社Reaf※生成AIで作った架空の写真です。

本サービスは、単なるAIツール導入や単発コンサルティングではなく、

経営・業務・現場を横断しながら、AI活用を継続的に支援する顧問型サービスです。

背景として、「AIを入れたが、使われていない」、「AIで何すればいいかわからない」企業が多い現実

生成AIの普及により、多くの企業がAI活用に関心を持つ一方で、

- 何から始めればよいかわからない- ツールを導入したが、業務に定着しない- 社内で使える人と使えない人の差が広がっている- セキュリティや情報漏洩が不安で踏み切れない- 投資対効果がわからない

といった課題を抱える企業が少なくありません。

株式会社Reafでは、AI受託開発・AI研修・AIセキュリティ支援を通じて

こうした現場の声を数多く受けてきました。

その中で見えてきたのが、 「ツール導入」ではなく「顧問としての伴走支援」が必要という結論です。

サービス概要｜まるっとAI顧問サービス「AIコンパス」

AIコンパスは、企業ごとの業務・体制・課題に合わせて、

AI活用の方向性を整理し、段階的に定着させていく顧問サービスです。

主な提供内容

定例ミーティングによるAI顧問

- 月1～2回のオンライン定例- 経営・業務課題を整理し、AI活用の優先順位を設計

チャットベースでの相談対応

- 日常業務でのAI活用相談- プロンプト設計や業務効率化の壁打ち支援

業務別AI活用の設計支援

- 社内問い合わせ対応の効率化- 書類作成・要約・報告業務の負担軽減- 営業・採用・教育など各業務へのAI活用整理

AI開発・RAG構築（別途）

- 社内データを活用した検索・回答AI- セキュリティを考慮したプライベートAI構成

AI研修・リスキリング支援

- 現場で使える内容に特化した研修設計- 助成金活用を前提とした導入支援

特徴｜AIを「一過性」で終わらせない設計

AIコンパスの最大の特徴は、

AIを社内にノウハウとして残すことを前提にしている点です。

- ツールを売らない- 開発ありきで進めない- 現場の負担を増やさない- セキュリティを前提に考える- 助成金を含めた現実的な導入設計

これらを重視し、 「AIを使い続けられる状態」をゴールに据えています。

料金プラン（税別）のご紹介

ライトプラン：月額15万円

小規模なAI活用整理・相談を中心としたプラン

スタンダードプラン：月額30万円

全社横断でのAI導入・活用設計・定着支援を含むプラン

開発プラン：別途見積

RAG構築や社内AIツール開発が必要な場合

今後の展望

株式会社Reafでは、AIコンパスを通じて

「AIを使える企業」と「使えない企業」の差を縮め、

中小企業でも無理なくAIを活用できる環境づくりを支援していきます。

今後は、製造業・サービス業・士業など

業種別に最適化したAI顧問モデルの展開も予定しています。

会社概要

会社名：株式会社Reaf

代表者：代表取締役 桃崎龍也

事業内容：

・AI受託開発

・AI顧問・コンサルティング

・AIセキュリティ支援

・AI研修・リスキリング支援

・補助金・助成金申請代行

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Reaf

AI顧問サービス「AIコンパス」担当

お問い合わせ：公式サイトまたは各種お問い合わせ窓口より

Mail：momozaki@reaf-tech.jp

Tel：070-2793-0762

公式サイト :https://aicompass-r8hhvwdr.manus.space/