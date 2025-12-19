知らなかった“クリエイティブな仕事”が見つかる。『ワークアウトプログラム』の新ラインナップを発表

デジタルハリウッド株式会社

IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール[デジタルハリウッド] （運営会社：デジタルハリウッド株式会社、本社/本校：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：春名啓紀、学長：杉山知之）では、運営をする、新しい学びのスタイルを通して多様なライフスタイルを支援し全国へ展開している、Webと動画について学べるラーニングスタジオ『デジタルハリウッドSTUDIO』のSTUDIO渋谷では、第一線で活躍する企業やクリエイターと受講生が出会い、学び、共創できる「ワークアウトプログラム」を展開しています。

このたび、第2弾となる新たなプログラムのラインナップを発表いたします。

「ワークアウトプログラム」は、受講生が“現場で活躍する企業やクリエイターと直接交流し、学んだスキルをどのように実務へつなげるか”を実践的に学べる取り組みです。

教育機関と企業の連携を通じ、次世代クリエイター育成の新たなモデル構築を目指しています。

単なるスキル習得に留まらず、現場で求められる制作体験、チームワーク、クライアントワークへの理解などを通して、転職・副業・現職活用など多様なキャリア形成につながる学びを提供。学習の「終わり」をキャリアの「始まり」へとスムーズにつなぐことを目的としています。

第1弾の開講以降、企業やクリエイターとの共創機会について、受講生から高い評価をいただいています。

これを受け、第2弾ではさらに新規企業・クリエイターを迎え、内容を大幅に拡充いたします。

■プログラム概要

「ワークアウトプログラム」は、デジタルハリウッドSTUDIOで開講するすべてのコース（Webデザイン、グラフィックデザイン、動画コースほか）の受講生が無料で参加できる特別プログラムです。

企業訪問先での実践プログラムや、現役クリエイターによるワークショップなどを月1回のペースで開催。「日々の学習で身につけたスキルを、実際の現場でどのように活かすか」を、体験を通して学び、実務に直結させていきます。

専攻の枠を越えて参加できるため、多様なバックグラウンドの仲間と学び合う機会を創出し、視野の拡大や新しい発想のきっかけにもつながります。

※本リリースで紹介するプログラムは一部です。今後も順次、新たな企業・クリエイターとの連携企画を発表してまいります。

【Canva公認クリエイター】

「Canva 公式クリエイターに聞くデザイナーとしてのもう一つの働き方ワークショップ＆セミナー」

日時：2026年1月17日(土)14:00～16:00

会場：デジタルハリウッドSTUDIO渋谷

クライアントワークだけがデザインの仕事じゃない｡“自分の世界観で収益を生み出す” 働き方を体験してみませんか？

Canva 公式クリエイターとして活動する現役デザイナーが､ クライアントワークや就職に依存しない“もう一つの働き方＝テンプレート制作”を紹介します｡自分の世界観を形にしながら収益化できる､デザイナーにとっての“ストック型の働き方”｡ まずは制作体験を通じて､その可能性を感じてみてください｡

『依頼に応える』から 『自分のつくりたいものを届ける』 へ ─

デザインを仕事にしている人・仕事にしたい人が､Canvaでどう活躍できるのか？実際の数字や事例を基に､現役クリエイターがリアルな視点でお伝えします｡

講師：でざ子（グラフィックデザイナー／ Canva 公式クリエイター）

印刷会社・広告代理店を経て独立し､ 長年フリーランスとして活動｡企業・小規模事業者の広告制作､ ブランディング､ 販促物デザインを中心に､ 企画構成からアートディレクション､ デザイン制作まで一貫して担当｡2024 年 1月より Canva 公式クリエイターとして活動を開始｡同年 8月､ 全世界の公式クリエイターが集う Canva 世界大会に日本代表として参加し､ ポスター部門 1 位を受賞｡ 2026 年に Canva 関連書籍を出版予定｡

講師：たなよし（Canva公式クリエイター）

2023年にCanva公式クリエイターとして活動開始。

法人・公的機関や教育現場を中心に、Canvaを活用した参加型ワークショップを多数開催。

【Monotyoe株式会社】

※2月以降に開催予定

Monotype は、米国に本社を置く世界最大級の書体会社です。技術、専門知識を通じて、ブランドの表現力とエンゲージメントを強化します。デザインリソース、フォントテクノロジー、専門ノウハウを活用し、ブランドの美しさや信頼性、インパクトを創造するサービスを提供しています。Helvetica、Frutigerといった世界的に著名な欧文書体や、たづがね角ゴシック、筑紫書体シリーズなどの日本語書体をはじめ、300以上の言語に対応するフォントまで、25万以上の書体ライブラリを保有しています。

公式サイト：https://www.monotype.com/ja

講師：寺内なつ美（Monotype株式会社クリエイティブ・サービス タイプデザイナー）

埼玉県出身。桑沢デザイン研究所専攻デザイン科卒業後、浅葉克己デザイン室に入社。イベントや展覧会などのプロジェクトに携わる。デザイナーとして担当した作品は、Tokyo ADC、Tokyo TDC、JAGDAや富山ポスタートリエンナーレでノミネート・入選。また、自主制作フォントがモリサワタイプデザインコンペティションでファイナリストに選ばれ、日本タイポグラフィ年鑑では審査員特別賞を受賞。さらに、Tokyo TDCでも多数入選。2022年にMonotype（旧フォントワークス）へ入社。築地活版製造所の明朝体復刻プロジェクトにて「筑地二号明朝（仮）」の制作に携わる。2025年にはフォントサービスLETSにてオリジナル書体「ピコリコ」をリリース。現在、寄席文字やカリグラフィーの習得に取り組むなど、デザインの可能性をさらに広げている。

【株式会社foriio】 ※2月以降に開催予定

公式サイト：https://www.foriio.com/

■第1弾の参加者の声

今年実施した第1弾では、参加者からは視野が広がる機会となったとの声が多数寄せられました。

「クリエイティブが活かせる領域の広さを実感した」

「非常に楽しく、新しい価値観に気づかせていただく講義でした」

「フリーランスでも使える考え方なので制作に役立つ部分があった」

「制作の現場だけでなくいろんなところで使える考え方だと思いました」

など

・第1弾の参加企業はこちら

https://school.dhw.co.jp/school/shibuya/event/shibuya-workoutpgm.html

・開催レポートはこちら

https://school.dhw.co.jp/school/shibuya/blog/20251205.html

【ワークアウトプログラム対象コース】

＜Webデザイン・グラフィックデザイン＞

・専科Webデザイナー専攻

・専科グラフィックデザイナー専攻UI強化プラン

など全デザイン関連コース

＜動画制作＞

・専科動画クリエイター専攻 副業・フリーランスプラン

・専科動画クリエイター専攻

・AIを活用した広告映像プランニング実践講座

など全動画関連コース

ワークアウトプログラムの詳細はこちら

https://school.dhw.co.jp/school/shibuya/event/shibuya-workoutpgm.html

【新しい学び方からキャリアまで相談できる無料説明会 開催中】

デジタルハリウッドSTUDIOでは、皆さまのキャリアや学習に関するあらゆる疑問にお答えする無料個別説明会を開催しています。

全国のデジタルハリウッドSTUDIOでの説明会開催に加え、オンラインでも説明会を開催しております。

説明会の予約はこちら :https://school.dhw.co.jp/form/counseling/

【リスキリングを通じたキャリアアップ支援制度/第四次産業革命スキル習得講座認定制度について】

本制度の対象コースはこちらをご覧ください。

https://school.dhw.co.jp/prospectus/careerup_reskilling.html

【本プログラムのお問い合わせ先】

デジタルハリウッドSTUDIO渋谷

TEL：0120-382-810（月曜定休日）

Mail：shibuya@dhw.co.jp

https://school.dhw.co.jp/school/shibuya/

【デジタルハリウッドSTUDIOとは】

『デジタルハリウッドSTUDIO』は、「好きなことを、好きな時間で、好きな場所で、自分らしく学ぶ。」をコンセプトに、目的や地域に特化した学習スタイルを提供する今までにないラーニングスタジオとして、全国に展開しています。デジタルハリウッド設立より30年以上もの間、多くの実績を生んできた教育ノウハウとメソッドを集約し、確実にスキルが身につくカリキュラムを提供しています。

「ワーク・シフト」が注目されはじめ、働き方が大きく変わる中、併せて生活スタイルも時間の使い方そのものが変化をしはじめ、必然的に"学びのスタイル"も変化をしている流れをいち早く察知し、デジタルハリウッドでは2012年より、この「新しい学びのスタイル」を提供し始めております。

＊デジタルハリウッドSTUDIOでは、若者をはじめ専業主婦や就転職を目指す方、将来的に独立やフリーランスを考えている方など、さまざまな方が世代を超えて学ばれています。

デジタルハリウッド校舎一覧： https://school.dhw.co.jp/school/index.html