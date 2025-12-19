¡Ö¿¦¾ì¤ä²ÈÄí¤Ç¿´¤ò¼é¤ë¥ï¥¿¥·¤È¥¢¥Ê¥¿¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¡×¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡¦»ØÆ³¥á¥Ë¥åー¤Î¸ø³«¡§¡¡À¤ÃÎ¿É¤¤À¤¤ÎÃæ¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤È´¤¯¡È¸î¿´½Ñ¡É¤È¥»¥ë¥Õ¥±¥¢/¥é¥¤¥ó¥±¥¢¡ÚÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò¡Û
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì
2025Ç¯12·î19Æü
ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¡¹ñÆâ³°³ÆÃÏ¤Ç¤Î¿ÌºÒ¡¦É÷¿å³²¡¦³Æ¼ïºÒ³²¡¦Àï²Ò¡¦ÀË½ÎÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ïÈï³²¤Ê¤É¤ËºÝ¤·¡¢³ÆÃÏ³Æ°Ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´°ÂÁ´¡¦¤´·ò¹¯¡¦¤´²÷Ìþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´ÌµÇ°¤Ê¤¬¤é¤ËÅ·¾å¤Ë¾¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Âº¤¤¸æÎî¡¦¸æÊ©¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÃÏ¿Ì¡¦É÷¿å³²¡¦²ÐºÒ±ä¾Æ¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤¬¡ÖÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¡×¤ÎºÒ³²Âç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¡¢å«¤òËÂ¤®¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢¿¦¾ì¤ä²ÈÄí¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ö¿´¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤³Æ¼ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀË½ÎÏ¤äÈÈºáÈï³²¤ä²á½ÅÏ«Æ¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î¿´¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÀ¼ÒÍý»öÄ¹¤Î¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤â¡¢¼«¤é¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã¤¬¤¤¡¦¤¦¤ÄÉÂ¤ÎØí´µ·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ºÊ¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤Ç¤Î¼«ÂðÎÅÍÜ¡Ö¤ª¤¦¤ÁÆþ±¡¡×¤Î¡Ö±¡Ä¹¡×¤È¤·¤Æ²ÈÄí¥µ¥Ýー¥È¡¦°é»ù¡¦²È»ö¡¦»Å»ö¤Ê¤É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¥±¥¢¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤¬¡¢Åö»ö¼ÔÌÜÀþ¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ç¤ÎÍ½ËÉºö¤ä¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡¦¥é¥¤¥ó¥±¥¢¤Ë¤ªÌòÎ©¤ÆÄº¤±¤½¤¦¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢²¼µ¤Î¥á¥Ë¥åー¡ÊÎã¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡Íý»öÄ¹¡¡¸ÍÂ¼ÃÒ·û
¡Úº£²ó¤Î¿·µ¬»ØÆ³¥á¥Ë¥åー¡Û
¡¦±éÂê¤Ê¤É¤ÎÎã¡§¡¡¡Ö¿¦¾ì¡¦²ÈÄí¤Ç¿´¤ò¼é¤ë¥ï¥¿¥·¤È¥¢¥Ê¥¿¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¡×
¡¦¹Ö»Õ/»ØÆ³¼Ô¡§¡¡ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡Íý»öÄ¹¡¡¸ÍÂ¼ÃÒ·û https://www.jmri.co.jp/tomura.html
¡¦¤´Äó¶¡·ÁÂÖ¡§¡¡¹Ö±é¡¦¸¦½¤¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¤Î³Æ¼ï½Ð±é¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÆ°²è¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É½Ð±é¡Ê¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤Ç¤ÎÅÐÃÅ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸ÇÛ¿®¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤É³Æ¼ï
¡ý¤´°ÍÍê¤Î¤´ÁêÃÌÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¡§¡¡https://www.jmri.co.jp/contact2.html
¡ã¹àÌÜ¡ÊÎã¡Ë¡ä
¡¦¿´¤Ë¸ú¤¯¡Ö8¤Ä¤Î¥¯¥¹¥ê¡×¡§¡¡¿¦¾ì¡¦²ÈÄí¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤8¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦·¹Ä°¤È¶¦´¶¡§¡¡²ò·è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¦Àâ¶µ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¶¦´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä
¡¦Ç§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¡§¡¡¤Ä¤¤¤Ä¤¤Êª»ö¤Î¤È¤é¤¨Êý¤¬ÏÄ¤ß¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡Ö¿´¤Î¹üÈ×¶ºÀµ¡×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿´¤ò²¡¤·¤ÆÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡§¡¡¿´¤ÎÄ´»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÄ´À°¤¹¤ë
¡¦¤È¤ó¤È¤ó¤¹¤ë¡§¡¡¥Ï¥°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Ð¤Ç°ìÄê¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥ê¥º¥à¤Ç¡¢¼ê¤Ç¤È¤ó¤È¤ó¤·¤ÆÌþ¤¹
¡¦¼ê¤òÅº¤¨¤ë¡§¡¡¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÏÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢²ÈÄí¤ÇÉ×/ºÊ¤«¤é¤½¤Ã¤È¼ê¤òÅº¤¨¤è¤¦
¡¦Æ±¤¸»ÑÀª¡¦¸þ¤¡¦»ëÀþ¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡§¡¡¾å¤«¤é¤Ç¤â²¼¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤¯Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¡Ä
¡¦²ðÆþ¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤ÆÇ¤¤»¤ë¡¦¼«ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÉôÊ¬¤äÌµÍý¤Ê¤¤ÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¡¦¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÂ¦¤«¤é¤Î¡ÊÆâÈ¯Åª¤Ê¡Ë°ÕÍß¤ò¿¤Ð¤¹
¡¦¿Æ»Ò¡¦É×ÉØ¤Ê¤É²ÈÄíÆâ¤Ç¤âÆ±¤¸¿Í¸¢¤ò»ý¤Ä¼Ô¤É¤¦¤·Â¿ÍÍÀ¡¦¸ÄÀ¡¦°Õ¸«¤òÂº½Å¤¹¤ë
¡¦ÆÍ¤Êü¤µ¤ºÍý²ò¤·¤è¤¦¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¡¦¡Ö¶¦°ÍÂ¸¡×¤òÈò¤±¤ë
¡¦¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡¦¥Æ¥¥Ñ¥¤è¤ê¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê´¶¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë
¡¦¡Ö¤ª¤¦¤ÁÆþ±¡¥«¥ë¥Æ¡×¡Ê(C)¸ÍÂ¼ÃÒ·û¡Ë¤«¤é¤ÎÅö»ö¼ÔÌÜÀþ¡¦¥±¥¢»Ù±ç¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¤¦¤ÄÉÂ¡¦¿··¿¤¦¤ÄÉÂ¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã¤¬¤¤¡¦Å¬±þ¾ã¤¬¤¤¡¦ÁÐ¶ËÀ¾ã¤¬¤¤¡¦¿À·ÐÈ¯Ã£¾É(È¯Ã£¾ã¤¬¤¤)¤Ê¤É¼ç¤ÊÀº¿À¼À´µ¤ä¾É¾õ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡©
¡¦¿´°øÀ¤Î¾É¾õ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©
¡¦Éßµï¤¬¹â¤½¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¿´ÎÅÆâ²Ê¡¦Àº¿À²Ê¤Ê¤É¤Î¼õ¿Ç¤ÈÁá¤á¤ÎÂÐ±þ¤ÎÉ¬Í×À
¡¦¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤é¼£¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡～¡©¡×¤È»×¤¦»þ¤ËÂçÀÚ¤ÊÉþÌô¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¦Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ê¤É
¡¦¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¡¦Àº¿À¼À´µ¤ÎÅö»ö¼Ô¤â¥±¥¢»Ù±ç¼Ô¤â¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÁêÃÌÁë¸ý¡¦´µ¼Ô²ñ¡¦²ÈÂ²²ñ¤Ê¤É
¡¦µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡×¤ÎËÜ¼Á¡¦²ÝÂê¡¦ÉûºîÍÑ¤È¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤¢¤ëÂÐ±þ
¤Ê¤É
¢¨³Æ¹àÌÜ¡ÊÎã¡ËÅù¤Ï¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¡¦¼Ò²ñ¾õ¶·¡¦ºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²ÌÅù¤ò´ð¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÅù¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ÎÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤ä¹½À®Åù¤Î²þÄû¡¦½¤Àµ¡¦ÊÑ¹¹Åù¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á°¤·¤«¤é¤º¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ý¤´°ÍÍê¤Î¤´ÁêÃÌÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¡§¡¡https://www.jmri.co.jp/contact2.html
ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡JMRI¥í¥´
¡ÚËÜ·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÊÀ¼Ò¤Ç¤Î³èÆ°¡¦¾ðÊó¤Ê¤É¡Û
¡¦¡Ö¤ª¤¦¤ÁÆþ±¡¥«¥ë¥Æ¡×¡§¡¡https://www.jmri.co.jp/HomeHospitalStay.TopPage.html
¡¦¡ÖÆÇ¿Æ¥é¥Ü¡×¡§¡¡https://www.jmri.co.jp/ToxicParentsLabo.html
¡¡°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
ÆüËÜ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¹çÆ±²ñ¼Ò
Íý»öÄ¹ ¸ÍÂ¼ ÃÒ·û
¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2-16-6 BIZMARKSÀÖºä1³¬
ÅÅÏÃ¡§050-3196-4513 (ÊÀ¼Ò¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡§²»À¼¼«Æ°±þÅú¥·¥¹¥Æ¥à+¥ª¥Ú¥ìー¥¿)
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.jmri.co.jp/
¢¨¤ª»Å»ö¤Î¤´°ÍÍê¡¦¼èºà¤´°ÍÍê¤Ê¤É¤ÎÀìÍÑ¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¡§ https://www.jmri.co.jp/contact2.html
¢¨°ìÈÌÅª¤Ê¤ªÌä¹ç¤»ÍÑ¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¡§ https://www.jmri.co.jp/contact.html
¢¨DX¿ä¿Ê¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦¼«»¦ËÉ»ß¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È³èÆ°Åù¤â´Þ¤á¤¿¶ÈÌ³»Ù¾ã¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¡¢Èó¾ï¶ÐÍý»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¸ÍÂ¼ÃÒ·û¤ÎºÊ¡Ê¸ÍÂ¼ÈÞÈþ¡Ë¤Î»Å»ö¤È¿´¿È¤ÎÎÅÍÜ¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¾åµ¤Î¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªµÞ¤®¤Î¤´°ÍÍê¤ä¡¢¸ø±×À¤Î¹â¤¤¶ÛµÞ¤Î¤´ÍÑ·ï¤Î¾ì¤Ï¡¢²ÍÅÅ¤´Ï¢Íí¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥ìー¥à¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎãÅù¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢²¼µ¤Î»ØÄê¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¤Î¤ß¤Ë¤Æ¡¢É¬¤º¡¢(1)ÂÐ¾Ý»ö°Æ¡¢(2)¡Ö¥¯¥ìー¥à¤Î¿½¤·Î©¤Æ¡×¡¢(3)¤´ÊÖ¿®¡¦¤´Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÈÀµ¼°¤Ê¤´½»½ê(·úÊªÌ¾¤äÉô²°ÈÖ¹æ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÎ¬¤µ¤º¤´µºÜ²¼¤µ¤¤)¡¦¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÌÀµ¡¢(4)¥¯¥ìー¥à¤Îº¬µò¤ª¤è¤Óº¬µòË¡ÎáÅù¡¢¤Î4ÅÀ¤ÏºÇÄã¸ÂÉ¬¿Ü»ö¹à¤È¤·¤Æ¤´µºÜ¡¦¤´Á÷¿®²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£ÊÀ¼Ò¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¡Ê»ö°Æ¤¬´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤ÈÏ°Ï¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç¤Ï´ÊºÛÂåÍý¸¢¤Î¤¢¤ë¸ÜÌä»ÊË¡½ñ»ÎÅù¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤âÁêÃÌ¤Î¾å¤ÇÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ÊÊÖ¿®¡¦ÂÐ±þÅù¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿´¶ì¤·¤¯¤âºÛÈ½½ê¤«¤é¤ÎÆÃÊÌÁ÷Ã£¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ÎÊÖÅú¡¦ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤òÍ½¤á¤ªÃÎ¤ê¤ª¤²¼¤µ¤¤¡Ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤´ÍèË¬¡¦²ÍÅÅ¤´Ï¢Íí¡¦FAX¤´Á÷¿®¡¦Í¹Á÷ÊªÅù¤Î¤´ÇÛÁ÷Åù¤Ç¤Î¥¯¥ìー¥à¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ÈÌ³¾å¤Î»Ù¾ã¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ª¾µ¤êÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤³¤È¤òÍ½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡¦ÊÀ¼Ò»ØÄê¤Î¥¯¥ìー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¡§¡¡https://www.jmri.co.jp/contact.html