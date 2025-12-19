モノ・マガジンでUNI SOUNDが音楽面をプロデュースした麻布のカフェが紹介されました

UNI SOUND株式会社

株式会社ワールドフォトプレス（本社：東京都杉並区、代表：今井今朝春）が発行する様々な商品や消費財を紹介する雑誌「モノ・マガジン」12月16日号の特集「趣味な男の美音道！ 熱中オーディオ時代」にて、UNI SOUND株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：西薗 樹 以下、UNI SOUND）がターンテーブルやレコードを選定、音楽面をプロデュースしたカフェ「UNI COFFEE ROASTERY オークウッドホテル麻布」が紹介されました。

UNI COFFEE ROASTERYは、UNI SOUNDのグループ会社である株式会社GRACE（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役、沢村優太）が横浜を中心に運営するカフェブランド。記事中では、UNI COFFEE ROASTERY オークウッドホテル麻布の店舗紹介のほか、UNI SOUNDが設置した音響機器類やUNI SOUND RECORDS が選定するレコードのことなどに触れております。

お近くにお越しの際は、ぜひお店へお立ち寄りいただき、極上のドリンクを片手に、最高の音空間をお楽しみください。

*掲載ページなどはUNI SOUND HPのNewsにて公開しております。下記よりご覧下さい。

【UNI SOUND 該当ニュースページ】

https://unisound.co.jp/news/article/?id=976(https://unisound.co.jp/news/article/?id=976)

UNI COFFEE ROASTERYとは

株式会社GRACEが運営する一杯のコーヒーで人を元気にし、街を動かし、世界をリフレッシュする --“Refresh the World.”を掲げる横浜発のカフェ&ロースタリー。感謝を伝えるコーヒー無料チケット「サンキューカード」やサイズアップが無料になるアプリサービス「UNI Pay」など、”ありがとう”を増やすための独自の取り組みを展開しています。

2020年4月の1号店オープン以来、横浜を中心に、“ハマのシンボル”として親しまれたTycoon跡地のほか、官公庁や地方都市など、多様なロケーションへ積極的な店舗展開を進めています。また、コーヒー豆の購入を通じた産地の経済支援や、コーヒー粕の再利用研究など、持続可能な社会の実現に向けた取り組みにも注力しています。

・公式サイト：https://unicoffeeroastery.jp/(https://unicoffeeroastery.jp/)

・公式Instagram：https://www.instagram.com/unicoffeeroastery/?locale=ja_JP(https://www.instagram.com/unicoffeeroastery/?locale=ja_JP)

UNI COFFEE ROASTERY オークウッドホテル麻布

店内にレコードプレイヤーを設置し、お客様はカフェで過ごす間、シティポップほか世界の名曲などを中心に400枚ほどあるレコードをお好きに視聴できます。また気に入ったレコードがあれば購入することも可能です。

場所 ：東京都港区東麻布3丁目10－5 オークウッドホテル＆アパートメンツ麻布 1F

営業時間：10:00 - 21:00（L,O,20:30）*7:00-10:00は宿泊者のみ利用可

電話番号：050-1809-9807

定休日 ：1月1日、2日

*年末年始は営業時間が通常と異なります（2026年は1月5日より通常営業となります）

2025年12月31日 10:00 - 19:00

2026年1月 1,2日 休業

1月 3,4日 10:00 - 19:00

UNI SOUND株式会社について

2025年5月1日に株式会社GRACEから楽器事業部が独立し、UNI SOUND株式会社として新設。楽器事業部時代と同様に楽器やオーディオ機器の買取・販売を主力事業に据えつつ、リブランドを実施。ブランドフィロソフィーに「音は自分を表現する最高の言葉」を掲げ、事業内容を「音のコレクションブランド」に一新。これにあわせて、ロゴとHPなども刷新した。

【会社概要】

社 名 ：UNI SOUND株式会社

U R L ：https://unisound.co.jp/

所 在 地 ：神奈川県横浜市中区新山下3丁目４番７号藤木企業新山下第一倉庫

代 表 者 ：西薗 樹

事業内容 ：中古楽器買取／楽器販売／楽器製造

従業員数 ：401名

設 立 ：2024年11月