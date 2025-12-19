コートジボワール日本交流会は、東京都より「認定NPO法人」として認定を取得。皆様のご支援が税控除の対象になります。

特定非営利活動法人コートジボワール日本交流協会

認定NPO法人 コートジボワール日本交流協会 (本社：東京都千代田区、代表理事：サコ ランシネ ( SAKO LANCINE )、以下、当協会) は、2025年11月18日付で東京都より承認を受け、認定特定非営利活動法人となりました。

左:サコ ランシネ氏 右:駐日コートジボワール大使館 経済・商業担当参事官 ウルージュ イノセント アッセ氏

認定特定非営利活動法人制度とは

認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置(https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/ninteiseido)として設けられた制度です。1.

(https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/ninteiseido)

【ご寄付について】

この度の認定NPO法人格取得に伴い、当団体へのご寄付は寄付控除の対象となります。

ご寄付を頂いた場合、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます（これら税制上の優遇措置を受けるには当団体発行の領収書が必要です）。

コートジボワール、アフリカ地域と日本の交流の発展、日本の皆様にコートジボワール、アフリカ地域の事をもっと短いに知ってもらいたいと思い団体を設立し、活動をしてまいりました。多くの方々のご支援とご協力、温かいお言葉に支えられながら、１つ１つ社会に還元できるように努めて参りました。コロナ禍の時期には公共衛生に寄与し、また主な活動は、子供たちの教育環境の

改善、ゴミ問題・処理の改善、海の保全など地域社会、日本の子供たちとの国際交流など様々な活動を行っております。私たちが活動を通して、コートジボワール、アフリカと日本の架け橋をなれるように運営できてきましたのも皆さまの支えがあったからだと、今日改めて、心より感謝申し上げます。

今後もわたしたちは、架け橋の存在となれるように、社会的意義のある活動を継続していけますように努めてまいります。そのために、今回の認定NPO法人となることができました。これからも皆さまの温かいご支援が必要です。引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。

認定NPO法人 コートジボワール日本交流協会 について

2020年11月設立、今年で5年目を迎え認定NPO法人を取得。コートジボワール日本交流協会（COTODI-JP）は、日本とコートジボワール共和国、アフリカ諸国との親善関係を深め、教育・文化・スポーツ・経済・技術・農業・医療の分野における協力、交流を促進し、相互理解、繁栄の推進に寄与することを目的とし活動しています。