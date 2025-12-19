AI動画続々、事業再生版 令和の虎出演、500社の経営コミュニティを率いる黒字社長（市ノ澤 翔）が動画作品として参加、AIアバターの可能性を探る｜Global Video Hackathon

カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウド株式会社（代表取締役社長：木下寛士、本社：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア）は、AIアバターを活用したクリスマス企画 「AIサンタ｜Your AI Xmas」 の一環として、同社主催の「グローバルビデオハッカソン」を開催し、AIや動画技術を用いた作品が世界各地から続々と集まっている。

本ハッカソンでは、生成AIと動画表現を組み合わせた実験的な取り組みが多数投稿され、アバター技術の新たな活用可能性を探る場となっている。エンターテインメント用途にとどまらず、ビジネスやコミュニティ運営への応用を視野に入れた作品も目立つ。

「Your AI Xmas」キャンペーン詳細

企画の概要・参加方法はこちら

https://www.customercloud.co.jp/event/aiavatargen/

X（旧Twitter）上で展開中のキャンペーンはこちら

https://x.com/hashtag/AIサンタ(https://x.com/hashtag/AI%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BF)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=g0cBCS5S77A ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=HeNwR8HiPFE ]

今回、「事業再生版・令和の虎」への出演でも知られ、約500社規模の経営コミュニティを運営する“黒字社長”が、AIサンタとして動画作品に参加した。自身をモデルにしたAIアバターを用いた動画を作品として提出し、「AIアバターがプロモーションや経営コミュニティでどのような役割を果たせるか」をテーマに検証を行った。

経営コミュニティの運営現場では、規模拡大に伴う人的リソースの制約が課題となる。今回の「Your AI Xmas」は、AIアバターを活用することで、コミュニケーションや知見共有をスケーラブルに拡張できる可能性を示した。

カスタマークラウドは、AIサンタ「Your AI Xmas」を通じて、アバター技術の実証と社会実装を進めていく方針だ。クリスマスという親しみやすいテーマを起点に、今後は経営、教育、コミュニティ運営など、さまざまな分野への展開を目指す。

「Your AI Xmas」キャンペーン詳細

企画の概要・参加方法はこちら

https://www.customercloud.co.jp/event/aiavatargen/

X（旧Twitter）上で展開中のキャンペーンはこちら

https://x.com/hashtag/AIサンタ(https://x.com/hashtag/AI%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%BF)

市ノ澤 翔（いちのさわ しょう）

公認会計士・税理士。株式会社リーベルタッド代表取締役。

発信活動では「黒字社長」の名称で知られる。

公認会計士・税理士としての専門性を背景に、経営改善、資金繰り、財務体質の強化などをテーマに情報発信を行う。YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」や、Voicy「黒字社長のライフリッチ経営ラジオ」を通じて、中小企業経営者向けに実践的な経営ノウハウを発信している。

代表を務める株式会社リーベルタッドでは、経営支援やコミュニティ運営を手がけ、約500社規模の経営者コミュニティを主宰。事業再生版「令和の虎」への出演でも知られる。

著書や各種メディア露出を通じて、会計・税務の枠にとどまらず、経営者視点での意思決定や事業継続の考え方を発信している。

■ 世界中のAIクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」

「Global Video Hackathon 2025」は、世界最大級のAI基盤を提供する BytePlus、次世代AI開発環境として注目される TRAE、そして 900万人の会員を擁する世界最大級AIコミュニティ WaytoAGI と連携し、世界中のクリエイターやエンジニアが参加する国際AI映像ハッカソン（運営：カスタマークラウドメディア事業部）です。

本イベントでは、BytePlusおよびTRAEの協力のもと、最先端AI動画生成API「Seedance」 を活用し、次世代の映像表現やインタラクティブ動画の制作に挑戦できます。

参加者は、Seedance APIを用いて、新しいクリエイティブ手法・独自の映像スタイル・AIを活かした表現を自由に生み出すことが可能です。

BytePlus（バイトプラス）

“世界最大級のAI基盤を提供するグローバルテック企業”

ByteDance が培ったAI・データ基盤を世界市場に展開し、企業の生成AI活用を支える次世代クラウドインフラを提供。

TRAE（トレイ）

“次世代AI開発環境として注目される革新的IDE”

AIによるコード理解・タスク分解・自動実装を実現し、開発生産性を飛躍的に高める新時代のエンジニアリングプラットフォーム。

WaytoAGI（ウェイトゥーAGI）

“900万人が参加する世界最大級のAGIコミュニティ”

世界16地域・900万規模のエンジニア／クリエイターが集い、国際的なAI教育・開発・研究を牽引するグローバルネットワーク。

EDDY STREET（エディ・ストリート）

“世界的ブランドと協業するビデオマーケティングのトップランナー”

トヨタ、ロレアルなどグローバル企業を支援し、動画戦略とブランド構築の両面で世界的実績を持つマーケター集団。

AI Dreams Factory（エーアイ・ドリームズ・ファクトリー）

“生成AIアプリを量産する次世代クリエイティブ・エコシステム”

アプリケーション量産ラインと国際開発ネットワークを備え、日米中の開発者・企業が共創する新しいAI産業基盤。

■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」

カスタマークラウドは、渋谷を拠点に次の主要領域を統合し、

“AI産業の再集積（Re-concentration）” に向けた基盤構築を進めています。

AI Dreams Factory（AI生産工場）

CC連結経営モデル（CC Konzern Model）

AGI技術の社会実装

メディア事業（AIインフルエンサー・AIエンジニアの統合管理）

グローバルAIコミュニティとの国際連携

これらを横断的に結ぶことで、渋谷発のAI産業エコシステムを再設計し、世界市場に向けた新たなAI社会インフラの形成を目指しています。

また、当社は BytePlus（バイトプラス）のグローバル公式パートナーとしてAIクラウドインフラの日本展開を支援。

加えて、世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との協働や、国内大型AIコミュニティへのスポンサーシップを通じ、日米中を含む国際的なAI人材・AI企業の結節点としての役割を強化しています。

■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント

「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」

日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。

しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。

私たちは、AI Dreams Factory（AI生産工場）、AGI技術、連結経営（CCコンツェルンモデル）、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。

渋谷から世界へ。



日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。

その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。

■ 会社紹介：カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウドは、生成AI・AGI・DXを統合し、企業の生産性と創造性を再設計するAIインフラ企業です。

国土交通省認定のDX基盤「Lark」の公式パートナーとして、企業の業務・データ・知識・意思決定を“AIが統合的にマネジメントする”次世代OS構造を提供。

2025年より、AI Dreams Factory（AI生産工場） を正式稼働し、AIサービスやスタートアップの量産体制を構築。

BytePlusグローバルパートナーとして、AIクラウド導入の大型プロジェクトも多数支援。

■ 主な実績

・日本最大級のカーメーカー・通信会社などへのAI/DX支援実績

・BytePlus公式パートナー（AIクラウドの日本展開を牽引）

・AI Dreams Factory（AI生産工場）展開開始

・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 主催

WaytoAGI（900万人コミュニティ）スポンサー

・Startups、自治体、大企業のAI導入設計多数

■ 企業情報

カスタマークラウド株式会社（CUSTOMER CLOUD CORP.）

代表取締役：木下寛士

公式サイト：https://www.customercloudcorp.com

お問い合わせ：https://www.customercloudcorp.com/form

主なパートナー：BytePlus、Lark

事業領域：

・AI Dreams Factory（AI生産工場）

・AIクラウド／AGI導入支援

・DX変革支援

・メディア事業

・グローバルAIスタートアップ創出

・イベント／コミュニティ運営（Global Video Hackathon）