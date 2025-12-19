SBI ホールディングスが Akamai Guardicore Segmentation を導入

アカマイ・テクノロジーズ合同会社アカマイ・テクノロジーズ合同会社(https://www.akamai.com/ja)（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈寛和、以下「Akamai」）は、SBIホールディングス株式会社(https://www.sbigroup.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役 会長 兼 社長: 北尾 吉孝、以下「SBIホールディングス」）が、ソフトウェア型のマイクロセグメンテーションである Akamai Guardicore Segmentation(https://www.akamai.com/ja/products/akamai-guardicore-segmentation) （以下「AGS」）を導入し、グループ全体のゼロトラストアーキテクチャの構築に活用していることを発表しました。

近年、国内では企業の事業継続を脅かすランサムウェア被害が深刻化しており、製造、物流、金融など社会インフラを支える業界でも相次いでサービス停止や出荷停止に陥る事案が発生しています。特に、サプライチェーンを経由した侵入や、正規の管理ツールを悪用する「Living off the Land（LotL）」型攻撃など脅威は進化しており、従来型の対策では検知・防御が困難になっています。

SBIホールディングスは、こうした高度化・複雑化する脅威に対して、「可視化」と「分離」を中核とした防御戦略に舵を切り、グループ全体のゼロトラスト基盤構築を推進しました。

SBIグループは、銀行・証券・保険などの金融サービスに加え、資産運用、ベンチャーキャピタル、暗号資産、バイオ・ヘルスケア、メディアなど幅広い事業ドメインを展開しており、600社を超える連結子会社と1万8,000人を超える従業員を擁します。IT環境も極めて多様で、複数のパブリッククラウド、オンプレミスのデータセンター、さらにはレガシーシステムまでが混在し、グループ全体で数千台の端末と数百台のサーバが稼働しています。

この複雑な環境を前提に、SBIホールディングスはマイクロセグメンテーション製品の選定にあたり、次の3つの要件を定義しました。

- マルチクラウド／マルチOS対応クラウド、オンプレミスを問わず、同一のセキュリティポリシーを適用できること- 国内リージョン対応データガバナンスの観点から、自社データを国内リージョンで厳格に管理できること- 運用の効率性限られたセキュリティ人材でグループ全体を一元的に管理できる持続可能な運用モデルであること

比較検討の上、これらの要件を満たし選定されたのが AGS でした。AGS はネットワークをマイクロレベルでセグメント化して、グループ内、組織内でやり取りされている通信を可視化・制御でき、攻撃の横展開を防ぐゼロトラストセキュリティソリューションです。

PoCを通じて評価された有用性

- 可視化機能これまで意図していなかった通信経路が確認できた- セキュリティポリシーラベルベースのポリシー管理により、IPアドレスが動的に変化するクラウド環境でも一貫したセキュリティポリシーを維持- 脅威ハンティング機能AIと機械学習を活用した脅威ハンティング機能 Akamai Hunt(https://www.akamai.com/ja/products/akamai-hunt) は、潜伏型の攻撃やLotL攻撃の兆候に対し、早期の検知・封じ込めが可能- 運用の効率性ラベルベース管理機能に加えて、事前構築済みテンプレートを使うことで、最小限のリソースで効率的な運用が可能

SBIホールディングス IT統括部長でグループCSIRTを率いる浦輝征氏は「グループ全体のセキュリティのレベルを引き上げながら担当者の運用負荷を重くしないという、一見矛盾する要求をAkamai Guardicore Segmentationで実現できました。Akamaiには引き続き、グループ全体の防御力向上に向けた支援を期待しています」と述べています。

アカマイ・テクノロジーズ合同会社 職務執行者社長の日隈寛和は、「国内を代表する総合金融グループであるSBIホールディングス様に、Akamai Guardicore Segmentation をご採用いただいたことを大変光栄に思います。ハイブリッド環境が主流となる中、情報資産を守るための高い可視性と制御は欠かせません。複雑化するIT環境を一元的に可視化し、攻撃の横展開を防ぐ基盤としてゼロトラスト実現を支援します。Akamaiは、今後も最新の脅威インテリジェンスと先進的なセキュリティ技術で、金融業界のレジリエンス強化に貢献してまいります」と語っています。

Akamai Guardicore Segmentation 製品ページ

https://www.akamai.com/ja/products/akamai-guardicore-segmentation

お客様事例ページ

https://www.akamai.com/ja/resources/customer-story/sbi-holdings

Akamai について

Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com(https://www.akamai.com/ja) および akamai.com/blog(https://www.akamai.com/ja/blog) をご覧いただくか、X(https://x.com/Akamai_jp) や LinkedIn(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHzNmfszKqcOwAAAZr8LkxggmetoGdlUxv9WgxvF-RSNfzVy5irJfEWJooyA3a2_AAwSLguubJav6FdafIXlrtHLGwn2GU3qUk7mbuHr_1NJKJMccegwD1fjsspGb5SRz2uMq0=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fakamai-technologies%2Fmycompany%2F) で Akamai Technologies をフォローしてください。

※AkamaiとAkamaiロゴは、Akamai Technologies Inc.の商標または登録商標です

※その他、記載されている会社名ならびに組織名、ロゴ、サービス名は、各社の商標または登録商標です

※本プレスリリースの内容は、個別の事例に基づくものであり、個々の状況により変動しうるものです