【寄付キャンペーン】「寒立の鶴居タンチョウトラスト・キャンペーン」を開始しました-釧路湿原周辺でのメガソーラーを防ぐ土地購入をご支援ください

公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会雪裡川にかかる音羽橋からの冬の風景。奥に見える丘陵地の一部が取得地。

（公社）日本ナショナル・トラスト協会（東京都）は、鶴居村（北海道）と共同で、釧路湿原国立公園に隣接する丘陵地約7.5haを取得することになりました。大規模太陽光発電施設（メガソーラー）の設置による景観や生態系への影響を未然に防ぎ、タンチョウが舞う釧路湿原周辺の自然環境を守ることが目的です。

鶴居村を流れる雪裡(せつり)川は、真冬でも川が凍らないため、国の特別天然記念物タンチョウの貴重なねぐらとして有名です。この川にかかる音羽橋は、早朝、飛び立つ前のタンチョウの姿を見ようと、国内外から多くの観光客が訪れるスポットとなっています。今回取得した丘陵地は、この音羽橋からの重要な景観の一部であると同時に、タンチョウをはじめとする野生生物の生息環境と密接に関わる地域です。

近年、再生可能エネルギーの導入が全国で進む一方、立地によっては自然環境や景観への影響が課題となっています。今回の取り組みは、行政と民間団体が連携し、土地を取得することで開発を未然に防ぐ「ナショナル・トラスト」の手法によるもので、地域の自然と景観を守る先行的な事例といえます。

土地購入費300万円は、鶴居村と当協会で折半します。当協会はその費用150万円を寄付で募るため、全国を対象としたトラスト・キャンペーンを開始しました。

雪裡川の清流とタンチョウ、背景の丘陵地が織りなす幻想的な寒立の風景を、全国の皆さまとともに未来へ引き継いでいきたいと思います。ぜひ多くの皆さまにこの取り組みについて周知にご協力いただき、あわせてご支援を賜りますよう、よろしくお願いします。

キャンペーン概要

積雪期、釧路湿原から餌を求めて多くのタンチョウが鶴居村に集まり、夜はここがねぐらとなります鶴居村の空を舞うタンチョウ対象地は、音羽橋からの重要な景観の一部となっている丘陵地にあります

名称：寒立（かんだち）の鶴居タンチョウトラスト・キャンペーン

目的：北海道阿寒郡鶴居村字雪裡の土地取得費用150万円への充当

趣旨：キャンペーンを通じて、多くの皆さまに今回の取り組みを知ってもらい、ご寄付を募ります。世界的、全国的に貴重な鶴居村の自然や景観を守るため、全国の皆さまに呼びかけていきたいと思います。

目標金額：150万円

※土地購入費を上回る寄付が集まった場合は、タンチョウ保護や景観保全を目的とした別の土地購入費等として活用させていただきます。

実施主体：（公社）日本ナショナル・トラスト協会

寄付方法：一口5,000円～、専用口座への郵便振替か銀行振込

キャンペーンのサイトはこちら :https://www.ntrust.or.jp/trust_project/tsuruimura/index.html詳しくはキャンペーン専用サイトをご覧ください。

■ナショナル・トラストとは？

19世紀の英国で始まった市民運動です。豊かな自然や歴史的な環境を守るために、寄付を募って土地や建物を取得し、永続的に守る活動です。ピーターラビットの著者ビアトリクス・ポターもこの活動を支援し、湖水地方の自然を守るために多大な協力をしました。日本では1964年に鎌倉で始まり、その後、国内50以上の地域へ広がっています。

■（公社）日本ナショナル・トラスト協会とは？

1983年に、ナショナル・トラストの全国組織として「ナショナル・トラストを進める全国の会」が結成され、1992年に法人化され「社団法人日本ナショナル・トラスト協会」となりました。各地のトラスト団体のサポート、普及啓発、提言活動のほか、2007年からは協会としてもトラスト地を積極的に取得しています。

■土地取得の実績

当協会は、これまでに、購入や土地の寄贈により全国60か所、約1765ヘクタールの土地を取得しています。希少種の生息地など全国的にみて重要な森や湿原、水源林、美しい風景などを守り、将来世代に引き継いでいくための土地取得に取り組んでいます。

当協会のトラスト地一覧 :https://www.ntrust.or.jp/gaiyo/gaiyo_trust.html

アマミノクロウサギ・トラスト（鹿児島県龍郷町）白保アオサンゴ・トラスト（沖縄県石垣市）富士山高原トラスト（山梨県富士河口湖町）両神山トラスト（埼玉県小鹿野町）

■自治体との土地の購入について

2015年に黒松内町（北海道）と共同で、道内では最古の高層湿原である「歌才湿原」（約5.5ha）を購入しました。町と当協会の共有財産として、維持管理しています。自治体と共同で土地を購入するのは、今回が２例目です。

歌才湿原トラスト歌才湿原トラストキャンペーン :https://www.ntrust.or.jp/trust_project/index.html

【組織の概要】

住 所：東京都豊島区西池袋2-30-20音羽ビル

設 立：1992年9月24日

代表者：会長 池谷奉文

URL ：https://www.ntrust.or.jp/

【お問い合わせ先】

公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会

〒171-0021東京都豊島区西池袋2-30-20音羽ビル

Tel.03-5979-8031 E-Mail：office@ntrust.or.jp