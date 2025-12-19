挑戦をし続ける読売ジャイアンツ女子チームの1年に密着した「超えろ！！ヴィーナスたちの挑戦 ～ジャイアンツ女子チーム2025～」をCS放送日テレジータスで12/26(金)21時放送！

創設４年、チームとして３年目を迎えた宮本和知監督率いるジャイアンツ女子チーム。


心強い新戦力が加入の一方、もがき苦しんだ選手も…


2025年2月に宮本監督が掲げたスローガンは「超えろ！！」。トップレベルであるこのチームにあえて“ここで立ち止まってはいけない”というメッセージを込めたものだった。これまでの自分たちを超えるべく、日々奮闘するジャイアンツ女子選手たちの1年に密着！



「超えろ！！ヴィーナスたちの挑戦～ジャイアンツ女子チーム2025～」はCS放送日テレジータスにて12/26(金)21時より放送！ぜひご覧ください。



こちらの番組はスマートフォンなどで見られる動画配信*に対応！


＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応



＜放送日程＞


超えろ！！ヴィーナスたちの挑戦～ジャイアンツ女子チーム2025～


12月26日(金) 21：00～22：00　初回放送/配信ほか


【出演】宮本和知監督 / ジャイアンツ女子チーム


※放送日時変更の可能性あり



◆「超えろ！！ヴィーナスたちの挑戦～ジャイアンツ女子チーム2025～」番組ページ


　https://www.gtasu.com/baseball/giantswbb/


（日テレジータス公式WEBサイト）



◆スカパー！番組配信　ご利用ガイド


https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/



◆視聴方法（日テレジータス）


スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）


Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます



◆視聴方法に関するお問い合わせ先


日テレジータス カスタマーセンター


TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）



◆日テレジータス公式ＳＮＳ


Ｘ：@Gtasu



◆会社情報


会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）


代表取締役社長：高橋　知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階