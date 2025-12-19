挑戦をし続ける読売ジャイアンツ女子チームの1年に密着した「超えろ！！ヴィーナスたちの挑戦 ～ジャイアンツ女子チーム2025～」をCS放送日テレジータスで12/26(金)21時放送！
創設４年、チームとして３年目を迎えた宮本和知監督率いるジャイアンツ女子チーム。
心強い新戦力が加入の一方、もがき苦しんだ選手も…
2025年2月に宮本監督が掲げたスローガンは「超えろ！！」。トップレベルであるこのチームにあえて“ここで立ち止まってはいけない”というメッセージを込めたものだった。これまでの自分たちを超えるべく、日々奮闘するジャイアンツ女子選手たちの1年に密着！
「超えろ！！ヴィーナスたちの挑戦～ジャイアンツ女子チーム2025～」はCS放送日テレジータスにて12/26(金)21時より放送！ぜひご覧ください。
こちらの番組はスマートフォンなどで見られる動画配信*に対応！
＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応
＜放送日程＞
超えろ！！ヴィーナスたちの挑戦～ジャイアンツ女子チーム2025～
12月26日(金) 21：00～22：00 初回放送/配信ほか
【出演】宮本和知監督 / ジャイアンツ女子チーム
※放送日時変更の可能性あり
