挑戦をし続ける読売ジャイアンツ女子チームの1年に密着した「超えろ！！ヴィーナスたちの挑戦 ～ジャイアンツ女子チーム2025～」をCS放送日テレジータスで12/26(金)21時放送！

株式会社ＣＳ日本(C)NTV

創設４年、チームとして３年目を迎えた宮本和知監督率いるジャイアンツ女子チーム。

心強い新戦力が加入の一方、もがき苦しんだ選手も…

2025年2月に宮本監督が掲げたスローガンは「超えろ！！」。トップレベルであるこのチームにあえて“ここで立ち止まってはいけない”というメッセージを込めたものだった。これまでの自分たちを超えるべく、日々奮闘するジャイアンツ女子選手たちの1年に密着！

「超えろ！！ヴィーナスたちの挑戦～ジャイアンツ女子チーム2025～」はCS放送日テレジータスにて12/26(金)21時より放送！ぜひご覧ください。

こちらの番組はスマートフォンなどで見られる動画配信*に対応！

＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

＜放送日程＞

超えろ！！ヴィーナスたちの挑戦～ジャイアンツ女子チーム2025～

12月26日(金) 21：00～22：00 初回放送/配信ほか

【出演】宮本和知監督 / ジャイアンツ女子チーム

※放送日時変更の可能性あり

(C)NTV(C)NTV

◆「超えろ！！ヴィーナスたちの挑戦～ジャイアンツ女子チーム2025～」番組ページ

https://www.gtasu.com/baseball/giantswbb/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆スカパー！番組配信 ご利用ガイド

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

◆視聴方法（日テレジータス）

スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）

Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータス カスタマーセンター

TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式ＳＮＳ

Ｘ：@Gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階