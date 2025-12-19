日本初上陸の韓国コスメを多数扱う「K-BEAUTY ON（ケービューティーオン）」が渋谷モディにオープン！

株式会社丸井グループ

渋谷モディ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）B1Fに、韓国コスメの魅力を存分に堪能できる新ショップ、「K-BEAUTY ON（ケービューティーオン）」がついにオープンします！日本ではなかなか手に入らない韓国コスメを、この機会にぜひお試しください。さらに、関東初上陸のAI肌診断機を完備。あなたのお肌の状態にぴったり合った商品をご提案します。美容の新しい扉を開く体験を、ぜひ当店でお楽しみください。お待ちしております！

■「K-BEAUTY ON」とは

「K-BEAUTY ON（ケービューティーオン）」は、韓国コスメの魅力を世界中に届けることを使命としたショップです。このたびの渋谷モディ店がオープンが、博多マルイ店に続き国内2店舗目となります。「K-BEAUTY ON」は、日本未進出の韓国コスメブランドを中心に、幅広い商品ラインナップを取り揃えています。毎日のスキンケアに欠かせない化粧品から、彩り豊かなファンデーションやアイシャドウまで、どのアイテムもあなたの美しさを最大限に引き立てます。

「K-BEAUTY ON」の目標は、「K-ビューティーをリードする代表ブランドに成⾧する」こと。韓国国旗をモチーフにしたロゴデザインは、K-ビューティーのトレンディさと美しさをコンセプトに「K」を全体的なシンボルとし、同時にBEAUTYを象徴する「B」のイメージが込められており、訪れる皆さまに新しい美の体験を提供します。

さらに、関東初上陸のAI肌診断機を完備。これにより、あなたのお肌の状態に合わせた最適な商品をご提案します。どんなお肌の悩みでも解決への一歩を踏み出せる、革新的なサービスを提供しています。

店内はまるで韓国のビューティーシーンにいるかのような雰囲気で、最新トレンドを体感しながらショッピングを楽しむことができます。ぜひ「K-BEAUTY ON」で、あなたの美しさを活性化する新しいコスメとの出会いを体験してください。心よりお待ちしております！

■取り扱いブランドのご紹介

Suelo（シュエロ）

何を入れるかよりもなぜその成分が必要なのかを大切にし、自然由来の力と科学のバランスでつくり出すブランドです。

ボルケーノ ボディ PPC クリーム

3,950円（税込）

韓国でもプロが愛用するプレミアムクリームです。М字型カッサプレートと肌引き締めクリームが1つになり、簡単にデイリーケアができます。

ゴワつきやすい肌表面にうるおいとハリ感をサポート。毎日のケアで、ボディラインをすっきりとした印象に整えます。

Oniro（オニロ）

肌本来の力を引き出すことで化粧品に頼らない自然美の肌に導くことをめざしてつくられたブランドです。

コンブチャ シカ ラディアンス エッセンス

2,310円（税込）

塗った瞬間、肌の奥まで浸透し、透明感あふれるツヤを引き出すヌードエッセンスです。

コンブチャバイオームとシカバイオームの融合で、疲れた肌を素早く効果的にケア。

肌に活力を与え、水分感を100時間保ちしっとりとしたツヤ肌を演出します。

コンブチャ ペプチド ラディアンス セラム

2,460円（税込）

肌のツヤコンディションを高めるために開発されたグロウセラムは、輝きのレイヤリングで、すっぴんでも消えない美しいツヤを実現します。コンブチャバイオームとペプチドを融合させることで、なめらかでハリのある肌へと導きます。

makeup helper（メイクアップヘルパー）

肌の健康と自然な美しさを優先し、ユニークで使いやすいデザインによる手間のかからないメイクアップ体験を提供します。

アンプル グロー クッション / スウィートソフィア

2,810円（税込）

反射率の高いオイルを配合したアンプルが光反射を高め、お肌に華やかな光沢感を最大化するグロークッション。

肌本来のキメのように薄く軽くフィットし、生まれつきのように澄んでナチュラルな肌を演出します。

アートパクト オリジナル プロフィニッシュ / オーロラムーンライト

2,750円（税込）

紫光天の川エディション。

アートパクトは面倒なメイク直しなしでメイクしたてのようにさらっとした肌を長時間キープしてくれます。

肌の上の油分と皮脂を調節する超密着透明膜を形成し、テカリ感とベタつきのない軽い使用感で、

フィルターをかけたような肌を演出します。

■オープニングキャンペーン

１.「スコップdeコスメすくい祭」

2025年12月19日（金）～12月21日（日）の期間中、

税込2,200円以上お買上げでご参加いただけます。

※景品がなくなり次第終了となります

２.「Merry Dice Event」

2025年12月24日（水）～12月25日（木）の期間中、

税込2,500円以上お買上げでご参加いただけます。

サイコロを振って出た目分のコスメをプレゼントいたします。

※景品がなくなり次第終了いたします

２.「年始イベント」

2026年1月4日（日）～1月7日（水）の期間中、

税込2,500円以上お買上げでくじ引き1回。

※景品がなくなり次第終了いたします

■ショップ概要

店舗・場所：K-BEAUTY ON（渋谷モディ B1F エスカレーター横）

オープン日：2025年12月19日（金）

営 業 時 間：11:00～20:00

▼渋谷モディ

https://www.0101.co.jp/721/

▼丸井

https://www.0101.co.jp