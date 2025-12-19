「ベリーグッドマン エポスカード」が誕生！マルイ限定グッズも販売！

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩）は、人気アーティスト『ベリーグッドマン』のメジャーデビュー10周年を記念したコラボレーション企画として、「ベリーグッドマン エポスカード」を発行いたします。あわせて、マルイのネット通販『マルイウェブチャネル』にて、限定グッズを受注販売いたします。

丸井では、今回の取り組みをはじめ、「一人ひとりの『好き』を応援する」取り組みを拡大しております。

■「ベリーグッドマン エポスカード」について

多くのお客さまに長くご愛用いただきたいという想いから、『ベリーグッドマン』のロゴを用いた、シンプルなデザインに仕上げております。

新規ご入会・お切り替え後、3か月以内に「ベリーグッドマン エポスカード」を累計税込100,000円以上ご利用いただくと、「複製サイン入りステンレスマグカップ（非売品）」をプレゼントいたします。

さらに、『ベリーグッドマン』ファンクラブ「ベリーグッドFAN」の会費を「ベリーグッドマン エポスカード」でのお支払いで初回500円OFFになります。

※「ベリーグッドマン エポスカード」で決済された場合に限ります

※店頭でご入会のお客さまは「ベリーグッドマン エポスカード」がお手元に到着以降のご利用が割引対象となります

※割引は初回限りとなります

※ご請求時に、元の金額から500円引いた金額でご請求いたします

■「ベリーグッドマン エポスカード」概要

カード発行主体：エポスカード

名 称：「ベリーグッドマン エポスカード」

申込開始日：2025年12月19日（金）（ネット申し込みは13:00ごろスタート予定）

年 会 費：永年無料

提携ブランド：Visa

ポイントプログラム：カード利用に応じて貯まる「エポスポイント」

優待サービス：

サービスの詳細は下記ホームページにてご確認ください（https://www.eposcard.co.jp）

※デザインは変更になる場合がございます

※すでにエポスカードをお持ちの方は、デザイン切替料が税込1,100円かかります

※「ベリーグッドマン エポスカード」は、マルイ・モディ店舗、エポスカード提携施設に加え、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」、エポスカードのホームページでもお申し込みいただけます

▼「ベリーグッドマン エポスカード」＆マルイ限定グッズ 特設ページ

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/event/berrygoodman/index.html

▼「ベリーグッドマン エポスカード」HP （12月19日（金）より申し込みスタート）

https://www.eposcard.co.jp/gecard/ec00025/

■『ベリーグッドマン』メジャーデビュー10周年＆コラボカードスタート記念！マルイ限定グッズ販売!!

マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて、『ベリーグッドマン』マルイ限定グッズを販売いたします。受注限定販売となりますので、この機会にぜひお買い求めください。

商品一覧

＜数量限定＞複製サイン入りBluetoothスピーカー：5,720円（税込）録り下ろしメンバーボイス入り目覚まし時計：7,480円（税込）

ロゴラグマット：4,400円（税込）

べリグマダイカットクッション：3,850円（税込）

ビールジョッキ：2,860円（税込）

布タペストリー：2,530円（税込）

※画像はすべてイメージです

※売り切れの場合がございます

■わくわく抽選会

『ベリーグッドマン』マルイ限定グッズを対象商品として、エポスカード決済1注文8,000円（税込）ご購入ごとに1回ご参加いただける抽選会を開催いたします。

A賞：直筆サイン入り色紙…3名さま

B賞：複製サイン入りアリーナ公演ポスター…50名さま

※はずれあり

■エポスカード新規入会特典

エポスカードに新規ご入会のうえ、『ベリーグッドマン』マルイ限定グッズを、エポスカード決済にてご購入いただくと、もれなく「複製サイン入りアリーナ公演ポスター」をプレゼントいたします。

■実施概要

開催場所：マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」

開催期間：12月19日（金）13:00頃～

▼『ベリーグッドマン』マルイ限定グッズの販売はこちら

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/event/berrygoodman/index.html

※マルイ・モディ店舗での実施はありません

■ベリーグッドマンについて

Rover、MOCA、HiDEXからなるボーカルユニット。

「ライオン」「ライトスタンド」などのパワーソング（応援歌）が彼らの代名詞であり、2020年には自主レーベルを立ち上げ「アイカタ」「花束」がバイラルヒットし注目を集めている。

結成わずか5年で彼らの夢であった大阪城ホールでのワンマンライブを開催しチケットは即完売！

2022年9月3日には地元大阪のSENNAN LONG PARKにて入場無料のワンマンライブを開催し1万5千人を集約。

2022年には『阪神甲子園球場100周年記念事業アンバサダー（アーティスト）』に任命され、翌年2023年11月18日に阪神甲子園球場でワンマンライブを開催。チケット完売し、超満員の中大盛況に終わった。

▼ベリーグッドマン Official HP

https://berrygoodman.com/

丸井では、今回の「ベリーグッドマン コラボレーション」をはじめとし、一人ひとりの好きを応援するイベント展開を拡大しております。今後の展開にもご期待ください。

▼エポスカード

https://www.eposcard.co.jp/

▼マルイウェブチャネル

https://voi.0101.co.jp/voi/

▼丸井

https://www.0101.co.jp