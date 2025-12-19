スタイリング体験を贈れる新サービス『airCloset Gift（エアクロギフト）』提供開始

株式会社エアークローゼット

株式会社エアークローゼット（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：天沼 聰）は、スタイリング体験を贈れる『airCloset Gift（エアクロギフト）』の提供を開始します。

『airCloset Gift』は、モノだけでは伝えきれない「その人らしい毎日を心地よく過ごしてほしい」という想いを、“毎日がちょっと特別になる”ライフスタイルとして届けられる体験型ファッションギフトです。忙しい日々の中でも楽しめる「日常の余白」や、ファッションによってふと気持ちが明るくなる「ワクワク」を、大切な人へ気軽に贈ることができます。

クリスマスや誕生日、母の日、新生活といった特別なシーンはもちろん、普段の「ちょっとした贈り物」にも選びやすい設計です。eギフト形式で手軽に贈ることができ、受け取った方はプロのスタイリングによる“自分に似合う”ファッションを通じて、日常が少し特別になる体験を楽しめます。

■プロが選ぶ“似合うファッション”で、日常が心地よく変わるギフト

『airCloset Gift』は、プロのスタイリストがその人の魅力を引き立てるアイテムを丁寧に選び、“自分に似合うファッション”をレンタルという形で楽しめる体験型ファッションギフトです。「毎日を素敵に過ごしてほしい」という想いを、気軽に贈ることができます。忙しい日々の中でも気持ちがふと明るくなるような、日常にそっと彩りを添える時間を大切な人へ届けられます。また、eギフト形式のため、受取人の住所を知らなくても、LINEやメール、SNS等を通じて手軽に贈ることができ、思い立ったタイミングで気持ちを届けられる点も特長です。

『airCloset』には、これまでも多くのお客様から「この体験が好きだから、大切な人にも知ってほしい」という声をいただいてきました。そうしたニーズに応える形で誕生したのが、“自分が体験して良かったことを、そのまま贈れる”『airCloset Gift』です。大切な人の毎日に、そっと素敵な変化を届けたい──そんな願いを実現するギフトとして生まれました。

色やサイズ、好みなどで迷いがちなファッションアイテムでも、スタイリストによるパーソナライズによって贈りやすく、誕生日やクリスマス、母の日、新生活といったお祝いや、感謝・応援など幅広いシーンでご利用いただけます。

『airCloset Gift』サービス概要

＜特集ページ＞

https://content.air-closet.com/egift

＜ご利用方法＞

- 相手やシーンに合ったギフトを選ぶ- 好きなカードデザインを選び、メッセージを入力- 贈りたいギフトを購入- 表示されたURLを相手に送る- 受け取った方はURLからギフトの受け取り手続きを行う

＜カードデザイン一覧＞

＜プラン詳細＞

【ライトプラン（月1回３着お届け）】

・ギフト料金：１ヶ月：4,980円／3ヶ月：18,940円／6ヶ月：37,880円／12ヶ月：85,760円

・対応サイズ：XS～L

【レギュラープラン（交換し放題）】

・ギフト料金：１ヶ月：7,980円／3ヶ月：27,940円／6ヶ月：55,880円／12ヶ月：121,760円

・対応サイズ：XS～L

【ライトプラスプラン（月1回５着お届け）】

・ギフト料金：１ヶ月：10,980円／3ヶ月：36,940円／6ヶ月：73,880円／12ヶ月：157,760円

・対応サイズ：XS～3L

株式会社エアークローゼット

日本初・国内最大級、女性向けの普段着に特化した月額制ファッションレンタルサービス『airCloset(エアークローゼット)』の運営会社です。スタイリストがお客様に似合うお洋服を選ぶ「パーソナルスタイリング」を通して、全国の女性へ新しいファッションと出会える体験をご提供しています。また、独自に構築した循環型プラットフォームを活かし、商品を試してから購入できるメーカー公認月額制レンタルモール『airCloset Mall(エアクロモール)』、等複数のサービスを運営しています。

エアークローゼットは、モノを循環させるシェアリングを軸に、“サステナブルでワクワクする良いモノとの出会い”をお届けします。



＜エアークローゼットのサービス＞

月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』：https://www.air-closet.com/

メーカー公認月額制レンタルモール『airCloset Mall』：https://mall.air-closet.com/

ドレスレンタルサービス『airCloset Dress』：https://www.air-closet.com/dress/

骨格・カラー診断サロン『airCloset Salon』：https://www.air-closet.com/salon/



＜会社概要＞

社名： 株式会社エアークローゼット (airCloset, Inc.)

設立： 2014年7月15日

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO 天沼 聰

役員： 取締役副社長 前川 祐介／取締役 小谷 翔一

社外取締役 榊原 健太郎／社外取締役 月森 正憲／社外取締役 武市 智行

所在地： 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル5F

URL： https://corp.air-closet.com