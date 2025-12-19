2026年のお正月はポップなだるまで縁起担ぎ！「TOKYO LOLLIPOP」が新宿マルイ 本館に期間限定出店!!

株式会社丸井グループ

新宿マルイ 本館（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fイベントスペースにて、日本のポップカルチャーと伝統工芸のコラボレーションブランド「TOKYO LOLLIPOP（トーキョーロリポップ）」が、ポップアップストアをオープンいたします。

■「TOKYO LOLLIPOP」について

「TOKYO LOLLIPOP」は、日本の伝統・風習・カルチャーを、現代の感性とポップな遊び心で再構築するクリエイティブブランド。

張り子だるまの産地・群馬県高崎市でつくられるカラフルなダルマをはじめ、ガラスリング、カプセルトイなど、日本のポップカルチャーを軸に、枠にとらわれない自由なアイテムを展開。ローンチから海外のお客さまを中心に人気を集めています。

ブランドを象徴するアイテムである『TOKYO LOLLIPOP daruma』は、群馬県高崎市豊岡町のダルマ工房にて高崎ダルマ職人が制作。

豊岡町は、張り子達磨の全国生産量8割を占める日本最大の名産地で、現在でも眉や口などの顔塗りなど、工程の多くが手作業で行われています。

■今回のポップアップストアについて

カラフルな高崎ダルマで注目されている当ブランドが、国内外から多くの人が集まる新宿エリアに初進出。カラフルなガラスリングやポップな高崎だるま、180cm超えの大型マシンで販売する新商品のカプセルトイ「nonono」など、「TOKYO LOLLIPOP」の世界観を一度に体験いただける機会となります。

■ポップアップストアで販売する商品ラインナップ

今回のポップアップストアでは、「TOKYO LOLLIPOP」の世界観を象徴するアイテムを展開します。

1.『TOKYO LOLLIPOP daruma』

全10種×4サイズ

XSサイズ（高さ 約12cm）6,800円（税込）

Sサイズ（高さ 約15cm）11,000円（税込）

Mサイズ（高さ 約17cm）22,000円（税込）

Lサイズ（高さ 約23cm）33,000円（税込）

高崎だるまの産地・群馬県高崎市豊岡町の工房と提携して制作する、カラフルでポップなオリジナル達磨シリーズ。

サイズ展開：XS / S / M / L（全4サイズ）

“闘う人の背中をそっと押すラッキーアイテム”として、大切な人へのプレゼントや、受験・試合・仕事・推し活など、幅広いシーンで選ばれています。

2.『nonono』（ファーキーチャーム/ブラインドトイ）

全6種 1回 2,000円（税込）

「TOKYO LOLLIPOP」の新商品『nonono（ののの）』がポップアップストア初登場！

「TOKYO LOLLIPOP」から新しく誕生した守護神マスコット『nonono』。ふわふわファー素材で、触って癒やされる、お守り感覚のアイテム。毎日がんばるあなたをそっとお守りします。

全6種ブラインドボックス、本体直径9cm、180cm超えの大型カプセルトイ筐体で販売。

日本食モチーフのキャラクターは、元気な「EDAMAME」、ツンデレな「NATTO」、天然な「KONPEITO」、お祭り好きな「TEMPURA」、クールな「MAGURO」、恥ずかしがり屋な「KUROGOMA」と、豊かな個性であなたに寄り添います。

推しの子を、好きな日本食で選ぶもよし、性格で選ぶもよし。

ぜひ、大切な日々のあなたのおともに連れて行ってあげてください。

3.『TOKYO LOLLIPOP リングBOX』

2ピースBOX+1ピース 6,800円（税込）

約30ものバリエーションのガラスリングから、お好きなカラーをその場でピックアップし、キャンディのようにBOXに詰め込んでご購入いただける体験型コンテンツです。

まるでキャンディ売り場で好きな飴を選ぶように、“今日の自分”を選ぶ感覚でリングをセレクトできます。

4. 『TOKYO LOLLIPOP ガチャダルマ』

全10種 1回 1,000円（税込）

ポップアップストアで毎回人気のシリーズ、『TOKYO LOLLIPOP ガチャダルマ』が、新デザインになって登場。

カプセルを開けるまでどのカラーが出るかわからないワクワク感と、手のひらサイズのかわいさで、海外のお客さまからも高い支持を得ています。

「TOKYO LOLLIPOP」限定のミニだるまが、皆さまの挑戦に寄り添います。

5.『GOURD CHARMS』（ひょうたんチャーム）

価格：3,850円（税込）

"ひょうたん芸人"のあらぽんとコラボした「TOKYO LOLLIPOP」限定『GOURD CHARMS』（ひょうたんチャーム）が登場。あらぽんが種から育てた“本物のひょうたん”を、一つひとつ手作業でマーブルペイントした、カラフルで楽しいキーホルダーです。

■イベント概要

タイトル：TOKYO LOLLIPOP POPUP STORE 新宿マルイ 本館

会 場：新宿マルイ 本館 1F イベントスペース

期 間：2025年12月26日（金）～2026年1月5日（月）※2025年12月31日（水）～2026年1月3日（土）は休業

営業時間：11:00～20:00※最終日のみ18:00閉店

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます

※混雑時はショップへの入場時刻が遅れる場合がございます

※状況により入場制限などを行う場合がございます

▼新宿マルイ 本館

https://www.0101.co.jp/003/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/