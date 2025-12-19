高齢者見守りサポートの実証実験として湘南ベルマーレフットサルクラブとパートナー契約を締結

株式会社はせがわ

お仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の販売代行を手がける株式会社はせがわ（本社：福岡・東京、代表取締役社長：新貝 三四郎）は、高齢者が抱えるお悩みに寄り添い、ご支援するサービスの開発のために、株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ（本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：佐藤 伸也）と「Chance & Empowermentパートナー」契約を締結したことをお知らせいたします。

「Chance & Empowermentパートナー」契約とは

湘南ベルマーレフットサルクラブが地域社会と連携し、様々な社会課題の解決や地域振興に貢献するためのパートナーシップ制度です。このパートナーシップを通じて、地域社会課題解決のハブになり、まちのチカラになるクラブを目指しています。

■湘南ベルマーレフットサルクラブ Chance & Empowerment project

https://www.bellmare-futsal.com/sociality/

はせがわが湘南ベルマーレフットサルクラブと描く未来

当社は“お客さまの心豊かな生活の実現” を目指し事業活動を行っています。その一環として、ひとり暮らしの高齢者が抱える買い物・掃除・洗濯・料理等に関するお悩みをご支援する「高齢者見守りサポート」の展開を検討しております。この度の湘南ベルマーレフットサルクラブとのパートナー契約によって、湘南ベルマーレフットサルクラブが有する行政・NPO・企業・学校・住民の皆さまとのコミュニティを活用することで、高齢者の方に、そして広く社会のお役に立つ事業を開発してまいります。

株式会社はせがわについて

“「心の平和と生きる力」を自らと人々が実現することを使命とする”という企業理念のもと、お仏壇・お仏具、墓石の販売などの供養事業から終活支援まで、幅広い事業を展開。お客さま一人ひとりに寄り添いながら、「穏やかでやすらぎのあるくらし」を支える取組みを行っています。

[創業] 1929年9月

[会社設立] 1966年12月

[上場証券取引所] 東京証券取引所スタンダード市場

[事業内容] 仏壇仏具事業、墓石事業、屋内墓苑事業、飲食・食品・雑貨事業、

ピースフルライフサポート事業他

[資本金] 4,037百万円（2025年3月31日）

[売上高] 個別：20,410百万円（2025年３月期）／連結：21,228百万円（2025年３月期）

[店舗数] 138店舗（2025年12月15日時点）※飲食事業「田ノ実」含む

[従業員数] 1,197名（2025年3月期）

[代表者] 代表取締役社長 新貝三四郎

[コーポレートサイト] https://corp.hasegawa.jp/

[カスタマーサイト] https://www.hasegawa.jp/