＜＜アルデ新大阪＞＞10周年記念企画「アルデあるある感謝まつり」開催中

株式会社新大阪ステーションストア

「アルデ新大阪」(運営会社：新大阪ステーションストア)は、大阪・関西の玄関口である新大阪駅の２階（改札外）にあるショッピングセンター。関西の食文化にこだわりながら、出先で便利なお店を揃えております！

そんなアルデ新大阪の大人気催事スペース「アルデひろば」はご存じですか？

話題性の高いお店がかわるがわる出店するアルデひろばの新ネタを中心に、アルデ新大阪のイベント情報等についてお知らせいたします！

１．「アルデひろば」期間限定ショップのお知らせ

KENELE LAGOON

開催中～1月20日(火)

※週替わりPOPUPの画像は一例です。取扱商品は変更になる場合がございます。商品入れ替えのタイミングによりご希望の商品がない可能性もございます。ご了承ください。カプセルトイ専門店「ケンエレスタンド」のポップアップストアが再登場！！

幅広い年代に人気のカプセルトイ。電車や新幹線を待つちょっとした隙間時間にお楽しみください。

豊富な商品ラインナップに加え、大好評の『週替わりPOPUP』も展開します。来るたびに新しい出会いがあるかもしれません。ぜひお楽しみください。

第５回古本通り

１月22日(木)～2月2日(月)

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。古書と紙モノの即売会「古本通り」。好評につき、アルデひろばに第５回目の登場です！

アート、文芸、暮らし等に関する「古書」、ポストカード、ヴィンテージ広告、古い地図、木版画などの「紙モノ」。古い物好き、本好きの方々には、心躍るアンティーク通りがアルデひろばに出現します。

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

大阪の3店のほか、栃木、東京、京都から計6店の古書店が参加し、選りすぐりの、古く珍しい、ワクワクするような品物を持ち寄ります。

あなたのお気に入りが見つかるかも♪

２．「アルデひろば╋（プラス）」期間限定ショップのお知らせ

ウメダチーズラボ

12月23日（火）～2026年1月5日（月）

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。「梅田から全国へ」新しいチーズスイーツを発信するウメダチーズラボが満を持して登場！

チーズ好きのお客様にも、チーズ初心者のお客様にも喜んでいただけるスイーツをご用意しお待ちしております。年末年始、大切な人へのお土産にどうぞ。

つづみ団子

1月9日(金)～1月19日(月)

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。アルデひろばの常連「つづみ団子」がアルデひろばプラスにやってきます！

人気の「みたらし団子」や「きびだんご」、「塩豆大福」に「いちご大福」などなど・・・。様々なお団子を取り揃えて、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

関西”市”めっちゃええやん

1月21日（水）【1日限定】

朝摘み直送！感動の甘さの千早赤坂村河南町いちごフェア数量限定で開催します！※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

「紅ほっぺ」「おいＣベリー」「ほしうらら」「よつぼし」「ベリーポップすず」など多彩な品種をご用意。収穫をギリギリまで待ち、糖度を最大限に蓄えた農家自慢の新鮮いちごは、まさに感動の甘さです♪

３．WESTERポイント5倍キャンペーン実施！

4．アルデあるある感謝まつり

※各企画内容は、事情により差し替えや中止の場合があります。予めご了承くださいませ。詳細はアルデ新大阪HPにてご確認ください。

◆ 12月はアルデあるある大感謝くじを開催中！

◆ 1月はガラポン抽選会！いつもより豪華賞品をご用意★

5．〉〉おしらせ〈〈