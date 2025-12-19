¤Ï¤Ã¤±¤è～¤¤¡¢¤Î¤³¤Ã¤¿¡ª£Â£Ï£Ó£Ó¾ì½ê³«Ëë¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡×¤È¡ÖÂçÁêËÐ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó ÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÄìÎÏ¡×¿·È¯Çä ¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ö¥é¥¸¥ëÎ¾¹ñ¤ÎÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÈÎ¾¹ñ¥Ö¥ì¥ó¥É¡É
¥µ¥ó¥È¥êー¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥³ー¥Òー¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡×¤È¡ÖÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçÁêËÐ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó ÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÄìÎÏ¡×¤ò£²·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤è¤ê¥Ü¥¹¼çÎÏ£µ¾¦ÉÊ¤ò¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÎ©¹ç¤¤ÎÏ»Î´Ì¡×¤È¤·¤Æ°ìÀÆ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡ßÂçÁêËÐ¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡¢ÎÏ»Î¤Î¼ê·Á¤¬ÇØÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡ÖÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÄìÎÏ¥Ü¥¹¥¸¥ã¥ó¡×¤ä¡¢¡ÖÍá°áÉ÷£Ô¥·¥ã¥Ä¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó ÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÄìÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÆ®¤¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÉ¶¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÁêËÐ»úÉ÷¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¡ÖÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÄìÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¥Íー¥ß¥ó¥°¤òÂç¤¤¯Ãæ±û¤ËÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ»Î¤¬ÅÚÉ¶ºÝ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤ÎÄìÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÌ£¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÈÎ¾¹ñ¡É¤ÎÆ¦¤ò»ÈÍÑ¡£¥³ー¥ÒーÆ¦¤Ë²ÐÎÏ¤ò¡È¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¡É¡¢¥³ー¥Òー¤Î¥³¥¯¤È¶ìÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÄìÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥º¥·¥ó¤È¤¯¤ëÎÏ¶¯¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥Ü¥¹¼çÎÏ£µ¾¦ÉÊ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
ËÜ¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¡¢¥Ü¥¹¼çÎÏ¾¦ÉÊ£µÉÊ¡Ê¡Ö¥Ü¥¹ ¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡Ö¥Ü¥¹ ìÔÂôÈùÅü¡×¡Ö¥Ü¥¹ ÌµÅü¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Ü¥¹ ¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥¹ ÈùÅü¡×¡Ë¤ò¡ÖÎ©¹ç¤¤ÎÏ»Î´Ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÎ©¹ç¤¤¡×¤È¤Ï¡¢ÁêËÐ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾ÎÏ»Î¤¬¤·¤ã¤¬¤ó¤À»ÑÀª¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¼èÁÈ¤ò³«»Ï¤¹¤ë½Ö´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´°¦°û¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë£Â£Ï£Ó£Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÆ¯¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´£²£µ¼ï¤ÎÎÏ»Î¤ÎÎ©¹ç¤¤»Ñ¤È¤½¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤òÂ¦ÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖÎ©¹ç¤¤ÎÏ»Î´Ì¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÂÐ¾Ý¤Î£¶´Ì¥Ñ¥Ã¥¯¹ØÆþ¤ÇÅö¤¿¤ë¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡ßÂçÁêËÐ¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
ÂÐ¾Ý¤Î£¶´Ì¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È±þÊç¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÎÏ»Î¤Î¼ê·Á¤¬ÇØÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¤Ò¤È²¡¤·¤¹¤ë¡ÖÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÄìÎÏ¥Ü¥¹¥¸¥ã¥ó¡×¤ä¡¢ÎÏ»Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£Ñ£Õ£Ï¥«ー¥É¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÄìÎÏ¥Ü¥¹¥¸¥ã¥ó¡×¤Ï¡¢²£¹Ë Âç¤ÎÎ¤¡¦Ë¾ºÎ¶¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁ´¹ñ£·¥¨¥ê¥¢¤Î½Ð¿ÈÎÏ»Î£±Ì¾¤Î¼ê·Á¤¬Æþ¤Ã¤¿Á´£¹¼ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÁª¤ó¤Ç±þÊç¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§£²£°£²£¶Ç¯£µ·î£³£±Æü¡ÊÆü¡ËÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
¢£¾ÞÉÊ¡§
¡Ú£µ¥Ñ¥Ã¥¯¥³ー¥¹¡Û
ÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÄìÎÏ¥Ü¥¹¥¸¥ã¥ó¡¡Á´£¹¼ï¡¡£²£°Ì¾ÍÍ
¡Ò³Æ¥³ー¥¹¤Î¼ê·Á¤ÎÎÏ»Î¡Ó
¡ÖÂç¤ÎÎ¤¡×¥³ー¥¹¡¦¡¦¡¦Âç¤ÎÎ¤
¡ÖË¾ºÎ¶¡×¥³ー¥¹¡¦¡¦¡¦Ë¾ºÎ¶
¡ÖËÌ³¤Æ»¡×¥³ー¥¹¡¦¡¦¡¦°ì»³ËÜ
¡ÖÅìËÌ¡×¥³ー¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¼ãÎ´·Ê
¡Ö´ØÅì¡×¥³ー¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¶×Ý¯
¡ÖÃæÉô¡×¥³ー¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î
¡Ö¶áµ¦¡×¥³ー¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦±§ÎÉ
¡ÖÃæ»Í¹ñ¡×¥³ー¥¹¡¦¡¦¡¦ÇìºùË²
¡Ö¶å½£¡×¥³ー¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦Ê¿¸Í³¤
¡Ú£±¥Ñ¥Ã¥¯¥³ー¥¹¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£Ñ£Õ£Ï¥«ー¥É¡¡£³£°£°±ßÊ¬¡ß£µ¼ï¥»¥Ã¥È¡Ê·×£±,£µ£°£°±ßÊ¬¡Ë¡¡£µ,£°£°£°Ì¾ÍÍ
¢¨¾ÞÉÊ¤ÎÆâÍÆ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡ßÂçÁêËÐ¡×¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡×ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é±þÊç¤Ç¤¤ë¡¢ÎÏ»Î¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëÍá°á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Á´£²£µ¼ï¤Î¡ÖÍá°áÉ÷£Ô¥·¥ã¥Ä¡×¤ä¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ú¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤Î¾ÞÉÊ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²Æü¡Ê·î¡Ë£¹¡§£°£°～£²£°£²£¶Ç¯£µ·î£³£±Æü¡ÊÆü¡Ë£²£³¡§£µ£¹
¢£¾ÞÉÊ¡§
¡Ú£Á¾Þ¡Û
Íá°áÉ÷£Ô¥·¥ã¥Ä¡ÊÁ´£²£µ¼ï¡Ë¡¡³Æ£¶£°Ì¾ÍÍ¡ß£²£µ¼ï¡¡£±,£µ£°£°Ì¾ÍÍ
¡Ú£Â¾Þ¡Û
¥®¥Õ¥È¥Ú¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡£±£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡£¹£¸,£µ£°£°Ì¾ÍÍ¡¡Áí·×£±£°£°,£°£°£°Ì¾ÍÍ
¢¨¾ÞÉÊ¤ÎÆâÍÆ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡ßÂçÁêËÐ ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡Êhttps://mobile.suntory.co.jp/cpn/softdrink/boss/20251225/¡Ë¡×¤È£Â£Ï£Ó£Ó¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@_craftboss(https://x.com/_craftboss)¡Ë¤Ëº£¸å·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÂçÁêËÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
µ¯¸»¤Ï¸ÅÂå¤Î¿À»ö¤äËºîµ§´ê¤Îµ·¼°¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢£±,£µ£°£°Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¹¡£Ç¯£¶²ó¤ÎËÜ¾ì½ê¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¾ì½ê£±£µÆü´Ö¤ÎÁíÅö¤¿¤êÀï¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ£¸Ç¯°ì·î¾ì½ê¸½ºß¡¢²£¹Ë¤ËË¾ºÎ¶¤ÈÂç¤ÎÎ¤¡¢Âç´Ø¤Ë¶×Ý¯¤È°ÂÀÄ¶Ó¤¬¤ª¤ê¡¢ÁíÀªÌó£¶£°£°Ì¾¤ÎÎÏ»Î¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡―¡¡µ¡¡―
¢§¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¦ÍÆÎÌ¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡¦ºÊñ¡¦È¯Çä´üÆü
¥Ü¥¹ ÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÄìÎÏ
¥Ü¥¹ ¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É
¥Ü¥¹ ìÔÂôÈùÅü
¥Ü¥¹ ÌµÅü¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥Ü¥¹ ¥«¥Õ¥§¥ª¥ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥¹ ÈùÅü
£±£¸£µg´Ì¡¦£±£¶£µ±ß¡¦£³£°ËÜ¡¦£²·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢§È¯ÇäÃÏ°è¡¡¡¡¡¡¡¡Á´¹ñ
¢§¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸
http://suntory.jp/boss/
¢¦ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥µ¥ó¥È¥êー¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー¡¡https://www.suntory.co.jp/customer/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å