一部季節商品を「Kuradashi」で数量限定販売～クリスマス菓子など約50商品を12月19日（金）より販売～

アスクル株式会社

アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡晃）は、2025年10月に発生したランサムウェア攻撃によるシステム障害の影響を受け出荷ができず販売機会を逸していた一部の季節商品について、株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：河村晃平）が運営するソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」に提供し、同サイトにて数量限定で販売されることをお知らせいたします。

本取り組みにより、クリスマス向けのお菓子やギフトなど約50商品が、本日2025年12月19日(金)より「Kuradashi」特設サイトにて数量限定販売されます。（特設サイト：https://kuradashi.jp/pages/askul）

（ASKUL Webサイト トップ画面イメージ）■本取り組みの背景

一時的な物流センターの出荷停止により、一部の季節商品等について、品質上の問題はないものの、販売のタイミングを逸してしまう状況が発生しました。こうした商品について、廃棄を回避し、お客様にお買い求めいただく機会を広げるため、ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を通じて、お客様にご提供することといたしました。

■概要

・販売開始日時：2025年12月19日（金）12:00

・販売対象商品：有名メーカーのクリスマス用ギフト、お菓子など 約50商品

・販売サイト：ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」

特設サイト（https://kuradashi.jp/pages/askul）

※商品がなくなり次第終了となります。

※商品は随時掲載されます。

※記載の内容は発表日時点の情報です。状況により変更となる可能性があります。