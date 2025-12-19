フリーズドライ「国産長芋とろろ」「大根おろし」がジャパン・フード・セレクションで最高位のグランプリ受賞！

アスザックフーズ株式会社

フリーズドライおよびエアードライなど乾燥食品の開発・製造を手がけるアスザックフーズ株式会社(代表取締役：久保正直、本社：長野県須坂市)が販売する「フリーズドライ国産長芋とろろ」「フリーズドライ大根おろし」が、一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する、第94回「ジャパン・フード・セレクション」において、最高位のグランプリを受賞いたしました。グランプリは、2万3,000人の食の専門家「フードアナリスト」が100を超えるチェック項目で評価し、100点満点中90点以上の高評価の商品のみに授与されます。

【まるでおろしたての風味と使いやすさが評価され、グランプリ受賞】

厳選した生鮮原料を自社工場ですりおろし、鮮度が損なわれないうちにフリーズドライしています。過度に熱をかけないフリーズドライ製法により、水を注ぐだけでおろしたてに近い風味を味わえます。

調理例

■評価されたポイント

フリーズドライ国産長芋とろろ

・すりおろしたばかりのような食感が再現されている

・枯節かつおと昆布のだしが効いていて味付けが良い

・水で戻すだけで本物のとろろのように蘇る利便性

・国産長芋を自社工場ですりおろしまで行う丁寧な製法

フリーズドライ大根おろし

・フリーズドライの大根おろしが珍しく、使いやすい

・おろしたての新鮮な風味が閉じ込められている

・便利さや価格が素晴らしい

・大根おろしは面倒という方も多く、トレンドに合った商品

ジャパン・フード・セレクション：https://www.japan-foodselection.com/

【冬にぴったりな簡単アレンジ】

「国産長芋とろろ」は、枯節かつおと昆布のだしの香りが特徴で、温かいそばにかければ年越しそばを手軽にアレンジできます。

「大根おろし」は、水分や甘みがしっかりした高原大根を使用しており、麺類や焼き魚などどんな料理にあわせても相性が良く、鍋の薬味としてもおすすめです。基本のつくり方（水大さじ3戻し）より少なめの水で戻すと、大根おろしアートも手軽におつくりいただけます。

調理例

【その他農産乾物素材で、2025年春夏新商品1位国産長芋とろろ・2位大根おろし(※)】

※『日経POS情報 POSEYES』（2025年3～9月新商品）その他農産乾物素材カテゴリーの金額PIランキング。

『日経POS情報 POSEYES』その他農産乾物素材カテゴリー2025年3月～9月新商品を対象に、金額PIランキングにて、「国産長芋とろろ」が1位、「大根おろし」が2位を獲得しました。（2025年3月～9月までの7ヶ月間で集計）

2025年3月の発売から、消費者のタイパ・時短ニーズにマッチし、販売が好調に推移しています。

【商品概要】

・フリーズドライ国産長芋とろろ

おろしたての国産長芋をフリーズドライ。水を注ぐと長芋本来の風味と粘りがよみがえります。上品なうまみの枯節かつおと昆布のだしに、沖縄の塩で味をととのえました。

商品名：フリーズドライ国産長芋とろろ

内容量：個食 6.8g、3食 20.4g（6.8g×3食）

標準小売価格：個食 170円（税抜）、3食 500円（税抜）

原材料名：長芋（国産）、みりん、かつおだし、昆布だし、魚介エキス、デキストリ

ン、かつお節粉末、食塩（沖縄県製造）、（一部にやまいもを含む）

・フリーズドライ大根おろし

寒暖差がある高原の自社農園で、みずみずしい大根を栽培しています。収穫後2日以内にすりおろし、すぐにフリーズドライすることで、大根本来の香りや味わいを楽しめます。

商品名：フリーズドライ大根おろし

内容量：個食 4.9g、3食 14.7g（4.9g×3食）

標準小売価格：個食 120円（税抜）、3食 350円（税抜）

原材料名：大根、マルトデキストリン、水あめ、でん粉

原産国名：ベトナム

【会社概要】

私達は、食べることのすばらしさを提供することが食品会社の使命と考えます。

「様々な方が、様々なときに、様々な場で食の喜びを感じて欲しい。」そのような考えから、フリーズドライやエアードライ技術でそのお手伝いをすることが、私達の喜びです。

乾燥は食品の廃棄を少なくし、保存剤も必要としません。

安全やサステナブル(持続可能性)を確保し、もっとおいしく、もっと使い易く、もっと手軽に、更に更にと進化を続けてまいります。

商号：アスザックフーズ株式会社

代表者：代表取締役 久保 正直

所在地：〒382-0000 長野県須坂市大字米持293番地45

設立：1963年(昭和38年)11月

事業内容：・フリーズドライ(真空凍結乾燥)食品の開発・製造

・エアードライ(熱風乾燥)食品の開発・製造

・乾燥食品に付帯する包装業務

ＵＲＬ：https://asuzacfoods.co.jp/

【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】

アスザックフーズ株式会社 営業部 企画開発チーム

担当者：北島遥果

MAIL：kita-haru@asuzacgroup.jp

TEL：026-245-2531(代)