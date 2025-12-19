ネットスターズ、アプリ外課金事業に参入

株式会社ネットスターズ

株式会社ネットスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：李 剛、以下「ネットスターズ」）は、2026年1月、新たな子会社「株式会社StarPay-Entertainment」を設立し、エンターテインメント向けオンライン決済サービスおよびゲームプラットフォームの運営・パブリッシングに関する事業を開始いたします。

ネットスターズはあらゆるキャッシュレス決済サービスを店舗に一括導入・管理できるマルチキャッシュレス決済ソリューション「StarPay」を中心に事業を展開してまいりました。サービス提供範囲は店舗を中心とする対面決済から、ECなどオンライン決済、そして海外での取引、そしてDX推進へと広がっています。

2025年12月18日に「スマホソフトウェア競争促進法（通称：スマホ新法）」が施行され、アプリ内課金以外の決済手段が拡充されるなど、オンライン決済を取り巻く環境が大きく変化し、決済ビジネスの可能性が拡大しています。

こうした市場環境の変化を受け、ネットスターズはこれまで培ってきた決済ゲートウェイの開発力、アジアを中心としたグローバルでの実績・ネットワークを活用し、国内外のエンターテインメント企業への決済システムの提供をおこなう子会社を設立し、アプリ外課金を含む柔軟な決済の実現に取り組みます。また、日本進出を目指す海外ミニゲームタイトルのパブリッシングを行い、国内のプラットフォーム企業へ提供をおこなってまいります。

今後も市場の変化をリードする新たなサービスを創出し、キャッシュレス決済・フィンテックを通じた利便性の向上と顧客課題の解決に取り組んでまいります。

なお、本件が当社の当期業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。今後、業績に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

■設立する子会社の概要

（１） 名称：株式会社StarPay-Entertainment

（２） 所在地：東京都中央区八丁堀３-３-５ 住友不動産八丁堀ビル

（３） 代表者：代表取締役 長福 久弘

（４） 事業内容：エンターテインメント向けオンライン決済サービス・ゲームプラットフォームの運営・パブリッシングなど

（５） 資本金：45百万円

（６） 設立年月：2026年１月26日（予定）

（７） 出資比率：株式会社ネットスターズ 100％

（８） 上場会社と当該会社との関係

資本関係：当社100％子会社として設立

人的関係：当該会社の取締役4名及び監査役1名は当社取締役または従業員が兼任予定

取引関係：決済システムの提供及び経営管理業務の委託契約等を予定

【株式会社ネットスターズについて】

2009年の創業以来ゲートウェイ事業を展開。2015年にQRコード決済サービスの店舗導入を開始。以降、国内外のさまざまなキャッシュレス決済を店舗に一度に導入・管理できるマルチキャッシュレス決済ソリューション「StarPay」を展開。現在は「StarPay」の技術力を基盤に、多角的なサービス展開に取り組んでいます。

HP: https://www.netstars.co.jp/

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。