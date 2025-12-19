営業人材採用に本気　営業職初任給を40万円へ引き上げ

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡良介、以下「当社」）は、2027年新卒営業職の初任給を40万円とすることを決定しましたのでお知らせいたします。また、当該年は新卒営業職を400名採用予定です。これは、本年4月入社の初任給36万円から4万円増加、採用予定として30名増加となります。



当社グループは、お客様と直接、対面させていただきながら、ご要望を伺い、住まい選びのお手伝いをさせていただくことを大切にしております。常にお客様と対話し、お客様が何を求めていらっしゃるか、何を価値と考えられるかを理解し、営業部門がそれらの情報を土地の仕入れ部門、設計、建築部門に展開することで具現化し、手の届きやすい好立地の物件を供給できるようにするマーケットインの姿勢そのものがグループ全体の成長の源となっております。

そうした事業モデルの根幹をなす営業部門は、当社グループのコアコンピタンスであるところ、優秀な営業人材の採用は必要不可欠であり、これまでも、多くのやる気のある人材の厚遇につながる社内施策を実施しております。年7回の評価制度、明確なインセンティブ設計、優秀な社員による指導体制、働き続けられるため育児や介護を助ける制度といった、豊富な選択肢の提供により、入社後も活躍を続ける社員が多く、年齢20代の実に4割以上が年収1,000万円以上となっています。優秀な人材については、年齢、年次に関わらず、管理職に登用、抜擢しており、早期にマネジメントを含む幅広い経験を積んでいけることも魅力となっています。

一般に、若年層の人口減少、働き方改革や働き方の流動化による選択肢の多様化、対面コミュニケーションに苦手意識をもつ若者の増加などから、営業人材の採用、獲得は年々、各社の課題となっております。

そんな環境のなかでも「やる気のある人を広く受け入れ、結果に報いる組織を作ります」「愚直に泥臭く取り組む社員に挑戦の場を提供します」「全ての人が未来に期待できる職場環境を作ります」を企業価値観として標榜する企業グループだからこその、働きたい営業人材の働きに報い、厚遇につながる各種施策を実行してまいります。

当社は市場のインフレ基調を早期に察知し、社員の生活水準の維持向上のために先手を打つ形で、総合職の初任給を2022年4月に30万円から33万円に、2025年4月に36万円へと引き上げ、既存社員についても平仄を合わせて賃上げを行いました。



また、売上高では、2023年9月期に1兆円（1兆1,484億円）を達成し、直近2025年9月期は1兆3,364億円と上場来13期連続で過去最高を更新し、更に今期、2026年9月期は1兆4,850億円を目標としています。さらに、2025年11月には、時価総額も1兆円に至りました。ひとえに、お客さまに選んでいただき、お取引先さまに応援をいただき、市場からご期待いただいたおかげと自負しております。今後、不動産業界において日本一の企業となることを目指し、ともに目指す人材の採用を積極的に進めるとともに、従業員が安心して業務に専念し能力を発揮できる環境を整え、企業価値の向上を図ってまいります。



若手社員に人気の主な福利厚生など

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24241/table/874_1_301ab61b56e19b0788979f9d51b1b41d.jpg?v=202512190822 ]

営業人材の働き方についての施策

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24241/table/874_2_9964e41eaf5026a2286ecfe3c4193f93.jpg?v=202512190822 ]

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/



